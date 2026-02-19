Красный? Синий? Голубой? — простой гайд по охлаждающим жидкостям

Эксперт «За рулем» развенчал мифы про антифризы

Охлаждающие жидкости (ОЖ) – рекордсмены по числу мифов. Самый глупый из них про то, что тосолы годятся только для вазовских машин, а вот антифризы – для более современных. Самый наивный – о том, что ОЖ надо подбирать строго по цвету: одним машинам – строго красный, другим – только желтый и так далее.

Расплачиваться за доверие всяческим сплетням приходится двигателю. Современные конструкционные материалы слишком нежные, а потому состав охлаждающей жидкости подбирают, исходя из сочетания разных факторов: применяемые материалы (металлы, пластмасса, резина), температурный режим, ресурс. При этом основы и присадки, используемые различными производителями ОЖ, могут быть теоретически несовместимы.

1. Откуда взялось столько типов ОЖ – все двигатели настолько разные?

Назначение системы охлаждения – поддерживать оптимальное тепловое состояние двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Рабочий агент – ОЖ, всё остальное (насос или насосы, радиаторы и теплообменники, термостат или термостаты, патрубки, рубашка охлаждения и так далее) несет вспомогательную функцию.

Гибридные, лобридные, карбоксилатные – антифризов на рынке много. Про цвета и говорить нечего – есть любые. Но какой антифриз подходит именно для вашего мотора?

Массогабаритные показатели современных ДВС уменьшаются, а мощность либо сохраняется, либо повышается – поэтому нагрузка на ОЖ существенно возрастает. Нужны новые способы для поддержания оптимального теплового состояния, чтобы показатели ДВС (эффективная мощность, удельный расход топлива, среднее эффективное давление газов и так далее) выполнялись.

Поэтому неорганические, потом гибридные, карбоксилатные и лобридные технологии антифризов – это своеобразный результат эволюции, в том числе в двигателестроении. Однако это не означает, что одна основа лучше другой. Просто оптимальная технология ОЖ – та, которая больше подходит конкретному двигателю.

Требования к эксплуатационным, физическим и химическим свойствам ОЖ происходят от необходимости совмещения ее свойств с конструкционными материалами ДВС.

Материалы в двигателях, в целом, одинаковые. В многообразии элементов ДВС используют чугун, алюминий, медь, припой, латунь, пластики и эластомеры, нержавейку и так далее. Но все это порой участвует в сплавах разных составов, да и поставщики зачастую у каждого свои, поэтому качество может отличаться. По этой причине автопроизводители и применяют разные ОЖ.

АНТИФРИЗЫ И ТОСОЛЫ

Простейший антифриз (незамерзающую жидкость) в былые времена получали при смешивании воды с этиленгликолем. Такая смесь не боялась мороза, превращаясь не в ледяную глыбу, а в своеобразную кашу с мелкими кристалликами льда.

Но это годилось только для совсем старых машин с чугунными моторами и латунными радиаторами. А вот когда под капотами обосновался легкий алюминий, выяснилось, что горячий раствор этиленгликоля быстро разъедает радиаторы, интенсивнее всего – их тонкостенные трубки.

Антифризы пришлось усложнять, вводя специальные добавки: сначала неорганические соли, а позднее – кислоты со сложными названиями. Поэтому сегодня правильно говорить не про антифризы, а про ОЖ – охлаждающие жидкости, которые не только не замерзают, но и оказывают определенное воздействие на систему охлаждения.

Что касается тосолов, то жидкость «Тосол» когда-то была разработана специально для Жигулей – самых современных на тот момент советских автомобилей, выпускавшихся с 1970 года в Тольятти. Первые три буквы названия позаимствовали с таблички над дверью отдела: «Технология органического синтеза». Окончание «ол» пришло из терминологии химиков.

Имидж вазовских машин с годами потускнел, а потому и тосолы иные автомобилисты стали считать какими-то особенными жидкостями, ни для чего, кроме Лады, не пригодными. Этим названием сегодня пользуются многие производители ОЖ, по факту тосол – это просто один из типов ОЖ, а вовсе не противоположность другим продуктам.

2. Почему цвет ОЖ связывают с конкретными марками автомобилей?

Цвет охлаждающей жидкости придает только краситель, который может быть любым. Автопроизводитель использует ОЖ, сделанную по определенной технологии, но с годами его приоритеты могут меняться.

К примеру, Ford в начале 2000‑х годов перешел с технологии неорганических кислот IAT на гибридную органику HOAT, сменив при этом цвет ОЖ с зеленого на желтый. Saab в это же время сменил гибридную технологию SHOAT на технологию органических кислот OAT, поменяв цвет с голубого на близкий к малиновому. Азиатские марки в большинстве перешли в 1995 году с HOAT на технологию фосфатной органической кислоты POAT – цвет сменился с желтого на красный. Во всех перечисленных случаях речь идет о цвете именно заводской ОЖ.

Вода также играет роль. У европейцев и азиатов свои требования к Н 2 О, поэтому азиаты более склонны к фосфатным лобридным ОЖ. В зависимости от добавляемых минеральных компонентов (силикаты, нитриты, фосфаты), эти ОЖ соответственно обозначаются PSiOAT или SiOAT. Выбор зависит от страны-производителя.

Силикаты широко распространены в Европе, а в Азии не используются. Это связано с тем, что отработанные силикатные присадки образуют гели и твердые частицы, которые истирают детали и уплотнения насосов ОЖ.

В Азии же присадки № 1 – это фосфаты POAT. Вода в Японии и Корее мягче, чем в других регионах. При контакте фосфатов с жесткой, высокоминерализованной водой система охлаждения быстро зарастает накипью. Как следствие затрудняется ток жидкости, возможно заклинивание термостата, возникают проблемы с теплообменом.

На североамериканском рынке, в основном, распространены присадки с добавлением нитритов NOAT.

3. Что происходит при смешивании разных ОЖ?

Реакция может быть разной. Вариантов много: усиление коррозионных процессов, разрушение и засорение сот радиатора, потеря герметичности контура охлаждения, заклинивание термостата и так далее. Автопроизводители таких исследований не проводят: это долго, дорого и, главное, не особенно им нужно. Проще рекомендовать конкретный продукт.

Рекомендуем Как антифриз может убить ваш двигатель

4. Сколько реально служат ОЖ?

Старение ОЖ происходит в первую очередь из-за истощения пакета присадок. Следствие – ухудшение теплоотвода, засорение каналов, повреждение насоса и тому подобное. В самом общем случае плановую замену ОЖ выполняют:

для ОЖ неорганической технологии (например, Тосол) – раз в 18 месяцев или через 80 тысяч км пробега;

для ОЖ гибридной технологии (например, G11, G12+) – раз в 36 месяцев или через 150 тысяч км пробега;

для ОЖ карбоксилатной (ОАТ) и лобридной технологии (например, G12++, G13) – раз в 60 месяцев или через 250 тысяч км пробега.

В целом, конечно, надо руководствоваться рекомендациями автопроизводителя.

5. Можно ли доливать в ОЖ воду?

Я считаю, что в небольших количествах – можно. Хотя мнения автопроизводителей разнятся: инструкции к автомобилям Kia сообщают, что при низком уровне ОЖ можно долить дистиллированную воду для защиты от замерзания и коррозии. А вот «букварик» Mitsubishi придерживается иного мнения: доливать воду запрещается.

Эксперты «За рулем» рассказали, как заставить мотор авто служить дольше.