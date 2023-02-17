Выбрали лучший подарок водителю: экспертиза полезных гаджетов

В зимней поездке без такого попутчика не обойтись — проверено! Но есть один очень важный нюанс: понадобится линейка.

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Когда холодно, а ты за рулем, хочется выпить чего-то согревающего — чаю или кофе. Желательно из такой посуды, чтобы «напиться и не облиться». А еще хочется, чтобы залитый в нее заботливой женой напиток подольше не остывал.

Термокружки, термосы-кружки, автокружки, стаканы с клапаном… Как только их не называют. Понятно, что охватить в одном материале всё многообразие подобных изделий невозможно. Различия между ними огромны — и не только по размеру или по цене.

Мы постарались взять для испытаний самые разные термокружки (будем называть их так) с 20‑кратным разбросом цены, от 200 до 4000 рублей, и сделанные из разных материалов.

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В этом обзоре мы не ставили задачу определить лидеров или аутсайдеров, а постарались обратить ваше внимание на общие решения, которые нам представляются грамотными или не очень. В любом случае, не советуем приобретать первую попавшуюся кружку, в названии которой присутствует частица «термо»: выбор может разочаровать.

Объем кружки каждый выбирает для себя сам. Но для автомобилиста особенно важны наружный диаметр донышка и форма нижней части корпуса . Всё это должно соответствовать штатным подстаканникам конкретного автомобиля. А они бывают самые разные: цилиндрические, конические, прямоугольные, с фиксаторами и без. Если одно не влезет в другое, то затея теряет смысл.

В нашей выборке диаметры донышка отличаются довольно сильно, от 60 до 81 мм. Но в любом случае каждую кружку нужно «примерять» к конкретной машине, чтобы держалась надежно.

Участники

Автокружка с подогревом Следопыт Примерная цена 650 ₽

Посадочный диаметр 69 мм

Корпус целиком из нержавеющей стали. Пластмассовая крышка негерметична. Силиконовую прокладку зажевывает. Лучше, чем аналог с подключением через USB-A, но можно рекомендовать, только если нужен подогрев. Не понравилось. Термокружка с клапаном Airline Примерная цена 700 ₽

Посадочный диаметр 60 мм

Двойные стенки из нержавеющей стали, удобный клапан-кнопка открывается простым нажатием пальца: такое решение удобнее откидных клапанов, и служит такая кружка дольше. Резиновый подстаканник не даст ей греметь в гнезде. Понравилось. Термокружка автомобильная BoyScout Примерная цена 600 ₽

Посадочный диаметр 68 мм

С подогревом от прикуривателя. Корпус — снаружи нержавейка, внутри пластик. Крышка негерметична. Питание подается через штекер USB-A. Напряжение на нем 12 В, так что опасайтесь запитать от такой троянской зарядки хоть какой-то 5-вольтовый гаджет. Не понравилось.

Термос Хiaomi (брендирован под Omoda) Примерная цена 1000 ₽

Посадочный диаметр 66 мм

Емкость из двухслойной нержавеющей стали. Снабжен ситечком. В крышке размещен цифровой термометр, показывающий и низкие, и высокие температуры напитка. Выглядит классно, но на ходу из такого не попьешь. В качестве аксессуара марки Omoda цена растет до 3,5–4 тысяч рублей. В целом понравилось. Термос LaDina Примерная цена 800 ₽

Посадочный диаметр 77 мм

Для питья надо откручивать крышку. Пить неудобно: металлические края будут горячие. Использовать можно только с дополнительным стаканом. Силиконовую прокладку при закрывании норовит зажевать. Запасной прокладки нет. Не понравилось. Термос-кружка BTrace Примерная цена 1300 ₽

Посадочный диаметр 68 мм

Корпус из двухслойной нержавеющей стали. Клапан герметичный, но очень тугой — одной рукой не открыть. За рулем применять неудобно. Не понравилось.

Термос-кружка вакуумная Биосталь Примерная цена 950 ₽

Посадочный диаметр 65 мм

Двойные стенки корпуса из нержавеющей стали. Очень тяжело открывать клапан. Не для хрупких женских рук. Не понравилось. Термос питьевой Арктика Примерная цена 1000 ₽

Посадочный диаметр 67 мм

Термос питьевой, то есть кружка. Защелка так себе — страховки почти нет. Может случайно открыться. В комплекте запасная прокладка. Пользоваться можно, но с осторожностью. Не понравилось. Термокружка Lara Примерная цена 350 ₽

Посадочный диаметр 81 мм

Наружный слой — поликарбонат, внутри нержавеющая сталь. Крышка закрывается просто с натягом, уплотнительное кольцо при первых же циклах открывания-закрывания стало зажевываться. В качестве термокружки лучше не использовать.

Термокружка Mallony Примерная цена 450 ₽

Посадочный диаметр 66 мм

Снаружи нержавеющая сталь, а внутренность пластиковая. Крышка не закрывается герметично. Можно справиться одной рукой (есть клапан), но не понравилось. Термокружка Santai Living Примерная цена 1900 ₽

Посадочный диаметр 70 мм

Корпус целиком из нержавеющей стали с покрытием, приятным на ощупь. Вначале надо снять крышку, как у профессионального фотоаппарата, которую некуда деть. Затем становится доступен клапан удобной конструкции. Пить можно, но крышку вы потеряете… В целом, наверное, понравилось. Термокружка Stanley Travel mug Примерная цена 2200 ₽

Посадочный диаметр 73 мм

Корпус целиком из толстой нержавеющей стали. Клапан в крышке сложной поворотной конструкции надежно обеспечивает герметичность. Понравилось.

Термокружка Stinger Примерная цена 900 ₽

Посадочный диаметр 76 мм

Корпус целиком из нержавеющей стали. В крышку встроена сеточка. Замок крышки двухступенчатый, очень надежный. Но открывать одной рукой неудобно. В целом понравилось. Термокружка Tiger Примерная цена 4000 ₽

Посадочный диаметр 66 мм

Высококачественная двухслойная нержавейка. Пластиковая пробка с надежным замком, при этом открывается легко. При наличии средств — надо брать. Понравилось. Стакан для горячих напитков Phibo Примерная цена 200 ₽

Посадочный диаметр 65 мм

Пластмассовый однослойный стакан с клапаном. Открывается очень тяжело. Температуру жидкости не держит. Не понравилось.

Подводим итоги

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Рецепт термостабилизации всегда один — двойные стенки сосуда. Однако в пластиковых кружках это выглядит несерьезно: эффект минимален. Хорошо, можно найти и плюсы: обжечься при питье проблематично, да и цена, как правило, низкая. Крышки-непроливайки всюду выполнены по-разному: одни легко открываются пальцем, другие же требуют усилия с риском вылить содержимое на себя.

Нержавейка — лучший вариант по термоизоляции, и надежный, и практичный . Однако многие изготовители не видят разницы между термосом с откручивающейся крышкой и термокружкой. Пить за рулем из термоса неудобно — если напиток перед употреблением переливать в обычную кружку, то теряется весь смысл задумки. Да и обжечься можно.

Безопасность прежде всего

Можно одобрять или не одобрять употребление горячих напитков за рулем автомобиля, но в любом случае нужно соблюдать правила безопасности.

Отхлебывать напиток из кружки рекомендуем только во время пауз в движении, например, на светофоре. Особенно удобны современные, с таймером.

Извините за прозу, но, вылив на штаны раскаленный кофе, можно «взбодренным» приехать не на работу, а в отбойник.

Большой тест подогреваемых ковриков для авто вы найдете тут.

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