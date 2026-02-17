Чем заделать прокол: проверили 4 технологии самостоятельного ремонта шин

Опубликована инструкция по использованию шинных ремкомплектов 4 видов

С чем сегодня нет особых проблем, так это с ремонтом шин.

Однако дьявол не дремлет: именно когда ваше колесо испускает дух, зачастую выясняется, что мастерских поблизости не видно, и даже сотовая сеть не работает. В такой ситуации в выигрыше будет тот, кто заранее обзавелся ремкомплектом для лечения прокола колеса.

Сегодня существуют как минимум четыре разных технологии подобного ремонта. Условно их можно назвать так: Баллон, Саморез, Жгутик и Грибок. Вот о них и поговорим.

Разбирать разные способы будем по мере нарастания сложности работ, а качество и надежность оценим в процессе.

Из баллона в баллон

В былые годы шину иногда называли «баллоном». Нынче существует способ заделки прокола в шине с помощью герметизирующей жидкости, подаваемой из металлического баллона с помощью содержащегося там сжиженного газа.

Шиноремонт в баллоне. Ориентировочная цена – от 300 до 600 рублей. Самый простой, но и самый ненадежный способ. Через 40 км может «превратиться в тыкву». А потом шиномонтажники возьмут деньги за очистку шины от герметизирующей жидкости.

При этом место прокола в шине можно даже не искать, а надо спустить весь оставшийся воздух через вентиль и присоединить к нему трубку от баллона. Держа баллон вертикально и нажав кнопку, отправляем его содержимое в шину.

Но не верьте, что колесо будет не только починено, но еще и подкачается. Газа в баллоне хватит только на то, чтобы немного заполнить шину велосипеда или самоката.

Имея дело с автомобильным колесом, отсоединяем баллон и компрессором накачиваем давление на несколько десятых бара больше номинального. После этого сразу начинаем движение, чтобы рабочая жидкость распространилась по всей внутренней поверхности шины и «нашла свою дырочку», загерметизировав ее.

При заливке жидкости воздух должен быть выпущен, а баллон нужно держать вертикально, клапаном вверх.

Способ ремонта не очень надежный, недаром инструкция на многих подобных баллонах не разрешает «тянуть» на заделанном колесе даже до круглой цифры в 50 км, а ограничивается всего сорока километрами – но до шиномонтажа добраться можно.

Покатали колесо – жидкость вылезла и загерметизировала отверстие.

При испытаниях мы, по инструкции, направили содержимое баллона в шину с проколом от 5‑миллиметрового самореза, затем накачали и покатали ее. Из отверстия выползло небольшое количество жидкости, после чего утечка воздуха прекратилась. Способ имеет ограниченное применение, поскольку баллон способен работать при температуре не ниже –20 °C. Кроме того, необходимо иметь ключик для откручивания шинного вентиля, хотя бы встроенный в колпачок, а таких сейчас почти не осталось.

«Свой» саморез

В ответ на саморезы, которые приготовили нам на пути дорожные бесы, применяются ремонтные саморезы. Нужно найти место прокола и удалить предмет, разгерметизировавший шину.

В набор с «лечебными» саморезами часто входят тюбик клея и крестовая отвертка. Ориентировочная цена – от 250 до 300 рублей.

Если в набор входит тюбик с клеем, то обмазываем им ремонтный саморез и заворачиваем его в отверстие. Крестовая отвертка обычно входит в комплект, но может потребоваться достать свою из багажника. Ремонтный саморез снаружи покрыт каким-то непрочным полимерным слоем, который при заворачивании частично отслаивается.

Наносим на саморез клей и вворачиваем его в отверстие без предварительной подготовки.

У такого способа ремонта несколько недостатков. Во‑первых, в шине остается стальной предмет, который имеет совершенно другую твердость и массу, чем та резина, которая его окружает. А значит, при случайной нагрузке, пришедшейся на шляпку, саморез сдвинется.

Ввернуть саморез нужно заподлицо с дном канавок протектора.

Ремонтный саморез изготовлен из обычной стали – он начнет ржаветь и потихоньку травить воздух, ведь коррозия постепенно «поднимет» черное покрытие.

Установка быстрая и легкая – если, конечно, вы обнаружите место прокола. Но ресурса до полного износа шины способ не обещает.

Жгуты

Способ известен с первых бескамерных шин. Но и в наше время он является одним из самых простых и распространенных методов заделки проколов.

Как работать со жгутиком?

1. Найдите отверстие. В передней шине можно определить место прокола, не снимая ее: достаточно повернуть колесо и покатать автомобиль. Для доступа к отверстию в задней шине ее зачастую необходимо снять. Если отверстие не обнаружилось сразу, можно использовать для его поиска мыльный раствор или хотя бы воду.

2. Аккуратно удалите предмет, который вызвал прокол.

3. Прочистите отверстие несколько раз, двигая прилагаемый зачистной инструмент под тем же углом, что и предмет, проколовший шину.

Прочистив отверстие, вставляем жгут в прорезь шила и наносим клей.

4. Нанесите клей на прочищенное отверстие и аккуратно введите его внутрь с помощью пары движений.

5. Возьмите жгутик и вставьте его в шило.

Вдвинув шило на глубину 20–30 мм, вынимаем его. Жгут остается в отверстии.

6. Нанесите клей на шило и поверхность жгутика.

7. С силой втолкните шило в отверстие, контролируя глубину, чтобы концы жгутика не провалились внутрь шины, при этом шило вышло в полость шины.

8. Уверенным движением извлеките шило.

9. Обрежьте концы жгутика. Если жгутик находится на блоке протектора, обрежьте его полностью. Если жгутик в канавке, можно оставить небольшой отрезок снаружи.

Концы жгута нужно обязательно отрезать.

10. Накачайте шину и проверьте ее на герметичность.

Инструменты

Прочистка, также известная как зачистка или ковырялка, бывает трех видов. Многогранная заготовка со спиралевидными завитками эффективно удаляет грязь из отверстия, не повреждая металлокорд.

Прочистка с косой насечкой, похожая на рашпиль, тоже может использоваться, если ее зубчики не слишком острые. В этом случае подача клея в отверстие будет менее эффективной, чем у первого варианта. Прочистку с агрессивными острыми зубьями лучше не использовать, так как работать с ней тяжело, и она может повредить корд шины.

Набор для установки жгутов включает прочистку, шило, клей и сами жгуты. Ориентировочная цена – от 200 до 600 рублей.

Для шила с прорезным игольным ушком важно, чтобы раздвоенный кончик был острым, а щель между половинками – минимальной, иначе инструмент будет трудно ввести в отверстие. Существует риск, что нить металлокорда застрянет в прорези.

Отверстие для продевания жгутика должно иметь неострые края, а жгутик должен легко проходить через прорезь внутри шины. Для удобства можно обработать выход из ушка надфилем, чтобы получить идеальный профиль.

Наиболее удобными инструментами являются те, у которых рукоятка имеет Т‑образную форму.

Из личного опыта Заделанное жгутом отверстие на скоростной низкопрофильной летней шине размерностью 245/45 R17 еще в первый год эксплуатации осталось затем герметичным на протяжении 10 лет и 65 тысяч км пробега до полного износа. Другой пример. На редакционном автомобиле Лада Ларгус в месте перехода протектора в боковину шины образовалось отверстие от 8‑миллиметрового болта. Считается, что боковины жгутом заделывать нельзя, но колесо проехало уже 30 тысяч км и не спускает.

Расходные материалы

При выборе жгутиков предпочтение следует отдавать более толстым вариантам. На ощупь, даже через полиэтилен, они должны быть мягкими.

Установка жгутиков с клеем проходит проще и надежнее. Тюбик с клеем должен казаться тяжелым, что свидетельствует о том, что его содержимое не высохло.

В крайнем случае жгутики можно установить без клея, предварительно смочив их бензином. Однако использовать дизтопливо для этого нельзя!

Если жгутик совсем нечем обработать, то его можно погреть зажигалкой. Даже если займется небольшой огонек, это не страшно: значит, жгутик пора ставить.

Задолго до Жигулей Ремонт бескамерной шины с помощью шила и жгутика был описан еще в книге издательства «Физкультура и спорт» под названием «Спутник автолюбителя», 1963 года издания. Бескамерных шин тогда почти не встречалось.

Грибок

Грибки для ремонта шин во все времена ставили после демонтажа шины, изнутри. И лишь сравнительно недавно появились приспособления для их установки без разборки колеса.

Наборы для установки грибков.

Идея сводится к тому, что грибок из мягкой резины, да еще и смазанный специальной жидкостью для облегчения скольжения, вставляется в коническую насадку и проталкивается внутрь шины через разделанное отверстие.

Ориентировочная цена – от 1000 до 2000 рублей.

Для разделки вышеупомянутого отверстия применяется инструмент с насечками, похожий на такой же у набора со жгутиками.

Коническая насадка может иметь наружный диаметр 7 или 8 мм: она должна пройти в отверстие в шине. Это главная проблема: даже если исходное отверстие небольшое, например, диаметром 3 мм, то нити корда придется раздвигать, а то и рвать для прохода конической насадки.

Чтобы протолкнуть основной конус в отверстие, на него нужно установить дополнительный конус – маленький пластиковый, который затем останется болтаться в колесе. Конусы входят в набор по количеству грибков.

Мало того, коническая насадка не проходит в отверстие, цепляясь за нити корда. Приходится использовать дополнительный конус, позволяющий раздвинуть нити и вставить конус.

Отличие более простого набора в том, что вместо одноразового пластикового конуса используется входящее в комплект шило, а привод – винтовой. Плунжер вращаем шестигранником.

Затем можно протолкнуть сквозь конус грибок. Это можно реализовать с помощью толкателя, двигающегося за счет резьбы, либо, в пистолетном приспособлении, подача осуществляется как в устройстве для подачи клея или герметика.

Грибок можно «зарядить» в пистолет на этой стадии или разместить раньше. Качая курок, выдавливаем грибок в шину и отводим пистолет. Хвостик грибка нужно обрезать.

Далее конус вынимается, а грибок остается в отверстии. Его шляпка расправляется по внутренней поверхности шины, цилиндрическая часть герметизирует отверстие, а выступающий конец подлежит обрезке.

Есть пара серьезных недостатков:

– приходится излишне увеличивать отверстие для установки конуса;

– грибок устанавливается не на клей, а на скользкую силиконосодержащую жидкость. Герметичность, которая поначалу может быть достаточной, с годами и пробегом наверняка нарушится.

Когда ничего нет

Бывает, что колесо спускает, до места ремонта ехать еще далеко, а у вас в руках только компрессор. Тут можно проявить изобретательность и каким-нибудь способом залить в шину через вентиль с вывернутым золотником до полулитра воды.

Вода, имея на два порядка большую вязкость, чем воздух, будет выходить через место прокола очень медленно, что позволит добраться до места ремонта.

