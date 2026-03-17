6 важных датчиков в двигателе: что, где, зачем

Эксперты «За рулем» рассказали и проблемах с авто, которые вызывают неисправные датчики

Продолжаем знакомиться с датчиками . Что произойдет с мотором, если сломается тот или иной датчик?

Основные компоненты системы управления двигателем: 1 – датчик давления масла; 2 – датчик детонации; 3 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха; 4 – датчик массового расхода воздуха; 5 – датчик положения дроссельной заслонки; 6 – датчик положения распредвала; 7 – электронный блок управления; 8 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 – комбинация приборов; 10 – электронная педаль газа; 11 – диагностический датчик кислорода; 12 – управляющий датчик кислорода; 13 – датчик скорости; 14 – датчик положения коленчатого вала.

ДМРВ – датчик массового расхода воздуха

Что и как делает?Оценивает массу поступающего в двигатель воздуха, помогая ЭБУ создавать топливовоздушную смесь требуемой пропорции. Сегодня чаще всего работает на принципе измерения температуры подогреваемого резистивного элемента (пленки или нитей).

Где устанавливается? Во впускном тракте, между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки.

Если сломается?Мотор не заглохнет: блок управления перейдет на аварийный режим, в котором состав смеси будет обеспечивать хоть какое-то сгорание бензина. При этом могут быть повышены минимальные обороты холостого хода и расход топлива, а динамика ­автомобиля станет заметно хуже.

ДАД – комбинированный датчик абсолютного давления и температуры воздуха

Что и как делает?Чаще всего – заменитель ДМРВ, оценивающий количество поступающего в мотор воздуха по его давлению и температуре. Датчик давления, основанный на тензорезисторах, совмещен с терморезистором, который изменяет сопротивление в зависимости от температуры воздуха.

Где устанавливается? Во впускном трубопроводе, после дроссельной заслонки.

Если сломается? Мотор будет работать, но по обходному алгоритму – с потерей мощности и ухудшением ­экономичности.

ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости

Что и как делает? Терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом: его сопротивление уменьшается при повышении температуры. По этим данным ЭБУ корректирует состав смеси, угол опережения зажигания, а также контролирует работу управляемого термостата и скорость вентилятора охлаждения, если это предусмотрено.

Где устанавливается?В головке блока цилиндров или в патрубке системы охлаждения.

Если сломается?Какое-то время можно ехать – с ухудшением динамики и ростом расхода топлива. Будет постоянно работать вентилятор системы охлаждения.

ДПДЗ – датчик положения дроссельной заслонки

Что и как делает?Датчик определяет текущий угол открытия дроссельной заслонки. Может иметь как контактное, так и бесконтактное исполнение.

В системах с электронной педалью газа сигнал от педали через ЭБУ отрабатывается электроприводом заслонки и контролируется датчиком положения.

Где устанавливается? Крепится к корпусу дроссельной заслонки.

Если сломается?Машина будет кое-как передвигаться, но ее поведение не обрадует.

Датчик детонации

Что и как делает?В основе датчика – пьезоэлемент, реагирующий на высокочастотные колебания блока цилиндров, возникающие при детонационном сгорании топлива. Выходной сигнал датчика поступает в ЭБУ, который для ухода от детонации изменяет угол опережения зажигания, подачу топлива и давление турбонаддува при наличии такового.

Где устанавливается? На блоке цилиндров. У V‑образных моторов ­датчиков будет два.

Если сломается?Двигаться можно, хотя система управления двигателем перейдет в аварийный режим.

Управляющий датчик концентрации кислорода

Что и как делает?Гальванический источник тока, выходное напряжение которого зависит от концентрации кислорода в окружающей среде. По его сигналу о наличии О в отработавших газах ЭБУ корректирует подачу топлива так, чтобы состав рабочей смеси был оптимальным для эффективной работы каталитического нейтрализатора.

Где устанавливается?До каталитического нейтрализатора отработавших газов.

Если сломается?Работа мотора возможна, но вырастет расход топлива и ухудшится динамика.

