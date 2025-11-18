#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чем обогреться зимой в автомобиле — рейтинг лучших гаджетов
18 ноября
Чем обогреться зимой в автомобиле — рейтинг лучших гаджетов
Эксперты «За рулем» изучили независимые...
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
17 ноября
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
TopSpeed перечислил 10 самых надежных...
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
17 ноября
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте...

Чем обогреться зимой в автомобиле — рейтинг лучших гаджетов

Эксперты «За рулем» изучили независимые источники тепла для автомобилистов

Замерзнуть в современном автомобиле практически невозможно – если он исправен. Но так бывает не всегда: достаточно в пути напороться на саморез, как придется надолго вылезать из теплого салона на ледяной ветер. А уж если помрет печка, то и в салоне станет совсем невесело – особенно если с вами ребенок.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Возможны и более простые ситуации: водитель может добровольно превращаться в рыбака, охотника или туриста, окоченевшего на морозе.

Помощь в таких ситуациях обещают оказать автономные обогреватели разного принципа действия, которые мы закупили для экспертизы.

Результаты наших исследований относятся только к приобретенным образцам.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

Откуда берется тепло?

По принципу действия приобретенные обогреватели можно разделить на три типа – условно назовем их химическими, каталитическими и электрическими.

Химические грелки изготовлены на основе веществ, выделяющих тепло при взаимодействии с кислородом.

Для заправки каталитической грелки вначале наливаем бензин для зажигалок в мерную лейку, а затем – в грелку со снятым каталитическим модулем.
Бензин в нейтрализаторе горит хорошо, особенно если его раздуть.

Каталитические обогреватели сжигают топливо без образования пламени благодаря катализатору – веществу, ускоряющему окисление.

Электрические устройства используют энергию батареек или аккумуляторов.

КИСЛОТА ДЛЯ ДЕВУШКИ

Свои химические знания известный американский изобретатель Роберт Вуд использовал и на свиданиях. Когда во время прогулки на морозе у его девушки замерзли руки, он накапал в бутылку с холодной водой немного серной кислоты, которую носил с собой. При смешивании кислоты с водой выделилось тепло, получилась грелка. Девушка была так потрясена, что без колебаний согласилась выйти замуж за своего поклонника.

Методика измерений

Температуру поверхностей большинства обогревателей определяли с помощью пирометра RGK PL‑7 Max (внесен в Госреестр средств измерения).

Измеряем температуру химической грелки пирометром.
Устройство напоминает компьютерную мышь, но способно неплохо согреть руки.

Во всех случаях настраивали коэффициент излучения. На каталитических изделиях Ермак и Perfect Outdoorlife Handy warmer с блестящей наружной поверхностью для повышения точности замеров приклеивали снаружи полоску черной изоляционной ленты. Поверхность обогревателей в виде стелек Heating insoles remote control замеряли в нескольких точках и вывели среднее.

С электростельками у вас появится еще один брелок.
Проверяем температуру стелек в трех зонах – на носке, посередине и на пятке.

Единственное изделие с внутренним обогревом – перчатки Electric heated gloves – пришлось проверять с помощью вставленного в каждый из пальцев ртутного термометра: пирометр здесь оказался бесполезен. В таблице замеров указан разброс полученных данных.

Электроперчатки с обычными не перепутаешь. Ярко горит красным кнопка.
Электроперчатки с обычными не перепутаешь. Ярко горит красным кнопка.

Химические грелки

Evoteq
Грелка для тела, рук и ног
Примерная цена за 10 шт. 800 ₽
Клейкая основа позволяет крепить грелку к различным частям тела. Температура и длительность обогрева достаточные.
Рекомендуем.
Fishing Аргентум
Рукогрейки самонагревающиеся (одноразовые)
Примерная цена за 2 шт. 200 ₽
Габариты – 11,5×8 см. Цена для одноразового изделия, у которого срабатывают сразу два элемента (они в одной герметичной упаковке) – заоблачная. Греет не очень долго.
Не рекомендуем.
Grelka
Одноразовая грелка для рук и тела Грелтек
Примерная цена за 10 шт. 750 ₽
Открываем упаковку и снимаем защитный лист бумаги с грелки. После этого грелку можно приклеить. Нагрев довольно слабый. Напрягает необходимость хранить при комнатной температуре.
Не рекомендуем.
Hodaf Foot warmer
Грелка для ног
Примерная цена за 10 шт. 750 ₽
Продаются парами, но открыть можно отдельно. Предназначены для приклеивания к ноге после снятия защитной бумаги. Греют около полутора часов.
Рекомендуем.
Nuan shou dan
Грелка
Примерная цена за 10 шт. 700 ₽
Грелочка совсем маленькая (55×95 мм). Материал прочный, нагревается хорошо. Можно давать детям.
Рекомендуем.

Каталитические грелки

Perfect Outdoorlife Handy warmer
Грелка каталитическая
Примерная цена 700 ₽
Требуется заправлять бензином для зажигалок, но мы проверили работу и на автомобильном бензине. Инструкция это запрещает – выйдет из строя каталитическая пластинка, но нам на пару тестов ее хватило (а потом можно и заменить). Единственный недостаток – запашок бензина. Для запуска нужна зажигалка.
Рекомендуем в первую очередь.

Ермак
Грелка каталитическая для рук
Примерная цена 700 ₽
Грелку нужно заправлять бензином для зажигалок. Для заправки дана мерная лейка. Для розжига нужна зажигалка. Каталитическую пластинку, потерявшую эффективность, можно заменить – они имеются в продаже. С полной заправкой греет сильно и долго. Если выпустить устройство из рук и дать полежать, то потом оно почти обжигает.
Рекомендуем в первую очередь.

Электрические грелки

Electric heated gloves
Грелка для рук
Примерная цена 1600 ₽
Перчатки с подогревом от трех элементов АА каждая. Выбора размеров нет. Подходит для средней мужской руки.
Рекомендуем ограниченное применение.
Fashion power bank № 68
Грелка для рук
Примерная цена 800 ₽
Грелка и аккумулятор. Пластмассовый диск нагревается слабо и довольно ­медленно.
Не рекомендуем.
Hand warmer
Грелка для рук
Примерная цена 1000 ₽
Грелка и аккумулятор. Переключатель позволяет задавать температуру 40, 50 и 60 °С. Индикация режима – на маленьком ­дисплее. При заявленной температуре в 60 °С удалось достичь максимум 53 °С. Время работы – чуть больше часа. Для зарядки современных телефонов слаб.
Как грелку – рекомендуем.
Heating insoles remote control
Грелка для ног
Примерная цена 4600 ₽
Стельки заряжаются от оригинального провода – раздвоенного USB-С. Есть пульт дистанционного управления на батарейке CR2032. С его помощью или нажатием кнопки на стельке можно выбрать один из трех режимов подогрева. Недостатком является широкий размерный ряд стельки: от 41 до 45. Регулировать по размеру ноги можно подрезкой. Но очевидно, что при большом размерестельки зона мерзнущих пальцев греться не будет.
Рекомендуем ограниченное применение.
Pebble hand warmer
Грелка для рук
Примерная цена 1000 ₽
Грелка и аккумулятор. Большие боковые поверхности из металла быстро нагреваются до рабочей температуры в 60 °С. Но всё это продолжается не более полутора часов. Как пауэрбанк для современных мощных телефонов устройство слабовато. Зарядка – всего на несколько процентов.
Как грелку – рекомендуем.

Плюсы и минусы

Достоинства

Недостатки

Химические

Полностью автономная работа

Одноразовость. Вскрывать без надобности нельзя: начнется реакция.

Каталитические

Многократность применения, сильный ровный и длительный нагрев до полного израсходования топлива. Хотя и затушить при желании можно.

Нужен бензин для зажигалок. Нужен постоянный доступ воздуха, поэтому нельзя прятать под одежду.

Электрические

Многократность применения. Некоторые модели позволяют регулировать температуру

Нужна периодическая подзарядка. Литий-ионные аккумуляторы «слабеют» при хранении на холоде – например, в перчаточном ящике автомобиля. Как пауэрбанки для современных телефонов малоприемлемы.

Параметры автономных обогревателей

* При батарейках среднего ценового диапазона.

Вердикт

Нам больше других понравились каталитические обогреватели Ермак и Perfect Outdoorlife Handy warmer: греют хорошо и долго, стоимость приемлемая. Их рекомендуем в первую очередь. Из химических отметим дешевенькие Evoteq, Hodaf Foot warmer и Nuan shou dan. Из электрических полного одобрения не получил никто.

  • 5 способов оживить аккумуляторную батарею в разных дорожных ситуациях названы тут.
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
18.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0