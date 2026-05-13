В России возобновили продажи популярного кроссовера дешевле 2 млн рублей

FAW Bestune T77 снова продается в России с ценами от 1,9 млн рублей

Компактный кроссовер FAW Bestune T77 снова продается на российском рынке.

FAW Bestune T77

Его длина – около 4,53 метра, а колёсная база – 2,7 метра. Под капотом стоит 1,5-литровый турбомотор, выдающий 160 лошадиных сил. В паре с ним работает роботизированная коробка передач, а привод – только передний.

Интерьер FAW Bestune T77

Даже в начальной версии автомобиль неплохо укомплектован. В базе значатся круиз-контроль, спортивные кресла с кожаной отделкой, панорамная крыша с защитой от защемления и многофункциональный руль.

Кстати, это не единственная новинка из Поднебесной, которая осваивается в России. Ранее «РГ» сообщала, что в Калуге по полному циклу запустили производство кроссовера Tenet T4L.