Рейтинг «За рулем»: что умеют современные токовые клещи

Испытали 8 универсальных мультиметров по цене от 2300 до 5900 рублей

Мультиметр давно стал привычным для автовладельцев, которым приходится копаться с машиной.

Проверить напряжение на клеммах батареи, оценить исправность предохранителя – всё это не требует каких-либо особенных навыков. А вот оценить ток утечки уже не так просто: приходится разрывать проверяемую цепь. И уж совсем тяжело измерить величину тока, потребляемого стартером – тут счет идет на сотни ампер. Здесь и помогут токовые клещи.

По сути, это те же мультиметры, только более универсальные. Клещи способны измерить привычными способами токи и напряжения, сопротивления и емкости, а также частоты, температуры и так далее. Но у них есть губки-захваты в виде эдаких челюстей, которыми можно «обнять» провод и бесконтактно оценить величину протекающего но нему тока.

Восемь таких приборов по цене от 2300 до 5900 рублей мы приобрели для экспертизы. Результаты наших исследований относятся только к испытанным образцам.

NCV: ИЩЕМ ПРОВОД Бесконтактная функция NCV (Non-Contact Voltage Detect) позволяет обнаруживать присутствие напряжения переменного тока в цепи или электрическом устройстве без прямого физического контакта. Она помогает выявлять провода под напряжением за стенами, в электрических розетках или в кабелях без прямого контакта. Также NCV используют для диагностики электрических неисправностей, не прерывая цепь.

Как это работает?

С переменным током проблем никаких: измерить его бесконтактным способом помогают Майкл Фарадей и его закон электромагнитной индукции. Переменный ток создает переменное магнитное поле, которое легко улавливается измерительной катушкой, находящейся внутри «челюстей». В ней появляется ток, величина которого прямо пропорциональна величине измеряемого тока. По сути, это обычный трансформатор, а потому токовые клещи для переменного тока существуют с давних времен.

Перед постоянным током трансформаторы бессильны. Поэтому клещи для него появились гораздо позднее: они используют полупроводниковые датчики Холла. Эти датчики реагируют на появление любого магнитного поля, выдавая пропорциональное ему напряжение.

Чаще всего используют несколько датчиков Холла, чтобы иметь возможность измерять среднее значение. В дальнейшем оно преобразуется в соответствующее значение тока, отображаемое на дисплее.

КЛЕЩ И ЕГО ИНТЕЛЛЕКТ Приз за юмор присуждаем распространителям прибора TESMEN TCM‑300D. Обратите внимание на его название: «Интеллектуальный цифровой токоизмерительный клещ»! Что ж, смех продлевает жизнь.

Общие черты

В отличие от мультиметра, клещи имеют сильно вытянутый корпус, с одной стороны заканчивающийся «челюстями», а с другой стороны – всего двумя (в отличие от тестеров) отверстиями для проводов.

Проводами измеряют напряжения, емкости, сопротивления, проверяют диоды и измеряют частоту. Клещевая часть позволяет измерять постоянные и переменные токи, а также искать скрытую проводку.

Вместе с тем клещи затрудняются измерять небольшие токи непосредственно. У них нет гнезд, подводящих питание к силовому шунту, который даже на дешевых тестерах позволяет измерять токи до 10 А, а на некоторых моделях и до 20 А.

Мультиметры

ANENG ST212 Intelligent digital clamp multimeter

Примерная цена4400 ₽

Можно измерять температуру и прозванивать диоды. Дисплей двухцветный, информация на двух строках, каждая по четыре знака. По умолчанию в верхней строке отображается температура окружающего воздуха. Удобный автоматический режим для выбора цепей постоянного или переменного тока. Управление тремя ­кнопками. Есть функция NCV. Точность ­измерений тока нестабильная.

Рекомендовать не можем. Fnirsi DMC-100 Intelligent color screen clamp digitai multimeter

Примерная цена 3800 ₽

Можно измерять температуру, прозванивать диоды. Принципиальное отличие – использование аккумулятора. Это позволяет проводить измерения без самоотключения прибора до самого полного разряда источника питания. Управление – пятью основными кнопками и одной, отвечающей только за подсветку. Дисплей многоцветный, есть функция NCV. Точность замеров на общем фоне приемлемая.

Рекомендуем.

Mastech MS2109A Токоизмерительные клещи

Примерная цена 3600 ₽

Монохромный дисплей с подсветкой. Четыре цифры с плавающей запятой. Управление довольно сложное: позиционное колесико и шесть кнопок. Предусмотрена функция NCV. Точность замеров разочаровала.

Рекомендовать не можем. OWON СМ2100 AC/DC Clamp Ammeter

Примерная цена 3600 ₽

Управление девятипозиционным колесиком и тремя кнопками. Дисплей монохромный, четырехпозиционный с подсветкой. Компактное устройство хорошо лежит в руке. Предусмотрена функция NCV. Точность измерений в данной выборке неплохая. Пределы измерений тока ограничены сотней ампер – маловато.

Рекомендуем ограниченное применение.

RGK CM-12 Клещи токоизмерительные

Примерная цена 5900 ₽

Управление восьмипозиционным колесиком и четырьмя кнопками. Дисплей монохромный с четырьмя позициями и плавающей запятой. Есть режим NCV. Точность довольно высокая, а вот самая большая цена в выборке не порадовала.

Рекомендуем, если не смущает цена. TESMEN TCM-300D Интеллектуальный цифровой ­токоизмерительный клещ

Примерная цена 3300 ₽

Мы позволили себе привести название прибора так, как оно указано в инструкции – ценим каждый повод ­улыбнуться. Можно измерять температуру и проверять диоды, а также обнаруживать провода под током. После включения показывают температуру окружающего воздуха. Управление пятью кнопками. Дисплей многоцветный. Информация отображается на двух строках по четыре позиции. Есть режим NCV. Точность измерений неплохая, кроме диапазона с миллиамперами.

Рекомендуем ограниченное применение.

UNI-T UT203+ Компактные цифровые токовые клещи

Примерная цена 3000 ₽

Можно проверять диоды. Управление восьмипозиционным колесиком и четырьмя кнопками. Дисплей монохромный, с четырьмя знаками. Есть подсветка. Предусмотрена функция бесконтактного обнаружения напряжения NCV. Точность – одна из лучших в выборке.

Рекомендуем в первую очередь. WinAPEX 268В Токовые клещи

Примерная цена 2300 ₽

Инструкция – на китайском. При нажатии на боковую клавишу обе «челюсти» расходятся в стороны. Умеют «прозванивать» диоды и измерять температуру. Есть фонарик. Предусмотрен переворот экрана. Он двухцветный, четырехпозиционный, с плавающей запятой. Управление четырьмя кнопками. Есть режим NCV. Точность – одна из самых высоких в выборке. Цена – самая низкая.

Рекомендуем в первую очередь.

Что и как испытывали

Главная задача, которая нас интересовала – бесконтактное измерение токов. Причем речь идет как о миллиамперах, так и о токах под сотню ампер – это разброс почти в пять порядков. Чтобы оценить, почему на стоянке разряжается батарея, необходимо исследовать ряд цепи с относительно слабыми энергопотребителями, а вот претензии к работе системы пуска двигателя, наоборот, требуют исследования толстенных проводов и огромных токов.

При измерениях больших токов (например, стартерных) обычные мультиметры не помогут.

Заодно решили проверить, хорошо ли приборы измеряют постоянное напряжение.

Для проверки измерений малых токов мы собрали несколько простейших цепей из светодиодов и резисторов, а также автомобильных ламп разных типов, подключенных к стабилизированному источнику 12 В. Для проверки работы инструментов с большими токами взяли пускозарядное устройство, нагруженное на балластный реостат РБ‑302 У2. Величина заданных токов составила от 16,5 мА до 160 А.

