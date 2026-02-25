Неограниченный источник энергии — как это работает?

Как ручной генератор превратился в безлимитный пауэрбанк

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Что такое безлимитный пауэрбанк?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин , обозреватель «За рулем»:

– По всей видимости, речь идет о генераторах с ручным приводом, способных подзаряжать батареи.

Во времена СССР у нас выпускался ручной генератор ПЗУ‑5М, выдававший напряжение до 18 В при мощности до 10 Вт.

В годы Великой Отечественной войны подобные устройства американского производства называли «солдат-моторы» – их использовали для питания радиостанций.

Нечто похожее предлагают сегодня китайские производители – настольные ручные генераторы при мощности 20 Вт выдают постоянное напряжение от 3 до 12 В. Фактически это и есть безлимитный источник энергии: остается только энергично крутить приводную рукоятку.

