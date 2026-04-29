Лежать под машиной — с комфортом! Выбрали лучшую альтернативу старому ватнику

Эксперты «За рулем» назвали плюсы и минусы подкатных ремонтных лежаков

Смотровая яма или подъемник доступны не всегда и не всем, а вот осмотр нижней части автомобиля или мелкий ремонт могут потребоваться каждому и в любой момент. Для этого достаточно заехать на мини-эстакаду высотой 200–300 мм – и доступ к агрегатам снизу обеспечен.

Чтобы не лежать на земле, используют что под руку подвернется – например, старый ватник. Но гораздо удобнее воспользоваться специальным лежаком – вариантов их исполнения много.

Лежать на земле или на полу в процессе ремонта машины неудобно и просто вредно. Вам помогут подкатной лежак или коврик. Что выбрать?

Какими они бывают?

Обычно лежаки снабжены колесами – в противном случае их проще называть ковриками. Еолес чаще всего шесть, с углом поворота 360 градусов.

Лежак может быть пластмассовым или металлическим, с мягкой обивкой. Пластиковый меньше весит, его легко мыть, а металлический сулит большую прочность. На некоторых моделях ­предусмотрен мягкий подголовник.

Есть конструкции-трансформеры, превращающие лежак в сиденье – это может быть удобно, например, при обслуживании тормозов. Отдельные лежаки снабжены фонарями и лотками под инструменты.

У колесных лежаков есть один общий недостаток. Вы собираетесь солидным воротком затянуть ответственное соединение снизу автомобиля. Но, как известно со времен сэра Ньютона, действие равно противодействию, и вы, очень вероятно, поедете вместе со своим лежаком в другую сторону, а крепеж так и не будет ­затянут.

Для испытаний мы приобрели восемь образцов по цене от 2100 до 7200 руб­лей. Семь из них снабжены колесами, а восьмой представляет собой складной коврик.

Что проверили?

Все образцы оценили на прочность – сразу скажем, что никакие «прыжки тяжеловесов» к поломкам не привели.

Измерили диаметры и структуру колес. У составных колес, в отличие от однородных, наружная часть мягче внутренней, что облегчает и делает менее шумным перемещение лежаков по плитке, а заодно снижает износ пары трения.

У колесных кронштейнов измерили толщину металла и оценили наличие люфта в упорных подшипниках. По опыту, в ходе эксплуатации этот люфт только растет и с годами приводит даже к потере шариков, у которых нет сепаратора. Это выводит из строя колесо и требует его замены. Конструкцией всех колес подтяжка упорных подшипников не предусмотрена.

Как выбирать?

Особняком в нашей выборке стоит коврик – он всегда пригодится в хозяйстве. В сложенном виде занимает немного места, а потому его смело можно возить с собой в багажнике: пригодится если не для ремонта, то для отдыха.

Чем больше клиренс лежака, тем тяжелее протиснуться под автомобиль – особенно если еще и собственный живот мешает…

Колесные лежаки, в отличие от коврика, имеют определенную высоту, затрудняющую доступ под машину. Постоянно возить их с собой проблематично: это инструмент для гаража. Мягкий, регулируемый подголовник предотвращает усталость при длительной работе. Анатомическая форма лежака снижает нагрузку на спину и шею. Встроенные лотки помогают держать под рукой нужные ключи или отвертки.

Грузоподъемность лежаков лучше выбирать с запасом, учитывая как собственные массогабаритные характеристики, так и массу инструмента, с которым предстоит работать.

Подкатные лежаки — участники испытаний «За рулем»

Forstime Коврик для ремонта

Примерная цена 2100 ₽

Чемпион нашей выборки по клиренсу: понятно, что при отсутствии колес он нулевой. Коврик позволяет забраться под машину, куда на лежаке с колесами въехать проблематично. Толщина маслобензостойкого коврика – 28 мм. Он удобно складывается, занимая минимум места (на фото). Цена – самая низкая в выборке. Может пригодиться для садово-огородных дел, а не только для ремонтных. Рекомендуем всем. Good King Лежак подкатной

Примерная цена 4600 ₽

Пластиковый лежак с боковыми отсеками для инструментов. Предусмотрен мягкий подголовник. Клиренс – 34 мм. Колеса – составные, диаметром 76 мм, с более мягкой наружной частью. Кронштейны – из двухмиллиметрового металла, в упорных подшипниках обнаружен заметный люфт. Заявленная нагрузка – до 120 кг. Из-за цены рекомендовать не можем.

King Queen Лежак

Примерная цена 2800 ₽

Пластиковый лежак с мягким подголовником, есть боковые отсеки для инструментов. Клиренс – 34 мм. Колеса – однородные, диаметром 74 мм. Люфт в упорных подшипниках небольшой. Кронштейн – из двухмиллиметрового металла. Заявленная нагрузка – до 140 кг. Цена – самая демократичная, исполнение достойное. Рекомендуем. Matrix Ремонтный лежак

Примерная цена 6400 ₽

Стальной корпус и подстилка толщиной 18 мм с поролоновой основой призваны сочетать высокий ресурс с удобством работы. Подголовник толщиной 50 мм – поднимающийся, с фиксацией в трех положениях. Колеса диаметром 63 мм однородные. Люфт в упорных подшипниках минимальный. Колесные кронштейны – из двухмиллиметровой стали. Заявленная нагрузка – до 100 кг: маловато, честно говоря. C учетом высокой цены – рекомендовать не можем.

Nordberg Лежак

Примерная цена 5300 ₽

Пластиковый лежак с боковыми отсеками для инструмента и мягким подголовником. Клиренс солидный – 50 мм. Колеса диаметром 76 мм – составные, двуслойные. Колесные кронштейны – из двухмиллиметровой оцинкованной стали. В упорных подшипниках обнаружен приличный люфт. Заявленная нагрузка – до 180 кг. За такую цену – рекомендовать не можем. Rockforce Лежак

Примерная цена 7200 ₽

Этот пластиковый лежак оказался самым дорогим в нашей выборке. Подголовника нет. Предусмотрена пара отсеков для инструмента. Клиренс 35 мм. Колеса составные, диаметр 51 мм. Люфт почти не ощущается. Колесные кронштейны – из двухмиллиметровой оцинкованной стали. Заявленная нагрузка – до 130 кг. За такую цену – рекомендовать не можем.

Автодело Лежак

Примерная цена 4000 ₽

Трансформер 3 в 1 – может использоваться как лежак, тележка или стул. Рама изготовлена из стальной профильной трубы. Толщина мягкой лежанки с дерматиновым покрытием – 20 мм. Клиренс – 52 мм. Колеса однородные, диаметр – 51 мм. Люфт подшипников средний, толщина металла кронштейнов колес – 2 мм. Заявленная максимальная нагрузка на тележку – 150 кг, на стул – 120 кг. Из двух трансформеров в выборке этот понравился меньше, хотя ­пользоваться можно. Если цена не смущает – рекомендуем. Маякавто Лежак подкатной трансформер 3 в 1

Примерная цена3500 ₽

Подкатной лежак-стул представляет собой стальную раму с анатомической лежанкой. Толщина подушки – 24 мм, в остальных местах – 20 мм. Клиренс – 45 мм. Колеса – однородные, диаметром 49 мм. Люфт в упорных подшипниках средний. Колесные кронштейны – из двухмиллиметровой стали. Заявленная максимальная нагрузка – 160 кг. Из трансформеров данный понравился больше. Рекомендуем.

Выводы

Колесные лежаки нуждаются в ровной поверхности: песочек и гравий на садовом участке – не для них. Пластиковые изделия легко отмываются от любой грязи, их ресурс ограничен только износом шасси. А мягкие подстилки пачкаются и рвутся быстрее, поролон пролеживается, но пока новые – они приятнее по ощущениям. Изделия-трансформеры больше подходят дачникам или любителям поковыряться у себя в гараже, нежели мастерам в сервисе.

Самые простые способы диагностики двигателя мы собрали тут.

