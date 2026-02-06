#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
12 февраля
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11...

Почему батарея машины зимой не заряжается?

Эксперт «За рулем» объяснил, что делает с аккумулятором автомобиля мороз

Батарея при температуре -30°С практически не принимает заряд. Генератор трудится, выдавая более 14 В, а ледяная батарея, и заряженная, и разряженная, берет ток на уровне незначительных 1-2 А. Таким током батарею не зарядишь.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

Дело в низкой подвижности замерзшего и загустевшего электролита. Чтобы зарядить батарею, ее надо согреть. Если она находится в идеально теплоизолированном коробе, то проходящий ток постепенно нагреет АКБ.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Электромотоцикл Aurus Merlon прошёл сертификацию
5 способов сократить расходы на авто
Hyundai отзывает почти 570 тысяч кроссоверов

В реальных условиях эксплуатации хуже всего дела обстоят с аккумуляторами небольших развозных грузовичков, где АКБ часто висит за кабиной под кузовом. Немного лучше, если батарея находится в багажнике, куда рано или поздно тепло из салона все-таки доберется. И совсем хорошо, если батарея стоит под капотом. Там она прогреется от тепла мотора.

Рекомендуем
Зачем отогревать аккумулятор авто и как это делать?

Когда АКБ находится под капотом, в наших силах ускорить ее прогрев. Можно накрыть моторный отсек сверху автоодеялом, а решетку радиатора закрыть чехлом или, в крайнем случае, картонкой. С такой теплоизоляцией батарея гораздо быстрее отогреется от тепла мотора и начнет нормально принимать заряд от генератора.

  • Рейтинг бустеров: 5 самых дешевых пусковых устройств на АлиЭкспресс. Пусковые устройства для авто сливают за копейки на известном маркетплейсе.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 6580
06.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
+3