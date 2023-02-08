Бедный автомобиль: как водители гробят свои же машины зимой

Бывают ли «дни жестянщика» зимой?
Конечно. Например, для жителя крупного города, редко его покидающего, каждая поездка по загородным трассам может обернуться аварией: езда по заснеженной, да еще немного подтаявшей на солнце поверхности сильно отличаются от езды по чищеным улицам.
Опасен зимой и ледяной дождь, когда обычный с виду асфальт на деле может оказаться покрытым прозрачной корочкой льда.
Совет простой — нужно периодически (особенно при изменении вида и цвета дорожного покрытия) притормаживать, проверяя, как шины сцепляются с дорогой и сможет ли автомобиль тормозить при возникновении опасности. Оценить скольжение можно и при разгоне. Если даже при незначительном нажатии педали газа ведущие колеса начинают буксовать — значит, дорога очень скользкая. На машинах с хорошо настроенным рулевым управлением лед на дороге можно почувствовать и по изменению реактивного усилия на баранке.
Где самые скользкие места?
- Мосты и эстакады. Приподнятые над землей конструкции охлаждаются быстрее и продуваются сильнее, а потому лед на них образуется первым делом.
- Места, где автомобили часто тормозят. Это участки дороги перед перекрестками, пешеходными переходами, лежачими полицейскими, остановками общественного транспорта, крутыми поворотами.
- Участки пути, где автомобили часто пробуксовывают. Это подъемы и места, где машины притормаживают. Ведь потом они должны разогнаться.
Можно ли зимой залить в систему охлаждения воду, чтобы доехать и тут же слить?
Разве что кипяток. Холодная вода, хоть и не замерзнет в работающем двигателе, но в радиаторе «прихватит» мгновенно. Дело в том, что циркуляция жидкости в радиаторе начинается только после открытия термостата, а это происходит при температуре более 80–90 ºС. А задолго до этого радиатор может разорвать льдом.
Замерзает ли бензин?
Температура замерзания бензинов — примерно минус 70 °C. Помешать нам совершить поездку это не сможет. Зато вода, попавшая в бензин и замерзающая при нуле, вполне может парализовать работу топливной системы. Поэтому рекомендуем использовать осушители топлива, которые соединяются с водой, предотвращая замерзание, а в цилиндрах просто сгорают.
Меняется ли жесткость колеса при понижении температуры?
У вездехода на пневматиках малого давления мягкость на морозе вырастет: у боковин практически нет жесткости, а воздух внутри от холода сжимается и давление падает. Если рассмотреть танковый каток с резиновым бандажом, то его жесткость на морозе, напротив, возрастает. У карьерных самосвалов, погрузчиков и автомобилей разных типов два упомянутых фактора могут уравнивать друг друга. Поэтому ответ такой: возможны любые варианты.