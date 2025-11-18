Чем обогреться зимой в автомобиле — рейтинг лучших гаджетов
Замерзнуть в современном автомобиле практически невозможно – если он исправен. Но так бывает не всегда: достаточно в пути напороться на саморез, как придется надолго вылезать из теплого салона на ледяной ветер. А уж если помрет печка, то и в салоне станет совсем невесело – особенно если с вами ребенок.
Возможны и более простые ситуации: водитель может добровольно превращаться в рыбака, охотника или туриста, окоченевшего на морозе.
Помощь в таких ситуациях обещают оказать автономные обогреватели разного принципа действия, которые мы закупили для экспертизы.
Результаты наших исследований относятся только к приобретенным образцам.
Откуда берется тепло?
По принципу действия приобретенные обогреватели можно разделить на три типа – условно назовем их химическими, каталитическими и электрическими.
Химические грелки изготовлены на основе веществ, выделяющих тепло при взаимодействии с кислородом.
Каталитические обогреватели сжигают топливо без образования пламени благодаря катализатору – веществу, ускоряющему окисление.
Электрические устройства используют энергию батареек или аккумуляторов.
КИСЛОТА ДЛЯ ДЕВУШКИ
Свои химические знания известный американский изобретатель Роберт Вуд использовал и на свиданиях. Когда во время прогулки на морозе у его девушки замерзли руки, он накапал в бутылку с холодной водой немного серной кислоты, которую носил с собой. При смешивании кислоты с водой выделилось тепло, получилась грелка. Девушка была так потрясена, что без колебаний согласилась выйти замуж за своего поклонника.
Методика измерений
Температуру поверхностей большинства обогревателей определяли с помощью пирометра RGK PL‑7 Max (внесен в Госреестр средств измерения).
Во всех случаях настраивали коэффициент излучения. На каталитических изделиях Ермак и Perfect Outdoorlife Handy warmer с блестящей наружной поверхностью для повышения точности замеров приклеивали снаружи полоску черной изоляционной ленты. Поверхность обогревателей в виде стелек Heating insoles remote control замеряли в нескольких точках и вывели среднее.
Единственное изделие с внутренним обогревом – перчатки Electric heated gloves – пришлось проверять с помощью вставленного в каждый из пальцев ртутного термометра: пирометр здесь оказался бесполезен. В таблице замеров указан разброс полученных данных.
Химические грелки
| Грелка для тела, рук и ног
Примерная цена за 10 шт. 800 ₽
Клейкая основа позволяет крепить грелку к различным частям тела. Температура и длительность обогрева достаточные.
Рекомендуем.
| Рукогрейки самонагревающиеся (одноразовые)
Примерная цена за 2 шт. 200 ₽
Габариты – 11,5×8 см. Цена для одноразового изделия, у которого срабатывают сразу два элемента (они в одной герметичной упаковке) – заоблачная. Греет не очень долго.
Не рекомендуем.
| Одноразовая грелка для рук и тела Грелтек
Примерная цена за 10 шт. 750 ₽
Открываем упаковку и снимаем защитный лист бумаги с грелки. После этого грелку можно приклеить. Нагрев довольно слабый. Напрягает необходимость хранить при комнатной температуре.
Не рекомендуем.
| Грелка для ног
Примерная цена за 10 шт. 750 ₽
Продаются парами, но открыть можно отдельно. Предназначены для приклеивания к ноге после снятия защитной бумаги. Греют около полутора часов.
Рекомендуем.
| Грелка
Примерная цена за 10 шт. 700 ₽
Грелочка совсем маленькая (55×95 мм). Материал прочный, нагревается хорошо. Можно давать детям.
Рекомендуем.
Каталитические грелки
|Грелка каталитическая
Примерная цена 700 ₽
Требуется заправлять бензином для зажигалок, но мы проверили работу и на автомобильном бензине. Инструкция это запрещает – выйдет из строя каталитическая пластинка, но нам на пару тестов ее хватило (а потом можно и заменить). Единственный недостаток – запашок бензина. Для запуска нужна зажигалка.
Рекомендуем в первую очередь.
| Грелка каталитическая для рук
Примерная цена 700 ₽
Грелку нужно заправлять бензином для зажигалок. Для заправки дана мерная лейка. Для розжига нужна зажигалка. Каталитическую пластинку, потерявшую эффективность, можно заменить – они имеются в продаже. С полной заправкой греет сильно и долго. Если выпустить устройство из рук и дать полежать, то потом оно почти обжигает.
Рекомендуем в первую очередь.
Электрические грелки
| Грелка для рук
Примерная цена 1600 ₽
Перчатки с подогревом от трех элементов АА каждая. Выбора размеров нет. Подходит для средней мужской руки.
Рекомендуем ограниченное применение.
| Грелка для рук
Примерная цена 800 ₽
Грелка и аккумулятор. Пластмассовый диск нагревается слабо и довольно медленно.
Не рекомендуем.
| Грелка для рук
Примерная цена 1000 ₽
Грелка и аккумулятор. Переключатель позволяет задавать температуру 40, 50 и 60 °С. Индикация режима – на маленьком дисплее. При заявленной температуре в 60 °С удалось достичь максимум 53 °С. Время работы – чуть больше часа. Для зарядки современных телефонов слаб.
Как грелку – рекомендуем.
| Грелка для ног
Примерная цена 4600 ₽
Стельки заряжаются от оригинального провода – раздвоенного USB-С. Есть пульт дистанционного управления на батарейке CR2032. С его помощью или нажатием кнопки на стельке можно выбрать один из трех режимов подогрева. Недостатком является широкий размерный ряд стельки: от 41 до 45. Регулировать по размеру ноги можно подрезкой. Но очевидно, что при большом размерестельки зона мерзнущих пальцев греться не будет.
Рекомендуем ограниченное применение.
| Грелка для рук
Примерная цена 1000 ₽
Грелка и аккумулятор. Большие боковые поверхности из металла быстро нагреваются до рабочей температуры в 60 °С. Но всё это продолжается не более полутора часов. Как пауэрбанк для современных мощных телефонов устройство слабовато. Зарядка – всего на несколько процентов.
Как грелку – рекомендуем.
Плюсы и минусы
|
|
Достоинства
|
Недостатки
|
Химические
|
Полностью автономная работа
|
Одноразовость. Вскрывать без надобности нельзя: начнется реакция.
|
Каталитические
|
Многократность применения, сильный ровный и длительный нагрев до полного израсходования топлива. Хотя и затушить при желании можно.
|
Нужен бензин для зажигалок. Нужен постоянный доступ воздуха, поэтому нельзя прятать под одежду.
|
Электрические
|
Многократность применения. Некоторые модели позволяют регулировать температуру
|
Нужна периодическая подзарядка. Литий-ионные аккумуляторы «слабеют» при хранении на холоде – например, в перчаточном ящике автомобиля. Как пауэрбанки для современных телефонов малоприемлемы.
Параметры автономных обогревателей
* При батарейках среднего ценового диапазона.
Вердикт
Нам больше других понравились каталитические обогреватели Ермак и Perfect Outdoorlife Handy warmer: греют хорошо и долго, стоимость приемлемая. Их рекомендуем в первую очередь. Из химических отметим дешевенькие Evoteq, Hodaf Foot warmer и Nuan shou dan. Из электрических полного одобрения не получил никто.
