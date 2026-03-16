Наследники трамблера: кто на самом деле управляет двигателем?

Эксперты «За рулем» рассказали о функциях датчиков двигателя внутреннего сгорания

Сегодня не все верят в происхождение человека от обезьяны.

Зато датчики двигателя внутреннего сгорания (ДВС) точно имеют общего предка – прерыватель-распределитель, или на гаражном жаргоне «трамблер» (от французского trembleur – дрожать, трепетать). Этот механизм использовался почти на всех бензиновых двигателях доэлектронной эпохи.

Трамблер имел жесткую механическую связь с коленвалом, четко отслеживая его положение. Он же управлял опережением зажигания, учитывая частоту вращения и определяя нагрузку на двигатель. Наконец, распределял высоковольтные разряды по цилиндрам мотора.

Даже с появлением транзисторных коммутаторов и ранних систем впрыска трамблер продолжал трудиться: отставка наступила только с приходом статического распределения высоковольтной энергии и внедрением электронных блоков управления двигателями (ЭБУ).

Основные компоненты системы управления двигателем: 1 – датчик давления масла; 2 – датчик детонации; 3 – датчик абсолютного давления и температуры воздуха; 4 – датчик массового расхода воздуха; 5 – датчик положения дроссельной заслонки; 6 – датчик положения распредвала; 7 – электронный блок управления; 8 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 – комбинация приборов; 10 – электронная педаль газа; 11 – диагностический датчик кислорода; 12 – управляющий датчик кислорода; 13 – датчик скорости; 14 – датчик положения коленчатого вала.
Но они потребовали снабдить двигатель многочисленными датчиками. Дескать, работать вслепую мы не можем: нужна информация о давлении, температуре, положении валов и так далее. Сегодня число датчиков уверенно стало двузначным. Вспомним основные из них.

ДПКВ – датчик положения коленчатого вала

Что и как делает? Подобно дирижеру в оркестре, синхронизует работу основных систем двигателя – зажигания и впрыска. Он выдает информацию о частоте вращения и угловом положении коленчатого вала, ориентируясь на задающий диск.

По принципу действия ДПКВ может быть индуктивным, оптическим или работать на эффекте Холла. Задающий диск, соответственно, может быть зубчатым или иметь оптические прорези. Начало отсчета при каждом обороте диска задается отсутствием на нем нескольких зубьев или прорезей. При прохождении такого участка датчик выдает блоку управления импульс синхронизации, отличающийся по форме от остальных. Сигнал с ДПКВ используется для работы тахометра.

Датчик положения коленчатого вала.

Где устанавливается? Часто – в зоне шкива коленвала, как на всех современных вазовских автомобилях. На многих марках диск синхронизации крепится к щеке коленвала и находится внутри мотора. Некоторые фирмы совмещают задающий диск с маховиком.

Если сломается? В большинстве случаев мотор остановится и перестанет пускаться. Но бывают исключения. Например, литровый четырехцилиндровый двигатель хэтчбека Daewoo Matiz почти нормально работает без сигнала с ДПКВ, ориентируясь только на сигналы с датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

ДПРВ – датчик положения распределительного вала

Что и как делает? Конструктивно очень похож на ДПКВ, но отслеживает вращение распределительного вала, а не коленчатого. Ориентируется на свой задающий диск, жестко связанный с распредвалом. Может быть индуктивным, оптическим или работать на эффекте Холла.

Одно время моторы обходились без него, довольствуясь только сигналами с ДПКВ, но при этом впрыск топлива происходил одновременно через две открытые форсунки, хотя сгорание должно было проходить только в одном цилиндре. Такой впрыск называли нефазированным. С появлением ДПРВ он стал фазированным, поскольку теперь работала только нужная форсунка. ­Экономичность улучшилась.

В моторах, оснащенных фазовращателями, угол их поворота тоже контролируют датчики положения распредвала или даже двух валов.

Датчики положения распределительного вала.

Где устанавливается? В головке блока цилиндров, рядом с распредвалом.

Если сломается? Мотор будет работать, но экономичность ухудшится.

О других датчиках двигателя внутреннего сгорания (и что будет, если они сломаются), мы еще расскажем — заходите почаще!

Ревин Алексей
Колодочкин Михаил
Фото:freepik / pvproductions
16.03.2026 
