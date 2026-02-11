Недорогие и надежные: выбираем хорошие дворники для зимы и не только

Эксперты «За рулем» проверили 50 щеток стеклоочистителя – как чистят и сколько служат

Стеклоочистители мы испытывали неоднократно, и один из повторяющихся выводов – особой разницы в работе между дворниками разных конструкций не наблюдается.

Каркасные, бескаркасные и гибридные чистят стекло примерно одинаково. А вот от бренда при этом зависит многое: одни дворники начинают скрипеть и дробить едва ли не на первых взмахах, а другие теряют форму только под старость. На чем же остановить выбор?

Для новой экспертизы мы снова взяли щетки стеклоочистителя длиной 600 мм – такой типоразмер очень популярен. Девять образцов – бескаркасные, а один – гибридный. Примерно такое соотношение этих типов и в продаже. Подобные дворники используются как на вазовских Грантах и Калинах, так и на таких иномарках, как Renault Duster, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris и Kia Rio, а также многих ­других.

Приобрели по пять образцов каждого из десяти брендов. Цена – от 220 до 750 рублей.

Как испытывали

Разнообразные требования к качеству очистки стекла и методикам испытаний стеклоочистителей содержатся как в Техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств, так и в ГОСТах 18699–2017 «Стеклоочистители электрические» и 33993–2016 «Системы очистки и омывания ветрового стекла».

Зачастую они противоречивы – например, Техрегламент требует обеспечить работоспособность щетки в температурном интервале от –45 °C до +85 °C, а один из ГОСТов – лишь в диапазоне от –20 °C до +55 °C. В том числе и поэтому мы уже не в первый раз взяли за основу для нашей собственной методики испытаний другой документ – ТУ 38.105254–79 «Ленты резиновые щеток стеклоочистителей для автомобилей ВАЗ».

Перед началом испытаний все 50 образцов прошли проверку качества очистки ветрового стекла Гранты. Стекло не простое, а покрытое изнутри черной краской – так лучше видны дефекты очистки.

На первом этапе организовали первичную проверку качества очистки щеток «из коробки» – в ней участвовали все 50 образцов. Каждый из них устанавливали на стенд с ветровым стеклом Гранты, где эксперты визуально оценивали качество работы как при взмахе щетки, так и за ее полный ход. Фиксировали неприлегания, скрип, дробление и так далее. Все виды некачественной очистки отмечали в протоколе.

В каждом из следующих тестов участвовало по одному дворнику каждого бренда.

Стенд ресурсных испытаний. Форсунки осуществляют непрерывную подачу воды на стекло.

Испытание на озоновое старение подразумевало выдержку в камере при температуре 50 °C с концентрацией озона (50±5) 10–8 частей на миллион по объему и последующую проверку качества очистки.

В камере ВИКАМ 504/25 озон воздействует на дворники в течение 100 часов.

Тесты при морозе – это 24 часа выдержки в морозильной камере с температурой –40 °C с последующей проверкой качества очистки стекла при омывании водой. Поскольку вода и стекло были подогреты как и в реальном автомобиле, фактически имитировалась работа при забортной температуре примерно в –20 °C.

Десять дворников подвергли заморозке при –40 °C.

При проверке на воздействие повышенной температуры дворник, прижатый к плоскому стеклу, нагревали до 60 °C и выдерживали в этом состоянии 96 часов. Как известно, на практике многие щетки порой буквально приклеиваются к поверхности стекла – и не только в южных регионах страны. После выдержки – проверка работоспособности.

Перед размещением дворников в камере озонового старения их прижали к стеклу.

Еще одна проверка – «спиртовая». Образец погружали на 24 часа в 50‑процентный раствор изопропилового спирта, который является основой официально продаваемых у нас омывающих жидкостей. Этот этап испытаний проводили в термошкафу при температуре 70 °C. После указанной выдержки – проверка на стенде с «грантовским» стеклом.

Десять дворников отправляются греться в изопропиловом спирте. В сушильном шкафу Climcontrol ШС 30/250–500‑П Standard поддерживается температура 70 °C. Если покажется, что это легкое испытание, то посмотрите последствия для худшего образца – Skyway.

Самое длинное испытание – проверка на ресурс: это 200 тысяч циклов круглосуточной работы стенда (более трех суток). Работоспособность оценивали как после 100 тысяч циклов, так и после окончания испытаний.

Сушка дворников на стекле осуществлялась в том же самом шкафу, что и варка в спирте.

Как оценивали качество очистки

На всех этапах испытаний оценка качества очистки сопровождалась тщательными замерами всех участков стекла, оставшихся неочищенными. При необходимости фиксировали конкретные повреждения щеток, ухудшающие их работоспособность.

Зону очистки стекла условно разделяли по ширине на верхнюю R1, центральную R2 и нижнюю R3 – по 200 мм каждая (это одна треть от длины щетки 600 мм). Дефекты очистки условно разделяли на нитевые и полосные, условно обозначаемые в протоколах как Н и П.

Оценку на каждом этапе давали по пятибалльной шкале (больше – лучше). В замерах, где участвовало несколько образцов, выводили среднее арифметическое по каждому бренду.

Стеклоочистители на испытаниях «За рулем»

Airline Premium Примерная цена 680 ₽

В комплекте одно крепление – крючок. Ровно прошли все этапы испытаний, чуть притормозив в камере с озоном и при заморозке. Результат – один из лучших в нашей выборке. Цена немаленькая.

Рекомендуем в первую очередь. Bosch Aero Eco Примерная цена 740 ₽

В комплекте – 6 переходников под разные типы крепления. Скрипы в верхней точке появились довольно быстро на всех образцах. В целом же все испытания выдержали хорошо – результат один из лучших в нашей выборке. Цена высокая.

Рекомендуем в первую очередь.

Lavr Примерная цена 650 ₽

В комплекте одно крепление – крючок. Срывы движения и скрип обнаружились еще в начале прогона на всех образцах. В целом во всех условиях работают приемлемо, если не обращать внимания на дробление и шумность на обратных ходах.

Рекомендуем при отсутствии лучшего варианта. RD5 Примерная цена 340 ₽

Единственный в нашей выборке гибридный дворник. В комплекте одно крепление – крючок. Дробление и скрипы появились после 200 тысяч циклов. Мороз недолюбливают. В исходном состоянии чистят хорошо.

Рекомендуем при отсутствии лучшего варианта.

Rexant Примерная цена 270 ₽

В комплекте одно крепление – крючок. Один образец заскрипел еще в начале испытаний. После воздействия спирта высох материал обтекателя щетки. Фактически ни один этап испытаний не обошелся без проколов. В нашей выборке по сумме баллов оказались последними, и низкая цена – не оправдание.

Рекомендовать не можем. Skyway Примерная цена 420 ₽

В комплекте – 9 сменных адаптеров под разные крепления. Два дворника заскрипели сразу. На этапе испытаний в камере с озоном резинка пошла волной, пластик выцвел. На морозе – скрипы и неприлегания.

Рекомендовать не можем.

Valeo First Примерная цена 750 ₽

В комплекте одно крепление – крючок. Небольшое дробление после испытаний высокой температурой. На морозе немножко «полосят». После спирта – легкий скрип. В целом – одни из лучших в выборке, но и самые дорогие.

Рекомендуем в первую очередь. So good Примерная цена 220 ₽

Самые дешевые в выборке. В комплекте – 7 адаптеров под разные крепления. На морозе отмечены неприлегания в 190 мм. Спирт высушил материал обтекателя. После 100 тысяч циклов один дворник задробил. В исходном состоянии выглядели неплохо, но характер – скорее «летний».

Рекомендуем при отсутствии лучшего варианта.

ЗавГар Примерная цена 400 ₽

В комплекте – 7 сменных адаптеров под разные крепления. После морозильной камеры отмечено неприлегание ближе к центру. Изопропил высушил материал обтекателя. В целом результат хороший, хотя такие щетки можно считать «летними».

Рекомендуем при отсутствии лучшего варианта. Прамо Примерная цена 350 ₽

В комплекте одно крепление – крючок. В исходном состоянии сразу стали появляться неочищенные участки. Спирт высушил материал обтекателя. На морозе начали капризничать сильнее.

Рекомендуем при отсутствии лучшего варианта.

Что в итоге

Результаты ресурсных испытаний щеток стеклоочистителей



R1, R2, R3 – зоны очистки шириной 200 мм каждая: верхняя, центральная и нижняя.

П – полоса, Н – нитка (очень узкая полоска). После П – полосы в мм, после Н – количество ниток.

Балльная оценка результатов показывает, что разброс между лучшими и худшими стеклоочистителями составил примерно 60%. Чем дороже щетки, тем они качественнее – зависимость почти прямая. Лучшими оказались три самых дорогих щетки: Airline Premium, Bosch Aero Eco и Valeo First, набравшие по 23 балла из 30 возможных. Правда, если для марок Bosch и Valeo эти модели – начального уровня, то Airline Premium – топовый и самый дорогой бескаркасный ­дворник в линейке фирмы.

Комментарий специалиста

Алексей Тарасов, зам. начальника испытательной лаборатории ООО «НПО "Талис"»:

— Достойно прошли все этапы испытаний только образцы щеток Airline, Bosch и Valeo.

Остальные, в основном, плохо чистят стекло в мороз и неважно переносят воздействие изопропиловой омывающей жидкости.

Но есть и те, кто быстро стареет под воздействием озона, а также ухудшает качество очистки после любого этапа испытаний.

Это нужно знать каждому автовладельцу

Меняйте дворники регулярно – например, раз в год или при каждом ТО.

Имейте в виду, что чем старее и хуже щетки, тем выше расход недешевой стеклоомывающей жидкости.

Время от времени снимайте щетки с машины и мойте их теплой водой с мылом – шарнирные соединения прослужат дольше, а в резинке будет меньше абразива.

Следите, чтобы поводок дворника на всём пути держал его перпендикулярно стеклу.

Периодически смазывайте шарниры поводков очистителей. Коррозия бывает настолько сильной, что сила прижима сходит на нет.

При установке щеток следите, чтобы они не задевали детали кузова.

Если стекло замерзло, его необходимо вначале освободить от корки льда и только потом включать стеклоочистители. Иначе щетки быстро потеряют рабочие свойства.

При выборе новых щеток не отклоняйтесь от рекомендованной автопроизводителем штатной длины. У более длинного дворника ниже усилие прижатия, он может цеплять кузов или другую щетку. А короткий дворник не обеспечит необходимый сектор обзора.

Если стекло сильно исцарапано, то видимость будет неважной, даже если щетки новые. Такое стекло надо хотя бы отшлифовать, а лучше – поменять.

Как улучшить обзор и не нарушить ПДД – советы эксперта «За рулем» вы найдете тут.