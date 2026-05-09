Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Кому на самом деле нужна эта процедура — вам или машине? Вопрос не такой праздный, как кажется.
Дело в том, что защита от воды есть у бытовой техники, смартфонов и часов по стандарту IEC 60529 (в России — ГОСТ 14254–2015). В нем первая цифра описывает защиту от пыли, а вторая — степень устойчивости к влаге. Но к автомобилям эти нормы совершенно не применимы.
Вопреки распространенному мнению, автомобиль любит сухость настолько, что даже на автозаводах при проверках герметичности кузов полностью закрывают. Причем воду под давлением в моторный отсек там никогда не подают. В таких испытаниях автомобиль полностью закрыт.
А если струя воды попадет в моторный отсек, что при этом может пострадать? Коротко: почти все электрооборудование и некоторые механические узлы.
Вода с частичками грязи из моторного отсека способна попасть в банки аккумулятора, затопить стартер с генератором, вызвать отсыревание контактов датчиков системы управления двигателем. Особенно опасно попадание влаги в разъемы между двигателем и автоматической коробкой передач или вариатором. Их затопление оборачивается очень дорогим ремонтом.
Достается и ремню привода вспомогательных агрегатов: струя загоняет песчинки под шкивы, а натяжители во многих конструкциях тоже негерметичны.
Чем опасна мойка двигателя?
В моторном отсеке полно щелей, куда струя воды проталкивает грязь вглубь. Это яблоко под краном можно отмыть до блеска, а в реальных условиях автомойки грязь в подкапотном пространстве окажется загнанной в труднодоступные полости. И останется там, размножая коррозию.
Но если клиент настаивает, вам, конечно, помоют. Даже изобразят заботу, прикрыв заметные узлы полиэтиленовыми мешочками. Сверху чаще всего закрывают генератор, блоки управления двигателем и коробкой, а также блок предохранителей. Однако все разъемы датчиков, щели кожуха ремня ГРМ и, главное, стартер (он обычно расположен снизу) остаются без защиты.
Вот реальный случай: после мойки моторного отсека начались перебои с зажиганием. Форсунки продолжали лить топливо, которое загорелось в каталитическом нейтрализаторе. Из выхлопной трубы повалил дым, машина тряслась, был слышен рев пламени. Все ради эстетической чистоты.
Другой пример — гораздо новее. У Renault Duster периодически возникали пропуски зажигания. Оказалось: в дождь вода капала на катушку с негерметично установленной форсунки стеклоомывателя. Это всего лишь редкая капель! А что случится, если мотор обдать водой под давлением?
Как правильно мыть?
Чтобы навести чистоту без риска, стоит придерживаться четкого алгоритма.
Все элементы, которые загрязнены и легко снимаются, нужно демонтировать и помыть отдельно. Речь о крышке двигателя, крышке блока предохранителей и, возможно, о крышке корпуса воздушного фильтра. После чистки возвращаете их на место.
Верхние детали двигателя можно слегка смочить жидкостью вроде WD-40 и протереть насухо чистой ветошью. Точно так же приводите в порядок все видимые шланги, трубки, элементы брызговиков и панелей, вид которых вас раздражает.
Какие зоны нужно мыть обязательно?
На самом деле есть места, следить за которыми и мыть действительно необходимо. И часто.
Первое — радиаторы кондиционера, АКП или вариатора и охлаждения двигателя. На большинстве современных машин для этого придется снять бампер, а возможно, и разъединить радиаторы. Регулярный уход за радиаторами предотвращает перегрев мотора и коробки, а также позволяет эффективно работать кондиционеру.
Второе — место забора воздуха системы отопления и вентиляции.Оно обычно расположено в районе «дворников» под жабо. Оттуда отопитель забирает воздух, чтобы, подогрев или охладив, направить его в салон. Со временем там скапливаются семена, листья, дорожная грязь и даже птичьи испражнения, смытые дождем с лобового стекла. Всем этим потом дышите вы и ваши пассажиры. Так что чистка воздухозаборника с предварительным демонтажом – процедура обязательная.
Главное — никогда не мойте двигатель под давлением струей воды.Уважение к машине — это не глянцевый блеск, а исправная работа всех систем.
