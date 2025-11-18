Чем обогреться зимой в автомобиле — рейтинг лучших гаджетов

Эксперты «За рулем» изучили независимые источники тепла для автомобилистов

Замерзнуть в современном автомобиле практически невозможно – если он исправен. Но так бывает не всегда: достаточно в пути напороться на саморез, как придется надолго вылезать из теплого салона на ледяной ветер. А уж если помрет печка, то и в салоне станет совсем невесело – особенно если с вами ребенок.

Возможны и более простые ситуации: водитель может добровольно превращаться в рыбака, охотника или туриста, окоченевшего на морозе.

Помощь в таких ситуациях обещают оказать автономные обогреватели разного принципа действия, которые мы закупили для экспертизы.

Откуда берется тепло?

По принципу действия приобретенные обогреватели можно разделить на три типа – условно назовем их химическими, каталитическими и электрическими.

Химические грелки изготовлены на основе веществ, выделяющих тепло при взаимодействии с кислородом.

Для заправки каталитической грелки вначале наливаем бензин для зажигалок в мерную лейку, а затем – в грелку со снятым каталитическим модулем. Бензин в нейтрализаторе горит хорошо, особенно если его раздуть.

Каталитические обогреватели сжигают топливо без образования пламени благодаря катализатору – веществу, ускоряющему окисление.

Электрические устройства используют энергию батареек или аккумуляторов.

КИСЛОТА ДЛЯ ДЕВУШКИ Свои химические знания известный американский изобретатель Роберт Вуд использовал и на свиданиях. Когда во время прогулки на морозе у его девушки замерзли руки, он накапал в бутылку с холодной водой немного серной кислоты, которую носил с собой. При смешивании кислоты с водой выделилось тепло, получилась грелка. Девушка была так потрясена, что без колебаний согласилась выйти замуж за своего поклонника.

Методика измерений

Температуру поверхностей большинства обогревателей определяли с помощью пирометра RGK PL‑7 Max (внесен в Госреестр средств измерения).

Измеряем температуру химической грелки пирометром. Устройство напоминает компьютерную мышь, но способно неплохо согреть руки.

Во всех случаях настраивали коэффициент излучения. На каталитических изделиях Ермак и Perfect Outdoorlife Handy warmer с блестящей наружной поверхностью для повышения точности замеров приклеивали снаружи полоску черной изоляционной ленты. Поверхность обогревателей в виде стелек Heating insoles remote control замеряли в нескольких точках и вывели среднее.

С электростельками у вас появится еще один брелок. Проверяем температуру стелек в трех зонах – на носке, посередине и на пятке.

Единственное изделие с внутренним обогревом – перчатки Electric heated gloves – пришлось проверять с помощью вставленного в каждый из пальцев ртутного термометра: пирометр здесь оказался бесполезен. В таблице замеров указан разброс полученных данных.

Электроперчатки с обычными не перепутаешь. Ярко горит красным кнопка.

Химические грелки

Evoteq Грелка для тела, рук и ног

Примерная цена за 10 шт. 800 ₽

Клейкая основа позволяет крепить грелку к различным частям тела. Температура и длительность обогрева достаточные.

Рекомендуем. Fishing Аргентум Рукогрейки самонагревающиеся (одноразовые)

Примерная цена за 2 шт. 200 ₽

Габариты – 11,5×8 см. Цена для одноразового изделия, у которого срабатывают сразу два элемента (они в одной герметичной упаковке) – заоблачная. Греет не очень долго.

Не рекомендуем. Grelka Одноразовая грелка для рук и тела Грелтек

Примерная цена за 10 шт. 750 ₽

Открываем упаковку и снимаем защитный лист бумаги с грелки. После этого грелку можно приклеить. Нагрев довольно слабый. Напрягает необходимость хранить при комнатной температуре.

Не рекомендуем.

Hodaf Foot warmer Грелка для ног

Примерная цена за 10 шт. 750 ₽

Продаются парами, но открыть можно отдельно. Предназначены для приклеивания к ноге после снятия защитной бумаги. Греют около полутора часов.

Рекомендуем. Nuan shou dan Грелка

Примерная цена за 10 шт. 700 ₽

Грелочка совсем маленькая (55×95 мм). Материал прочный, нагревается хорошо. Можно давать детям.

Рекомендуем.

Каталитические грелки

Perfect Outdoorlife Handy warmer Грелка каталитическая

Примерная цена 700 ₽

Требуется заправлять бензином для зажигалок, но мы проверили работу и на автомобильном бензине. Инструкция это запрещает – выйдет из строя каталитическая пластинка, но нам на пару тестов ее хватило (а потом можно и заменить). Единственный недостаток – запашок бензина. Для запуска нужна зажигалка.

Рекомендуем в первую очередь. Ермак Грелка каталитическая для рук

Примерная цена 700 ₽

Грелку нужно заправлять бензином для зажигалок. Для заправки дана мерная лейка. Для розжига нужна зажигалка. Каталитическую пластинку, потерявшую эффективность, можно заменить – они имеются в продаже. С полной заправкой греет сильно и долго. Если выпустить устройство из рук и дать полежать, то потом оно почти обжигает.

Рекомендуем в первую очередь.

Электрические грелки

Electric heated gloves Грелка для рук

Примерная цена 1600 ₽

Перчатки с подогревом от трех элементов АА каждая. Выбора размеров нет. Подходит для средней мужской руки.

Рекомендуем ограниченное применение. Fashion power bank № 68 Грелка для рук

Примерная цена 800 ₽

Грелка и аккумулятор. Пластмассовый диск нагревается слабо и довольно ­медленно.

Не рекомендуем. Hand warmer Грелка для рук

Примерная цена 1000 ₽

Грелка и аккумулятор. Переключатель позволяет задавать температуру 40, 50 и 60 °С. Индикация режима – на маленьком ­дисплее. При заявленной температуре в 60 °С удалось достичь максимум 53 °С. Время работы – чуть больше часа. Для зарядки современных телефонов слаб.

Как грелку – рекомендуем.

Heating insoles remote control Грелка для ног

Примерная цена 4600 ₽

Стельки заряжаются от оригинального провода – раздвоенного USB-С. Есть пульт дистанционного управления на батарейке CR2032. С его помощью или нажатием кнопки на стельке можно выбрать один из трех режимов подогрева. Недостатком является широкий размерный ряд стельки: от 41 до 45. Регулировать по размеру ноги можно подрезкой. Но очевидно, что при большом размерестельки зона мерзнущих пальцев греться не будет.

Рекомендуем ограниченное применение. Pebble hand warmer Грелка для рук

Примерная цена 1000 ₽

Грелка и аккумулятор. Большие боковые поверхности из металла быстро нагреваются до рабочей температуры в 60 °С. Но всё это продолжается не более полутора часов. Как пауэрбанк для современных мощных телефонов устройство слабовато. Зарядка – всего на несколько процентов.

Как грелку – рекомендуем.

Плюсы и минусы

Достоинства Недостатки Химические Полностью автономная работа Одноразовость. Вскрывать без надобности нельзя: начнется реакция. Каталитические Многократность применения, сильный ровный и длительный нагрев до полного израсходования топлива. Хотя и затушить при желании можно. Нужен бензин для зажигалок. Нужен постоянный доступ воздуха, поэтому нельзя прятать под одежду. Электрические Многократность применения. Некоторые модели позволяют регулировать температуру Нужна периодическая подзарядка. Литий-ионные аккумуляторы «слабеют» при хранении на холоде – например, в перчаточном ящике автомобиля. Как пауэрбанки для современных телефонов малоприемлемы.

Параметры автономных обогревателей

* При батарейках среднего ценового диапазона.

Вердикт

Нам больше других понравились каталитические обогреватели Ермак и Perfect Outdoorlife Handy warmer: греют хорошо и долго, стоимость приемлемая. Их рекомендуем в первую очередь. Из химических отметим дешевенькие Evoteq, Hodaf Foot warmer и Nuan shou dan. Из электрических полного одобрения не получил никто.

