Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — журнал За рулем

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов

Эти материалы продлевают срок службы шарниров равных угловых скоростей и других агрегатов автомобиля. Но, как выяснилось, не все они одинаково полезны.

Элита среди смазок

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Ресурс современных шарниров равных угловых скоростей (ШРУС, они же, как говорят в народе, «гранаты») довольно велик. ШРУСы передают большой крутящий момент и испытывают значительные нагрузки, как механические, так и температурные.

Для обеспечения их надежной работы шарниры заполняют смазочным материалом и герметично закрывают резиновым, пластиковым или силиконовым чехлом. Если он герметичен, то срок службы шарнира может быть сопоставим с ресурсом автомобиля. На практике пыльники трескаются сами и рвутся от внешних воздействий. При их замене смазку надо полностью обновлять.

Очевидно, что бездумно примененная смазка легко прикончит ШРУС раньше срока.

Так что дело за небольшим — выбрать подходящую.

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовРаньше классикой считался шестишариковый шарнир, а сейчас даже на сравнительно простых машинах применяют восьмишариковые.
Раньше классикой считался шестишариковый шарнир, а сейчас даже на сравнительно простых машинах применяют восьмишариковые.

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовВ современных автомобилях шариковые шарниры используются в качестве наружных, а внутренние — почти всегда триподы.
В современных автомобилях шариковые шарниры используются в качестве наружных, а внутренние — почти всегда триподы.

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Какие бывают смазки?

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Для шариковых и триподных шарниров используется разная смазка. Принципиальное отличие в том, что для шарикового ШРУСа в смазочном материале обязательно предусмотрены графит и молибден. Подобные смазки должны выдерживать высокие нагрузки, обладать отличными противозадирными свойствами и стабильностью свойств во времени — в том числе при попадании воды и грязи. Это «элита» среди консистентных смазок, их имеет смысл применять не только в шариковых шарнирах.

А смазка для триподов — более простая, при этом твердые компоненты в ней противопоказаны.

Для испытаний мы приобрели 11 составов для шариковых ШРУСов схожего назначения.

Испытания свариванием

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Мы решили сравнить трибологические характеристики смазок согласно ГОСТ 9490–75.

Напоминаем: четырехшариковая машина трения (машинка трения Бурлаге, ЧШМ) — устройство, применяемое для определения характеристик трения и износа образцов с участием проверяемого смазочного материала.

Стандартная ЧШМ представляет собой тест-прибор, состоящий из трех неподвижных стальных шариков, помещенных в чашку, и одного — подвижного — над ними. Верхний шарик вращается относительно остальных с определенной скоростью и нагрузкой до тех пор, пока шарик не приваривается к неподвижным шарикам или не достигается заданный момент трения.

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов

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Областью трибологических исследований являются процессы трения, изнашивания и смазки.

В данном случае мы использовали четырехшариковую машину трения ЧМТ‑1, а также микроскоп МПБ‑2. С их помощью определили три параметра:

  •  — средний диаметр пятна износа шариков при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытаний 1 час;
  • Pк — критическая нагрузка;
  •  — нагрузка сваривания шариков или достижения момента трения 1180±25 Н·см.

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовВыражение «кататься в масле» — это про тест на четырехшариковой машине.
Выражение «кататься в масле» — это про тест на четырехшариковой машине.

Нагрузкой сваривания считают наименьшую нагрузку, при которой произошли либо автоматическая остановка машины при достижении указанного момента трения, либо собственно сваривание шариков. Критическая нагрузка гораздо скромнее: согласно стандарту ее определяют по среднему диаметру износа нижних шариков, который должен укладываться в допустимые пределы.

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовКогда верхний шарик приваривается к нижним, достигается критическая нагрузка, которой способна противостоять смазка.
Когда верхний шарик приваривается к нижним, достигается критическая нагрузка, которой способна противостоять смазка.

Тест носит сравнительный характер: пятно износа должно быть как можно меньше, а нагрузки, напротив, чем выше, тем лучше.

Участники

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовCarville Racing G5150203. Смазка высокоадгезионная противозадирная литиевая
Carville Racing G5150203. Смазка высокоадгезионная противозадирная литиевая

Примерная цена 190 ₽
Масса 190 г
Сваривания нет

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовLiqui Moly LM 47. Смазка ШРУС с МoS2
Liqui Moly LM 47. Смазка ШРУС с МoS2

Примерная цена 750 ₽
Масса 100 г
Сваривание шариков

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовLuxe ШРУС супер. Смазка
Luxe ШРУС супер. Смазка

Примерная цена 300 ₽
Масса 160 г
Сваривание шариков

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовOilright ШРУС-4. Пластичная смазка
Oilright ШРУС-4. Пластичная смазка

Примерная цена 150 ₽
Масса 100 г
Сваривание шариков

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовRavenol. Смазка
Ravenol. Смазка

Примерная цена 750 ₽
Масса 400 г
Сваривания нет

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовSchmierfett fur GKN-BruMoly CE ½. Смазка
Schmierfett fur GKN-BruMoly CE ½. Смазка

Примерная цена 300 ₽
Масса 80 г
Сваривания нет

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовSchmierfett fur MoS2-G 6.2. Смазка
Schmierfett fur MoS2-G 6.2. Смазка

Примерная цена 350 ₽
Масса 90 г
Сваривания нет

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовUnil Opal Molith EP. Смазка
Unil Opal Molith EP. Смазка

Примерная цена 850 ₽
Масса 400 г
Сваривания нет

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовВМПАВТО ШРУС. Смазка
ВМПАВТО ШРУС. Смазка

Примерная цена 480 ₽
Масса 200 г
Сваривание шариков

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовElf Multi МoS2. Смазка
Elf Multi МoS2. Смазка

Примерная цена 850 ₽
Масса 400 г
Сваривания нет

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСовГазпромнефть. Пластичная смазка для шарниров равных угловых скоростей
Газпромнефть. Пластичная смазка для шарниров равных угловых скоростей

Примерная цена 450 ₽
Масса 150 г
Сваривания нет

Два лидера и два провала

Смазки, у которых диаметр пятна контакта оказался более 1 мм, мы не можем рекомендовать.

Например, у состава Luxe этот параметр составил 1,35 мм — это значит, что ШРУС сотрется втрое быстрее, чем со смазками Газпромнефть или Elf, которые по всем параметрам оказались лучшими.

Результаты испытаний смазок ШРУС

Наименование образца

Характеристики

Dи, мм

Pк, Н

Pс, Н

Carville Racing G5150203

0,70

1098

4381

Elf Multi МoS2

0,50

1744

3920

Газпромнефть

0,55

1470

4635

Liqui Moly LM 47

0,75

784

2764

Luxe ШРУС супер

1,35

696

2067

Unil Opal Molith EP 

0,80

980

2764

Oilright ШРУС-4

1,20

735

1842

Ravenol

1,00

735

3283

Schmierfett fur GKN-BruMoly CE ½

0,95

1039

3479

Schmierfett fur MoS2-G 6.2

0,75

980

2764

ВМПАВТО ШРУС

0,70

1039

4635

Результаты теста относятся только к данной выборке и не могут служить основанием для суждения о качестве одноименной продукции в целом.

Благодарим сотрудников лаборатории «ООО НПО „Талис“ за помощь в подготовке материала.

Когда можно расслабиться?

Если вы, волей случая, доездились с рваным пыльником до необходимости замены «гранаты», то вопрос со смазкой не должен вас волновать. Все современные производители ШРУСов комплектуют свои изделия кульком со смазкой. Ее состав и количество, по идее, оптимальны для данного шарнира.

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Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов

Эти материалы продлевают срок службы шарниров равных угловых скоростей и других агрегатов автомобиля. Но, как выяснилось, не все они одинаково полезны.

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391253Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391252Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391255Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391249Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391248Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391251Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391250Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391237Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391236Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391239Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391238Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391245Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391244Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391247Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391246Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391241Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов
Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов

Эти материалы продлевают срок службы шарниров равных угловых скоростей и других агрегатов автомобиля. Но, как выяснилось, не все они одинаково полезны.

Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391241Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391236Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391255Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391237Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391238Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391239Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391247Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391249Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391250Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391251Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391245Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391253Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391248Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391252Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391244Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов — фото 1391246Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов
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