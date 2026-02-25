Термокружки для автомобилистов — рейтинг «За рулем»

Названы признаки самых безопасных и практичных автокружек

Сегодня в тренде – пить кофе на ходу. Правда, золотой век «кофе на вынос» пришелся на 60‑е годы и США – именно там начали пить кофе из бумажных стаканчиков, управляя машиной.

Однако в автомобиле гораздо удобнее пользоваться специальными кружками, которые плотно вставляются в подстаканники, не расплескивают содержимое на неровностях, да еще и поддерживают нужную температуру напитка.

Они не испугаются крепкого сжатия, способного смять стаканчик и породить неприятную ситуацию – вплоть до ДТП.

Для экспертизы мы купили десяток чашек-кружек по цене от 400 до 1900 рублей.

Какими они бывают?

Автокружки делают с электрическим нагревателем, подключаемым к бортовой сети, или без него. В первом варианте, как правило, предусмотрено поддержание определенной температуры напитка. Второй вариант – фактически мини-термос.

Проверка

Каждую автокружку мы оценили по эргономике. Они должны:

соответствовать размерам автомобильных подстаканников;

не мешать управлению машиной;

защищать пользователя от расплескивания содержимого.

При этом конструкция не должна нуждаться в применении обеих рук, чтобы, скажем, отвернуть крышку. Материал колбы не должен негативно сказываться на качестве напитка.

Внутри автомобильной кружки Jl-500-1 расположены нагревательный элемент и термодатчик.

Кружка без подогрева – классический термос. Между металлическими стенками – вакуум. Главная особенность кружки-мешалки Automatic coffee stirrer cup – лежащий на ее донышке магнитик, который по вашей команде начинает быстро вращаться, устраивая подобие маленького торнадо. Пользоваться этим или нет – дело хозяйское, но дети будут в восторге. Обещано аж 7000 об/мин!

У автокружек, подключаемых к бортсети, мы измерили потребляемый ток и оценили опасность возгорания при отсутствии содержимого.

Автокружки – участники испытаний «За рулем»

Выводы относятся только к приобретенным изделиям.

Automatic coffee stirrer cup Кружка-мешалка автоматическая

Примерная цена 1100 ₽

Электрическая кружка снабжена необычным размешивателем содержимого. Предусмотрена встроенная батарея на 300 мА·ч, заряжаемая любым проводом с разъемом USB–C. На дисплее отображаются температура напитка и состояние батареи. Подогрев отсутствует. Колба металлическая. Пользоваться одной рукой затруднительно, защиты от случайного пролива нет.

Рекомендовать не можем. Car heating cup JL-500-1 Кружка автомобильная

Примерная цена1700 ₽

Электрический вариант автокружки. Колба – из нержавейки. Удобно пользоваться одной рукой. Донышко обрезиненное, нескользящее. Пить удобно. Можно установить температуру подогрева 42, 50, 90 и 100 °С по умолчанию или любое значение с шагом 1 градус. Защита от перегрева есть. ­Провод достаточно длинный – 1000 мм. Ток потребления 6,1 А.

Рекомендуем. Heated traveler mug Термокружка с подогревом

Примерная цена 450 ₽

Термокружка с электрическим подогревом. Корпус – из нержавейки. Внутри пластмасса. Провод длиной 1000 мм. Защита от перегрева отсутствует. При включении без жидкости вскоре начинает пахнуть горелой пластмассой, через несколько минут пластик в нижней части плавится. Одной рукой пользоваться неудобно, хотя расплескать содержимое непросто. Крышка негерметична в зоне отверстия для питья. Ток 2,5 А.

Рекомендовать не можем.

Kangzyuan Термокружка

Примерная цена1200 ₽

Смотрится солидно. Пользоваться удобно. Можно пить как через отверстие в крышке, так и через внутреннюю трубочку. Внутри – нержавеющая сталь с керамическим покрытием. Снаружи – окрашенный металл.

Рекомендуем. Kinder explorer Чашка для подогрева автомобильная

Примерная цена 1900 ₽

Перевод лидирует по забавностям: то «чашка для подогрева автомобиля», то какая-то «температура коровы»! Автоматическое интеллектуальное переключение 12/24 В. Крышку можно открыть одной рукой, но с трудом. Использованы нержавейка и пищевой силикон. Провод короткий – 600 мм. Управление сенсорными кнопками. Нагрев можно регулировать: 45, 65, 85 и 100 °С по умолчанию, либо промежуточные значения. Есть защита от включения пустой емкости. Ток 7,2 А.

В целом – рекомендуем. Sakura TM-05-500P Термокружка

Примерная цена400 ₽

Можно пить как через трубочку, так и приподняв крышку-непроливайку. Пользоваться удобно. Колба металлическая. Снаружи нержавейка, окрашенная порошковой краской. Противоскользящее донышко. Цена самая низкая в выборке.

Рекомендуем.

Stainless Steel vacuum Coffee mugs Термокружка автомобильная

Примерная цена 1100 ₽

Колба из пищевой стали. Крышка с герметичной силиконовой прокладкой имеет вращающуюся конструкцию. Предусмотрено отверстие для «прямого питья»: крышку можно не снимать. В крышку встроен термометр, измеряющий температуру самой крышки. Красивый двухцветный дисплей не пробудет с вами долгие годы – замена элемента питания не предусмотрена. Пользоваться одной рукой тяжеловато, но можно.

Рекомендуем ограниченное применение. Мечтай Кружка-термос

Примерная цена 450 ₽

Предусмотрен поильник, но одной рукой пользоваться неудобно. Простейшая кружка из современных материалов и с минимумом функций. Ни хвалить, ни ругать не за что.

Рекомендуем ограниченное применение. Следопыт PF-CWS-P19 Автокружка с подогревом от прикуривателя

Примерная цена400 ₽

Пластиковая колба. Крышка герметично закрывается, но отверстие для питья не имеет уплотнения, а потому жидкость просачивается. Вскоре после включения без жидкости появляется запах расплавленной пластмассы. И это – единственная «защита» от пожара! Ток потребления 2,2 А. Указана максимальная температура – 70 °С.

Рекомендовать не можем.

Как выбирать термокружку?

Для дальних поездок лучше подойдут автокружки, подключаемые к бортсети. Кофе или чай сохранят температуру в течение всего пути. А тем, кто привык пить кофе по дороге на работу, вполне подойдет и кружка безо всяких проводов. От указанных нюансов зависит и объем автокружки.

Обязательно проведите «примерку» – чтобы выбранная вами автокружка плотно размещалась в подстаканнике вашей машины. Для кружек, подключаемых к бортсети, убедитесь в наличии защиты от перегрева.

Вердикт

Из неэлектрических автокружек больше всего понравилась Kangzyuan – и пользоваться приятно, и подарить не стыдно. Среди электрических отметим Car heating cup JL‑500–1 – за продуманность и безопасность конструкции.

Экспертиза щеток стеклоочистителей — по этой ссылке.