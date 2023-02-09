Развод или полезный гаджет? Тест подогреваемых ковриков в авто

Способов борьбы с болотом под ногами известно много — от дедовских скомканных газет и снежных шариков до современных влагопоглощающих ковриков «а‑ля памперсы». Все они, в общем-то, работают. Но вот идею привлечь на свою сторону электричество мы еще не рассматривали. Купить специальный обогреваемый коврик, положить его на пол под штатный, воткнуть в гнездо 12 В — и всё?
Приобрести несколько однотипных изделий стоимостью не более 2500 рублей удалось быстро. Но тут же встал вопрос: а что в них, собственно, проверять? Как они вообще должны работать? Куда исчезнут лед, снег и вода из-под ног после втыкания штекера в питающее гнездо?
- Примерная цена 1500 ₽
- Размеры 400×400 мм
- Длина провода 1,3 м
- Ток потребления 4,5 A
При комнатной температуре прогревается до 58 °С. Самая высокая мощность, но от воды под ногами такое изделие радикально не избавляет. В вилку встроен синий светодиод, слепящий в темноте. Рекомендовать не можем.
- Примерная цена 1700 ₽
- Размеры 410×400 мм
- Длина провода 0,9 м
- Ток потребления 3,5 A
При комнатной температуре прогревается до 50 °С. Среднее по мощности изделие в нашей выборке, лишенное каких-либо достоинств. Рекомендовать не можем.
- Примерная цена 2400 ₽
- Размеры 350×350 мм
- Длина провода 1,0 м
- Ток потребления 2,9 A
При комнатной температуре прогревается до 42 °С. Само по себе изделие выглядит лучше собратьев и даже снабжено липучками для крепления к полу. На этом достоинства кончаются: мощность самая низкая, реального толку нет. Рекомендовать не можем.
Теория вопроса
Испарятся, говорите? Теория изложена в школьных учебниках: скорость испарения воды, в основном, зависит от температуры, площади зеркала испарения, интенсивности воздушных потоков, давления и тому подобного. Понятно, что приобретенные нами коврики могут изменить разве что температуру жидкости: остальное им априори неподвластно. Но насколько это повысит скорость парообразования?
Простейший эксперимент можете провести сами: понадобятся лишь два одинаковых блюдца с водой. Одно ставим в холодильник, другое оставляем при комнатной температуре — и сравниваем время, в течение которого блюдца опустеют. Нечто подобное проделали и мы: при +4 °С блюдце высохло через неделю, а при +21 °С — через трое суток.
Ради интереса подсчитаем, за какое время подобный обогреватель может повысить температуру воды хотя бы с указанных +4 °С до +21 °С? Это, опять-таки, из школьного курса физики: надо помножить теплоемкость воды на ее массу и на разность температур, а потом разделить полученное произведение на мощность нагревателя. Что ж, прикидываем:
Т = С·М· (t2 — t1)/P
где:
- Т — искомое время
- С — теплоемкость воды (1 ккал/кг·град)
- М — масса воды
- t1 и t2 — начальная и конечная температуры воды
- Р — мощность нагревателя
Подставляем массу, равную 1 кг (штатный ворсовый коврик легко впитает литр воды), и мощность в 0,03 кВт. Заодно переводим джоули в калории с коэффициентом 4,19, а секунды в минуты — получаем около сорока минут. За это время холодная лужа под ногами чуть-чуть нагреется — только и всего. Как быстро полностью высохнет корытце с водой, в котором пребывают ноги водителя и пассажиров, да еще при наличии там льда после ночной парковки на морозе, уже понятно: в реальности — никогда!
Впрочем, ставим еще один простейший опыт: берем реальный коврик и помещаем его в морозильник, промороженный до минус 25 °С: пусть погреет воду там. Перед началом эксперимента морозильник мы выключили: пусть коврик попробует хотя бы в таких, облегченных условиях разморозить скромную кювету со льдом. После нескольких часов издевательство прекратили: и так всё ясно. Поверхность коврика едва нагрелась до +12 °С.
И другие аргументы «против»
Электрические 12‑вольтовые вспомогательные обогреватели салона всегда были бесполезными игрушками. Даже при мощности до 300 Вт теплее от них не становилось, хотя ток они кушали изрядно.
Купленные коврики — это их маломощные родственники: они бесполезны. Штатный отопитель салона справляется с задачей гораздо лучше: и воду под ногами нагреет быстрее. Но даже он не способен эффективно испарить ее. Кстати, испаряемая вода, в том числе, оседает на стеклах, ухудшая обзорность.
Это еще не всё. Далеко не у всех автомобилей розетка 12 В обесточивается при выключении двигателя — примером может служить Skoda. Как нам пояснили в НАМИ, обязательных требований по функциональной схеме питания/отключения розеток/прикуривателя 12/24 В никто не встречал. Отсюда вывод: большинство обладателей таких автомобилей почти наверняка будут забывать вовремя отключать обогреваемые коврики от сети, что приведет к разряду АКБ, а то и хуже, если произойдет неконтролируемое возгорание.
А при «разборе полетов» на сторону потребителя не станет никто:
- производитель автомобиля — потому, что он не разрешал вам втыкать то, что вы воткнули;
- ГИБДД — потому что, применив дополнительный обогреватель, вы тем самым как бы внесли изменение в конструкцию автомобиля, а это запрещено;
- продавец гаджета — потому, что он не знает, правильно ли вы воспользовались его устройством. Да и вообще, не в Китай же вы отправитесь жаловаться;
- страховая компания — см. п. 1.
Наш вердикт простой: рекомендовать подобные изделия мы не можем — есть более полезные способы, как потратить 2500 рублей.
Наши советы
Если в вашем автомобиле действительно стоят лужи, то самым правильным способом избавиться от них будет вылить воду из корытец, затем использовать изделия, впитывающие влагу, типа автопамперсов. В целях профилактики, особенно в длительных поездках, стоит направлять сильный поток максимально горячего воздуха из отопителя в ноги. Будет жарко — проветривайте салон, опустив стекла. И отряхивайте ноги от снега при посадке: меньше влаги — меньше проблем.
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