Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов

Эти материалы продлевают срок службы шарниров равных угловых скоростей и других агрегатов автомобиля. Но, как выяснилось, не все они одинаково полезны.

Элита среди смазок

Ресурс современных шарниров равных угловых скоростей (ШРУС, они же, как говорят в народе, «гранаты») довольно велик. ШРУСы передают большой крутящий момент и испытывают значительные нагрузки, как механические, так и температурные.

Для обеспечения их надежной работы шарниры заполняют смазочным материалом и герметично закрывают резиновым, пластиковым или силиконовым чехлом. Если он герметичен, то срок службы шарнира может быть сопоставим с ресурсом автомобиля. На практике пыльники трескаются сами и рвутся от внешних воздействий. При их замене смазку надо полностью обновлять.

Очевидно, что бездумно примененная смазка легко прикончит ШРУС раньше срока.

Так что дело за небольшим — выбрать подходящую.

Раньше классикой считался шестишариковый шарнир, а сейчас даже на сравнительно простых машинах применяют восьмишариковые. В современных автомобилях шариковые шарниры используются в качестве наружных, а внутренние — почти всегда триподы.

Какие бывают смазки?

Для шариковых и триподных шарниров используется разная смазка. Принципиальное отличие в том, что для шарикового ШРУСа в смазочном материале обязательно предусмотрены графит и молибден. Подобные смазки должны выдерживать высокие нагрузки, обладать отличными противозадирными свойствами и стабильностью свойств во времени — в том числе при попадании воды и грязи. Это «элита» среди консистентных смазок, их имеет смысл применять не только в шариковых шарнирах.

А смазка для триподов — более простая, при этом твердые компоненты в ней противопоказаны.

Для испытаний мы приобрели 11 составов для шариковых ШРУСов схожего назначения.

Испытания свариванием

Материалы по теме 12 приводных ремней испытали (четверть забраковали!)

Мы решили сравнить трибологические характеристики смазок согласно ГОСТ 9490–75.

Напоминаем: четырехшариковая машина трения (машинка трения Бурлаге, ЧШМ) — устройство, применяемое для определения характеристик трения и износа образцов с участием проверяемого смазочного материала.

Стандартная ЧШМ представляет собой тест-прибор, состоящий из трех неподвижных стальных шариков, помещенных в чашку, и одного — подвижного — над ними. Верхний шарик вращается относительно остальных с определенной скоростью и нагрузкой до тех пор, пока шарик не приваривается к неподвижным шарикам или не достигается заданный момент трения.

Материалы по теме Выбрали лучший подарок водителю: экспертиза полезных гаджетов

Областью трибологических исследований являются процессы трения, изнашивания и смазки.

В данном случае мы использовали четырехшариковую машину трения ЧМТ‑1, а также микроскоп МПБ‑2. С их помощью определили три параметра:

Dи — средний диаметр пятна износа шариков при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытаний 1 час;

— средний диаметр пятна износа шариков при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытаний 1 час; Pк — критическая нагрузка;

— критическая нагрузка; Pс — нагрузка сваривания шариков или достижения момента трения 1180±25 Н·см.

Выражение «кататься в масле» — это про тест на четырехшариковой машине.

Нагрузкой сваривания считают наименьшую нагрузку, при которой произошли либо автоматическая остановка машины при достижении указанного момента трения, либо собственно сваривание шариков. Критическая нагрузка гораздо скромнее: согласно стандарту ее определяют по среднему диаметру износа нижних шариков, который должен укладываться в допустимые пределы.

Когда верхний шарик приваривается к нижним, достигается критическая нагрузка, которой способна противостоять смазка.

Тест носит сравнительный характер: пятно износа должно быть как можно меньше, а нагрузки, напротив, чем выше, тем лучше.

Участники

Carville Racing G5150203. Смазка высокоадгезионная противозадирная литиевая Примерная цена 190 ₽

Масса 190 г

Сваривания нет Liqui Moly LM 47. Смазка ШРУС с МoS2 Примерная цена 750 ₽

Масса 100 г

Сваривание шариков Luxe ШРУС супер. Смазка Примерная цена 300 ₽

Масса 160 г

Сваривание шариков

Oilright ШРУС-4. Пластичная смазка Примерная цена 150 ₽

Масса 100 г

Сваривание шариков Ravenol. Смазка Примерная цена 750 ₽

Масса 400 г

Сваривания нет Schmierfett fur GKN-BruMoly CE ½. Смазка Примерная цена 300 ₽

Масса 80 г

Сваривания нет

Schmierfett fur MoS2-G 6.2. Смазка Примерная цена 350 ₽

Масса 90 г

Сваривания нет Unil Opal Molith EP. Смазка Примерная цена 850 ₽

Масса 400 г

Сваривания нет ВМПАВТО ШРУС. Смазка Примерная цена 480 ₽

Масса 200 г

Сваривание шариков

Elf Multi МoS2. Смазка Примерная цена 850 ₽

Масса 400 г

Сваривания нет Газпромнефть. Пластичная смазка для шарниров равных угловых скоростей Примерная цена 450 ₽

Масса 150 г

Сваривания нет

Два лидера и два провала

Смазки, у которых диаметр пятна контакта оказался более 1 мм, мы не можем рекомендовать.

Например, у состава Luxe этот параметр составил 1,35 мм — это значит, что ШРУС сотрется втрое быстрее, чем со смазками Газпромнефть или Elf, которые по всем параметрам оказались лучшими.

Результаты испытаний смазок ШРУС

Наименование образца Характеристики Dи, мм Pк, Н Pс, Н Carville Racing G5150203 0,70 1098 4381 Elf Multi МoS2 0,50 1744 3920 Газпромнефть 0,55 1470 4635 Liqui Moly LM 47 0,75 784 2764 Luxe ШРУС супер 1,35 696 2067 Unil Opal Molith EP 0,80 980 2764 Oilright ШРУС-4 1,20 735 1842 Ravenol 1,00 735 3283 Schmierfett fur GKN-BruMoly CE ½ 0,95 1039 3479 Schmierfett fur MoS2-G 6.2 0,75 980 2764 ВМПАВТО ШРУС 0,70 1039 4635

Результаты теста относятся только к данной выборке и не могут служить основанием для суждения о качестве одноименной продукции в целом.

Благодарим сотрудников лаборатории «ООО НПО „Талис“ за помощь в подготовке материала.

Когда можно расслабиться? Если вы, волей случая, доездились с рваным пыльником до необходимости замены «гранаты», то вопрос со смазкой не должен вас волновать. Все современные производители ШРУСов комплектуют свои изделия кульком со смазкой. Ее состав и количество, по идее, оптимальны для данного шарнира.

Как водители гробят свои же автомобили, узнайте тут.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.