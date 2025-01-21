Зарядить и запустить: какой гаджет вам точно нужен

«За рулем» провел тест стационарных пускозарядных устройств, работающих от сети 220 В

Стационарные пускозарядные устройства принципиально отличаются от популярных малогабаритных бустеров. Начнем с главного минуса: их нельзя возить с собой, поскольку они требуют подключения к бытовой 220‑вольтовой сети. Да и малогабаритными такие пускозарядники не назовешь: некоторые весят больше пудовой гири и даже снабжены колесиками.

Зато всё остальное – сплошные плюсы. При подключении к сети стационарный пускозарядник должен выдавать обещанную энергию вне зависимости от погоды – хоть при –30 °C. Энергия в нем, в отличие от литиевых или конденсаторных бустеров, не иссякает – разве что требуются передышки при перегреве. В подзарядках такие устройства не нуждаются: они всегда должны быть готовы к работе.

Для экспертизы мы приобрели шесть стационарных изделий по цене от 5100 до 10 400 рублей. Результаты наших исследований относятся именно к этим образцам.

Пять из них обещали возможность работы как при 12, так и при 24 В, однако нас интересовал только 12‑вольтовый режим.

Как и что испытывали

В том, что все устройства смогут заряжать батареи, особых сомнений не было. Тем не менее, проверили диапазон выходного напряжения и наличие какого-то закона, по которому оно изменяется в зависимости от степени заряда.

Основные же тесты касались максимальных токов, которые способны выдавать пускозарядники: собственно, именно пуск мотора с подсевшей батареей является их основной задачей. Всё остальное как бы подразумевается.

В сумме наши нагрузочные резисторы могут поглотить ток до 620 А. Жаль, что даже при четвертой части такой нагрузки напряжение приборов проседало до величин, не позволяющих пустить двигатель. Токовые клещи – удобнейший инструмент для замеров серьезных токов бесконтактным способом.

В качестве нагрузки мы использовали два балластных реостата РБ‑302 У2, работающих параллельно друг другу. Каждый из них позволял создавать нагрузку от 0,095 до 3 Ом. Величину реального тока контролировали токовыми клещами Mastech, напряжение отслеживали цифровыми вольтметрами.

В качестве факультативного испытания решили дать каждому из устройств шанс пустить мотор редакционного Ларгуса, на котором отключили штатную АКБ. Инструкции такого не допускают, но что будет делать человек, у которого батарея, скажем, замерзла? Правильно – всё равно попробует удачи от сети 220 В: хуже уже не будет.

Соблюдаем Закон Закон Вудбриджа (он же – закон ампер-часов) – это правило, описывающее изменение максимального зарядного тока от степени заряда аккумулятора. Оно гласит, что сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной емкости АКБ. То есть зарядный ток может быть максимальным в начальной стадии заряда и должен плавно уменьшаться, достигая минимальной величины в конце заряда. Собственно, именно так происходит подзарядка батареи от автомобильного генератора. Иными словами – зарядка при постоянном напряжении.

Конкурсанты

Airline AJS-80-04 Устройство пускозарядное

Примерная цена 9000 ₽

Обещан метод зарядки по закону Вудбриджа: большой ток – в начале, минимальный – в конце. Перед пуском мотора рекомендуется подзарядить АКБ хотя бы в течение пары минут.

Ради интереса попытались пустить мотор Ларгуса без штатной батареи – нет, добились только клацанья втягивающего реле стартера. Но это единственное устройство в выборке, которое выдало именно то, что обещало. Реальный ток – до 88 А: при наличии подсевшей батареи в большинстве случаев этого хватит для пуска.

Рекомендуем. Fubag Force 220 Пускозарядное устройство

Примерная цена 10 200 ₽

Отмечено, что устройство – не автоматическое, а потому требует постоянного наблюдения. Допускается одновременная зарядка нескольких АКБ. О необходимости подзарядки батареи перед пуском не сказано.

Инструкция неряшливая: чего стоят единицы измерения типа А/час… Зарядником устройство работать может, но для пуска мотора мощности явно не хватает: при токе в 111 А напряжение проседает до 6,5 В. При отрицательных температурах использовать нельзя – а что же зимой-то делать? Пустить Ларгус без штатной АКБ не удалось.

Рекомендовать не можем.

Brait ВС-330SM Устройство пускозарядное

Примерная цена 9100 ₽

Пуск мотора рекомендуется производить только при подключенной батарее «с достаточным уровнем заряда». Рекомендуется предварительная подзарядка в течение 15–20 минут. Инструкция бестолковая: типа, жмите на всё подряд, пока не получите что-то нужное.

В качестве зарядного устройства использовать можно, хотя и неразумно: при таких габаритах и массе хочется чего-то большего. Но мощности устройству не хватает: уже при токе в 160 А напряжение упало ниже 7,0 В: маловато. Попытки пустить Ларгус при отключенной АКБ, естественно, провалились.

Рекомендовать не можем. Favourite EBC 550 Пускозарядное устройство

Примерная цена 10 400 ₽

Самое тяжелое устройство в выборке. При пуске мотора рекомендуется предварительная подзарядка АКБ. В качестве зарядного устройства использовать можно, хотя и неразумно: есть куда более компактные решения.

Удивил номинал предохранителя: всего-навсего 100 А! Кстати, у нас он сгорел при токе в 150… Но как же получить обещанные 400 А?

Пытаться пустить мотор Ларгуса без штатной батареи не стали из-за боязни что-то спалить, ведь исходное напряжение на клеммах устройства превышало 20 В!

Рекомендовать не можем.

Patriot BCS-30 Start Заряднопредпусковое устройство

Примерная цена 8700 ₽

Пуск мотора рекомендовано производить только при подключенной штатной АКБ с «достаточным уровнем заряда». При сильном разряде нужна предварительная подзарядка в течение 15–20 минут.Инструкция неграмотная: тут и несуществующие единицы измерения типа А/ч, и картинка от другого устройства, похожего на Favourite EBC 550…

Приноровиться, нажимая на всё подряд, как-то можно – в режиме зарядника устройство работает. Но пусковые качества отсутствуют: при повышении тока до 111 А напряжение на его клеммах просело до 6,4 В. Понятно, что Ларгус, лишенный батареи, пускаться не захотел.

Рекомендовать не можем. ТАО Пусковое зарядное устройство

Примерная цена 5100 ₽

Неуважение к потребителю бросается в глаза с первого взгляда: надпись на корпусе «зарядПое устройство» – это как?

Дальше – больше: инструкции нет. Встроенный цифровой амперметр безбожно врет: при реальном токе в 12 А он показывает аж 35 А! Ради интереса переключили устройство в режим «24 В» – нет, при этом оно вообще не дышит. При увеличении нагрузки индикаторы погасают. Пытаться пустить Ларгус током в 12 А, извините, не стали: понятно, что это не пускач, а бестолковая игрушка.

Рекомендовать не можем.