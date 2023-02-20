Спецсоставы для «гранаты»: испытали 11 смазок для ШРУСов

Элита среди смазок
Ресурс современных шарниров равных угловых скоростей (ШРУС, они же, как говорят в народе, «гранаты») довольно велик. ШРУСы передают большой крутящий момент и испытывают значительные нагрузки, как механические, так и температурные.
Для обеспечения их надежной работы шарниры заполняют смазочным материалом и герметично закрывают резиновым, пластиковым или силиконовым чехлом. Если он герметичен, то срок службы шарнира может быть сопоставим с ресурсом автомобиля. На практике пыльники трескаются сами и рвутся от внешних воздействий. При их замене смазку надо полностью обновлять.
Очевидно, что бездумно примененная смазка легко прикончит ШРУС раньше срока.
Так что дело за небольшим — выбрать подходящую.
Какие бывают смазки?
Для шариковых и триподных шарниров используется разная смазка. Принципиальное отличие в том, что для шарикового ШРУСа в смазочном материале обязательно предусмотрены графит и молибден. Подобные смазки должны выдерживать высокие нагрузки, обладать отличными противозадирными свойствами и стабильностью свойств во времени — в том числе при попадании воды и грязи. Это «элита» среди консистентных смазок, их имеет смысл применять не только в шариковых шарнирах.
А смазка для триподов — более простая, при этом твердые компоненты в ней противопоказаны.
Для испытаний мы приобрели 11 составов для шариковых ШРУСов схожего назначения.
Испытания свариванием
Мы решили сравнить трибологические характеристики смазок согласно ГОСТ 9490–75.
Напоминаем: четырехшариковая машина трения (машинка трения Бурлаге, ЧШМ) — устройство, применяемое для определения характеристик трения и износа образцов с участием проверяемого смазочного материала.
Стандартная ЧШМ представляет собой тест-прибор, состоящий из трех неподвижных стальных шариков, помещенных в чашку, и одного — подвижного — над ними. Верхний шарик вращается относительно остальных с определенной скоростью и нагрузкой до тех пор, пока шарик не приваривается к неподвижным шарикам или не достигается заданный момент трения.
Областью трибологических исследований являются процессы трения, изнашивания и смазки.
В данном случае мы использовали четырехшариковую машину трения ЧМТ‑1, а также микроскоп МПБ‑2. С их помощью определили три параметра:
- Dи — средний диаметр пятна износа шариков при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытаний 1 час;
- Pк — критическая нагрузка;
- Pс — нагрузка сваривания шариков или достижения момента трения 1180±25 Н·см.
Нагрузкой сваривания считают наименьшую нагрузку, при которой произошли либо автоматическая остановка машины при достижении указанного момента трения, либо собственно сваривание шариков. Критическая нагрузка гораздо скромнее: согласно стандарту ее определяют по среднему диаметру износа нижних шариков, который должен укладываться в допустимые пределы.
Тест носит сравнительный характер: пятно износа должно быть как можно меньше, а нагрузки, напротив, чем выше, тем лучше.
Участники
| Примерная цена 190 ₽
Масса 190 г
Сваривания нет
| Примерная цена 750 ₽
Масса 100 г
Сваривание шариков
| Примерная цена 300 ₽
Масса 160 г
Сваривание шариков
| Примерная цена 150 ₽
Масса 100 г
Сваривание шариков
| Примерная цена 750 ₽
Масса 400 г
Сваривания нет
| Примерная цена 300 ₽
Масса 80 г
Сваривания нет
| Примерная цена 350 ₽
Масса 90 г
Сваривания нет
| Примерная цена 850 ₽
Масса 400 г
Сваривания нет
| Примерная цена 480 ₽
Масса 200 г
Сваривание шариков
| Примерная цена 850 ₽
Масса 400 г
Сваривания нет
| Примерная цена 450 ₽
Масса 150 г
Сваривания нет
Два лидера и два провала
Смазки, у которых диаметр пятна контакта оказался более 1 мм, мы не можем рекомендовать.
Например, у состава Luxe этот параметр составил 1,35 мм — это значит, что ШРУС сотрется втрое быстрее, чем со смазками Газпромнефть или Elf, которые по всем параметрам оказались лучшими.
Результаты испытаний смазок ШРУС
|
Наименование образца
|
Характеристики
|
Dи, мм
|
Pк, Н
|
Pс, Н
|
Carville Racing G5150203
|
0,70
|
1098
|
4381
|
Elf Multi МoS2
|
0,50
|
1744
|
3920
|
Газпромнефть
|
0,55
|
1470
|
4635
|
Liqui Moly LM 47
|
0,75
|
784
|
2764
|
Luxe ШРУС супер
|
1,35
|
696
|
2067
|
Unil Opal Molith EP
|
0,80
|
980
|
2764
|
Oilright ШРУС-4
|
1,20
|
735
|
1842
|
Ravenol
|
1,00
|
735
|
3283
|
Schmierfett fur GKN-BruMoly CE ½
|
0,95
|
1039
|
3479
|
Schmierfett fur MoS2-G 6.2
|
0,75
|
980
|
2764
|
ВМПАВТО ШРУС
|
0,70
|
1039
|
4635
Результаты теста относятся только к данной выборке и не могут служить основанием для суждения о качестве одноименной продукции в целом.
Благодарим сотрудников лаборатории «ООО НПО „Талис“ за помощь в подготовке материала.
|
Когда можно расслабиться?
Если вы, волей случая, доездились с рваным пыльником до необходимости замены «гранаты», то вопрос со смазкой не должен вас волновать. Все современные производители ШРУСов комплектуют свои изделия кульком со смазкой. Ее состав и количество, по идее, оптимальны для данного шарнира.
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