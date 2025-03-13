Проверили подкатные домкраты-двухтонники — какой прослужит дольше?

Эксперты «За рулем» сравнили 10 домкратов по цене от 2450 рублей

Мы часто привыкаем к старым вещам. Но тот, кому однажды довелось использовать подкатной гидравлический домкрат, вряд ли сохранит былое доброе отношение к ромбовидным и другим древним конструкциям.

Подкатной домкрат поначалу может отпугнуть большими габаритами, но пользоваться им на удивление удобно. При подъеме машины он подъезжает под нее на своих колесиках, обеспечивая устойчивую «хватку» в любой ситуации.

Те же колесики позволяют перемещать домкрат за собой – поднимать его не нужно. Чаще всего со стороны рукоятки применяются самонаправляющиеся колесики, при этом для легкого поворота они крепятся к раме через упорный шариковый подшипник. Решение полезное, но до тех пор, пока всё работает. Опускание машины с домкрата занимает секунду, не более.

В общем, как говорили в известной комедии, «за изобретение ставлю пять!» А вот по предмету с оценкой подождем: десять приобретенных нами домкратов‑двухтонников должны сначала выдержать наши испытания.

Не забывайте про высоту!

Не у всех заявленные высоты подъема и подхвата совпали с реальными.

При выборе домкрата первым делом смотрите на заявленные геометрические параметры – высоту подхвата и высоту подъема. Если ошибетесь при покупке, то не сможете пользоваться, даже если все остальные характеристики будут отличными!

Например, если высота порогов вашего автомобиля невелика, то домкрат с большой высотой подхвата может под него не поднырнуть. А если еще и шина спущена?

Обратная ситуация возможна с кроссовером, имеющим высокие пороги и значительный ход подвески. Может получиться так, что домкрат уже поднялся до своего максимума, а колеса всё еще касаются земли.

Предварительные испытания

Начали с того, что проверили настройку предохранительных клапанов. Ведь мы планировали испытать именно двухтонники, а вдруг клапан сработает при меньшей нагрузке?

К сожалению, именно так и оказалось: у шести домкратов клапаны пришлось перенастраивать. Называем имена провинившихся: Berger (был отрегулирован на 1630 кгс), Eurolift (1170 кгс), Titan (1375 кгс), Автомагнат (1140 кгс), Дело Техники (1500 кгс) и Marshall (1140 кгс).

Мы считаем, что такие изделия – брак: потребитель вовсе не обязан заниматься настройкой новенького инструмента. Да и как он это сделает вне лаборатории? Но мы решили не исключать их из зачета и после перенастройки перешли к предварительному мини-тесту из десятка подъемов и опусканий.

Проверка усилия, развиваемого домкратом. Домкрат Дело Техники скрутило еще во время «квалификационных заездов».

Стенд с пружинами имитировал плавное возрастание нагрузки от нуля до 2000 кгс – как при реальной работе с автомобилем. Уже тут пришлось «снять с пробега» домкрат Berger, у которого на последнем подъеме потек плунжер, а также Eurolift, раму которого согнуло при первой же попытке «взять вес».

Кроме того, на втором подъеме прохудился Titan. Это еще не всё: у Автомагната на пятом подъеме порвало раму, а цилиндр сломался. Наконец, у домкрата Дело Техники на восьмом подъеме согнуло раму!

Так список испытуемых сократился вдвое, а ведь основных испытаний еще и не было!

Пребывание в морозильнике при –20 °C с последующей установкой на тот же пружинный стенд отсеяло еще двух участников: у домкрата Marshall замерзла жидкость, а Matrix продемонстрировал утечку по плунжеру. Но Marshall мы решили не исключать, потому что при комнатной температуре он пришел-таки в себя.

Домкраты, выдержавшие предварительный этап испытаний, были помещены в морозильную камеру при –20 °С.

Ресурсные испытания

В итоге до настоящих ресурсных испытаний добрались всего четыре домкрата.

Машина для ресурсных испытаний домкратов. Электропривод обеспечивает качание рукоятки. При этом регистрируется количество ­подъемов и развиваемое усилие.

Стенд самостоятельно орудовал ручкой каждого домкрата, заставляя поднимать и опускать нагрузку в 1800 кгс от начального положения до максимального подъема. Число циклов приняли равным 200.

Довольно быстро выяснилось, что Marshall доверия не оправдал: на 70‑м цикле у него согнуло пальцы, сломался подшипник колеса, да еще и плунжер износился.

На 82‑м цикле с дистанции сошел Belak, у которого разломило гайку цилиндра.

А 200 циклов перенесли только Airline и King Tony. При этом у обоих зафиксировали износ отверстия и пальца.

Из десяти новеньких домкратов до конца испытаний добрались всего два, да и те пострадали: в таком виде пользоваться ими нельзя.

Как можно применять такую марку стали для домкрата? Это же небезопасно! Домкрат выдержал 200 циклов, но палец и проушины изношены. Дальнейшая эксплуатация нежелательна.

Плунжер изнашивается словно у механизма, работающего на пыльной и грязной горной разработке. А дело-то в низком качестве металла... Пластмассовый сепаратор упорного шарикового подшипника сломался, и все шарики выпали. Охромевшим домкратом автомобиль поднимать нельзя.

Результаты проведенных испытаний относятся только к проверенным нами экземплярам изделий, однако они достаточно показательны.

Рабочий цилиндр домкрата Автомагнат ­лопнул. Если бы мы поднимали автомобиль, он бы упал.

Невольно задумаешься, а стоит ли рисковать со всей этой гидравликой, и не проще ли пользоваться ромбовидными старичками? В них, по крайней мере, жидкость не замерзнет и никуда не выльется.

Деформация силовых элементов может привести к падению автомобиля. Из какой же стали нужно было сделать плунжер, чтобы он согнулся?

Впрочем, пользовались ли вы своим домкратом 200 раз? Едва ли. Так что некоторые домкраты всё же можно ­эксплуатировать.

Подробные данные участников испытаний и итоговая таблица – на следующей странице