Развод или полезный гаджет? Тест подогреваемых ковриков в авто

Зимой под ногами водителя и пассажиров царит сырость. «За рулем» выяснил, спасет ли от нее обогреваемый коврик.

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Способов борьбы с болотом под ногами известно много — от дедовских скомканных газет и снежных шариков до современных влагопоглощающих ковриков «а‑ля памперсы». Все они, в общем-то, работают. Но вот идею привлечь на свою сторону электричество мы еще не рассматривали. Купить специальный обогреваемый коврик, положить его на пол под штатный, воткнуть в гнездо 12 В — и всё?

Приобрести несколько однотипных изделий стоимостью не более 2500 рублей удалось быстро. Но тут же встал вопрос: а что в них, собственно, проверять? Как они вообще должны работать? Куда исчезнут лед, снег и вода из-под ног после втыкания штекера в питающее гнездо?

Elektron, просушка автомобильного коврика «Электрон»

Примерная цена 1500 ₽

1500 ₽ Размеры 400×400 мм

400×400 мм Длина провода 1,3 м

1,3 м Ток потребления 4,5 A

При комнатной температуре прогревается до 58 °С. Самая высокая мощность, но от воды под ногами такое изделие радикально не избавляет. В вилку встроен синий светодиод, слепящий в темноте. Рекомендовать не можем.

Е Подогрев, просушка автомобильного коврика 45 Вт

Примерная цена 1700 ₽

1700 ₽ Размеры 410×400 мм

410×400 мм Длина провода 0,9 м

0,9 м Ток потребления 3,5 A

При комнатной температуре прогревается до 50 °С. Среднее по мощности изделие в нашей выборке, лишенное каких-либо достоинств. Рекомендовать не можем.

Коврик автомобильный с подогревом КА-30, Россия, Чебоксары

Примерная цена 2400 ₽

2400 ₽ Размеры 350×350 мм

350×350 мм Длина провода 1,0 м

1,0 м Ток потребления 2,9 A

При комнатной температуре прогревается до 42 °С. Само по себе изделие выглядит лучше собратьев и даже снабжено липучками для крепления к полу. На этом достоинства кончаются: ­мощность самая низкая, реального толку нет. Рекомендовать не можем.

Теория вопроса

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Испарятся, говорите? Теория изложена в школьных учебниках: скорость испарения воды, в основном, зависит от температуры, площади зеркала испарения, интенсивности воздушных потоков, давления и тому подобного. Понятно, что приобретенные нами коврики могут изменить разве что температуру жидкости: остальное им априори неподвластно. Но насколько это повысит скорость парообразования?

Простейший эксперимент можете провести сами: понадобятся лишь два одинаковых блюдца с водой. Одно ставим в холодильник, другое оставляем при комнатной температуре — и сравниваем время, в течение которого блюдца опустеют. Нечто подобное проделали и мы: при +4 °С блюдце высохло через неделю, а при +21 °С — через трое суток.

Ради интереса подсчитаем, за какое время подобный обогреватель может повысить температуру воды хотя бы с указанных +4 °С до +21 °С? Это, опять-таки, из школьного курса физики: надо помножить теплоемкость воды на ее массу и на разность температур, а потом разделить полученное произведение на мощность нагревателя. Что ж, прикидываем:

Т = С·М· (t 2 — t 1 )/P

где:

Т — искомое время

— искомое время С — теплоемкость воды (1 ккал/кг·град)

— теплоемкость воды (1 ккал/кг·град) М — масса воды

— масса воды t 1 и t 2 — начальная и конечная температуры воды

и — начальная и конечная температуры воды Р — мощность нагревателя

Подставляем массу, равную 1 кг (штатный ворсовый коврик легко впитает литр воды), и мощность в 0,03 кВт. Заодно переводим джоули в калории с коэффициентом 4,19, а секунды в минуты — получаем около сорока минут. За это время холодная лужа под ногами чуть-чуть нагреется — только и всего. Как быстро полностью высохнет корытце с водой, в котором пребывают ноги водителя и пассажиров, да еще при наличии там льда после ночной парковки на морозе, уже понятно: в реальности — никогда!

Впрочем, ставим еще один простейший опыт: берем реальный коврик и помещаем его в морозильник, промороженный до минус 25 °С: пусть погреет воду там. Перед началом эксперимента морозильник мы выключили: пусть коврик попробует хотя бы в таких, облегченных условиях разморозить скромную кювету со льдом. После нескольких часов издевательство прекратили: и так всё ясно. Поверхность коврика едва нагрелась до +12 °С.

После ночной стоянки вместо воды в промороженной машине под ногами — лед. Моделируем ситуацию в морозильнике, охлажденном до минус 25 °С. Сможет ли обогреваемый коврик не то, чтобы полностью убрать воду, но хотя бы попытаться растопить лед? Нет, ему это не по силам. Сам себя коврик слегка нагревает, но на большее сил уже не остается.

И другие аргументы «против»

Электрические 12‑вольтовые вспомогательные обогреватели салона всегда были бесполезными игрушками. Даже при мощности до 300 Вт теплее от них не становилось, хотя ток они кушали изрядно.

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Купленные коврики — это их маломощные родственники: они бесполезны. Штатный отопитель салона справляется с задачей гораздо лучше: и воду под ногами нагреет быстрее. Но даже он не способен эффективно испарить ее. Кстати, испаряемая вода, в том числе, оседает на стеклах, ухудшая обзорность.

Это еще не всё. Далеко не у всех автомобилей розетка 12 В обесточивается при выключении двигателя — примером может служить Skoda. Как нам пояснили в НАМИ, обязательных требований по функциональной схеме питания/отключения розеток/прикуривателя 12/24 В никто не встречал. Отсюда вывод: большинство обладателей таких автомобилей почти наверняка будут забывать вовремя отключать обогреваемые коврики от сети, что приведет к разряду АКБ, а то и хуже, если произойдет неконтролируемое возгорание.

А при «разборе полетов» на сторону потребителя не станет никто:

производитель автомобиля — потому, что он не разрешал вам втыкать то, что вы воткнули;

ГИБДД — потому что, применив дополнительный обогреватель, вы тем самым как бы внесли изменение в конструкцию автомобиля, а это запрещено;

продавец гаджета — потому, что он не знает, правильно ли вы воспользовались его устройством. Да и вообще, не в Китай же вы отправитесь жаловаться;

страховая компания — см. п. 1.

Наш вердикт простой: рекомендовать подобные изделия мы не можем — есть более полезные способы, как потратить 2500 рублей.

Наши советы

Если в вашем автомобиле действительно стоят лужи, то самым правильным способом избавиться от них будет вылить воду из корытец, затем использовать изделия, впитывающие влагу, типа автопамперсов. В целях профилактики, особенно в длительных поездках, стоит направлять сильный поток максимально горячего воздуха из отопителя в ноги. Будет жарко — проветривайте салон, опустив стекла. И отряхивайте ноги от снега при посадке: меньше влаги — меньше проблем.

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