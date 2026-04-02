«Женим» домкрат с шуруповертом — все рабочие приспособы

Эксперты «За рулем» рассказали, как помочь домкрату поднять авто без лишних усилий

Домкраты с механическим приводом мы испытывали неоднократно.

Среди них встречались электрогидравлические, ромбические с электроприводом, а также пневматические, использующие энергию сжатого воздуха от шинного компрессора. У каждого вида есть достоинства и недостатки, но объединяет всех немаленькая цена.

А как бы облегчить сезонную смену колес тем, у кого есть только ручной ромбический или, как его еще называют, ножничный домкрат?

Простейшее решение

Известна идея вращать винт таких домкратов аккумуляторным шуруповертом или электродрелью с питанием от сети 220 В – в гараже или на даче.

Шуруповерт с заявленным крутящим моментом 50 Н·м едва-едва оторвал переднее колесо Kia Rio от земли. Домкрат – новый и со свежей смазкой, содержащей дисульфид молибдена. В шуруповерте пять раз срабатывала защита, так что подъем немного затянулся. А еще из его вентиляционных отверстий потянуло дымком от коллектора. И это – при минус 10 по Цельсию. Так что либо берите более мощный инструмент, либо… крутите вручную!

Переходной элемент

В штатном исполнении винт ромбического домкрата вращают складным устройством, состоящим из вала с крючком и рукоятки. Встречается и конструкция, в которой конец винта вращает рукоятка, напоминающая реверсивную трещотку из инструментального набора. Но в любом случае конец винта представляет собой пластину с отверстием. Осталось придумать переходник, соединяющий эту пластину с патроном электроинструмента.

Спонтанная «дуэль» показала примерно равный крутящий момент у сетевой электродрели мощностью 650 Вт и аккумуляторного шуруповерта.

Гаражные Кулибины предложили ряд подобных решений, большинство из них подхватили производители. Многие варианты позволяют присоединять к домкрату стандартные удлинители, воротки и трещотки на 1/2”. Это позволяет расширить диапазон применяемого инструмента.

Мы испытали наиболее интересные разновидности таких переходников.

Переходники для домкратов

Вилка с болтом и переходник 1/2” – шестигранник 6,35 мм Примерная цена 440 ₽

Устройство вполне работоспособно. В дополнение вы получаете переходник на 1/2”. Кардан 1/2” Примерная цена 250 ₽

По предложению нашего читателя можно разобрать карданный шарнир, чтобы использовать его вилку для присоединения к проушине домкрата. Причем вилку можно взять как с присоединением типа «мама», так и типа «папа». Первая схема пригодна для современных трещоток либо для соединения с шуруповертом, а вторая сможет работать со старыми трещотками, оставшимися у бывалых автолюбителей.

Рукоятка с крестовым отверстием Примерная цена 350 ₽

Это не электроинструмент, но применение подобной рукоятки ускоряет процесс и делает его легче. Тем более что реверсивный храповой механизм обеспечивает и подъем, и опускание. Строительный крючок с резьбой М10 Примерная цена 220 ₽

Самое дешевое и красивое решение. На резьбе крючка можно с помощью напильника или наждака сделать три лыски под 120 градусов для более надежной фиксации в патроне шуруповерта. Еще можно «отковать» эти лыски молотком в мощных тисках.

Цилиндр с крестообразным углублением с одной стороны и углублением под квадрат 1/2” и переходник 1/2” – шестигранник 6,35 мм Примерная цена 350 ₽

Фиксация на плоской части винта ­отсутствует, что требует более плотного прижатия шуруповерта к винту. Заодно ­обзаведетесь переходником на 1/2”. Шарнир от воротка Примерная цена 450 ₽

В продаже имеются ремонтные наконечники для воротков на 1/2”. Прочность на высоте, но к шуруповерту обращен квадрат типа «папа», а потому потребуется еще один переходной элемент – втулка с двумя внутренними квадратами на 1/2”.

Вердикт

Переходники показали себя хорошо, а вот основной элемент системы – не очень.

Оказалось, что домкрат следует брать только с хорошим упорным подшипником на винте и качественно изготовленной парой «винт-гайка». В противном случае дрель или шуруповерт должны быть весьма мощными: большая часть крутящего момента уходит на преодоление сил трения. Руки-то у нас – железные!

Очень желательна обильная смазка винта противозадирной смазкой – например, смазкой для ШРУСов. В любом случае ресурс ромбического домкрата при двух сезонных сменах колес будет не очень высоким, и главное, чтобы поношенная пара «винт-гайка» не «кончилась» как раз тогда, когда придется менять колесо где-то в дороге.

Механизация подъема автомобиля пригодна в основном для машин А‑ и В‑классов. А вот при подъеме кроссовера среднего класса момент для вращения винта домкрата может оказаться больше, чем способны развить как сетевая дрель, так и аккумуляторный шуруповерт.

Когда домкрату легче?

Стоит ли подкладывать брусок или доску под ромбический домкрат перед подъемом автомобиля? Зависимость усилия на рукоятке от степени раскрытия домкрата мы изучали в конкурсе знатоков «Брусок не нужен». Основной вывод такой: усилие на винте очень велико, когда домкрат сложен в транспортное положение, а уже при угле раскрытия хотя бы в 20 градусов оно становится заметно меньше. Следовательно, не стоит подкладывать слишком толстые прокладки.

Ударный гайковерт – ни-ни!

Видя у многих переходников углубление под квадрат 1/2”, можно соблазниться использовать для вращения домкрата гайковерт, служащий для отворачивания колесного крепежа. Так делать не следует. Ударные нагрузки, полезные для ослабления крепежа, негативно скажутся на ресурсе ромбического домкрата, который и так невысок.

