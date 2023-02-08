Бедный автомобиль: как водители гробят свои же машины зимой

Теперь мало кто ставит машину на зимний прикол. Однако зимняя эксплуатация гораздо сложнее летней — и многие водители понимают это слишком поздно. «За рулем» собрал наиболее характерные вопросы по «холодной» тематике.

Бывают ли «дни жестянщика» зимой?

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Конечно. Например, для жителя крупного города, редко его покидающего, каждая поездка по загородным трассам может обернуться аварией: езда по заснеженной, да еще немного подтаявшей на солнце поверхности сильно отличаются от езды по чищеным улицам.

Опасен зимой и ледяной дождь, когда обычный с виду асфальт на деле может оказаться покрытым прозрачной корочкой льда.

Совет простой — нужно периодически (особенно при изменении вида и цвета дорожного покрытия) притормаживать, проверяя, как шины сцепляются с дорогой и сможет ли автомобиль тормозить при возникновении опасности. Оценить скольжение можно и при разгоне. Если даже при незначительном нажатии педали газа ведущие колеса начинают буксовать — значит, дорога очень скользкая. На машинах с хорошо настроенным рулевым управлением лед на дороге можно почувствовать и по изменению реактивного усилия на баранке.

Где самые скользкие места?

Мосты и эстакады. Приподнятые над землей конструкции охлаждаются быстрее и продуваются сильнее, а потому лед на них образуется первым делом.

Места, где автомобили часто тормозят. Это участки дороги перед перекрестками, пешеходными переходами, лежачими полицейскими, остановками общественного транспорта, крутыми поворотами.

Участки пути, где автомобили часто пробуксовывают. Это подъемы и места, где машины притормаживают. Ведь потом они должны разогнаться.

Можно ли зимой залить в систему охлаждения воду, чтобы доехать и тут же слить?

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Разве что кипяток. Холодная вода, хоть и не замерзнет в работающем двигателе, но в радиаторе «прихватит» мгновенно. Дело в том, что циркуляция жидкости в радиаторе начинается только после открытия термостата, а это происходит при температуре более 80–90 ºС. А задолго до этого радиатор может разорвать льдом.

Замерзает ли бензин?

Температура замерзания бензинов — примерно минус 70 °C. Помешать нам совершить поездку это не сможет. Зато вода, попавшая в бензин и замерзающая при нуле, вполне может парализовать работу топливной системы. Поэтому рекомендуем использовать осушители топлива, которые соединяются с водой, предотвращая замерзание, а в цилиндрах просто сгорают.

Меняется ли жесткость колеса при понижении температуры?

У вездехода на пневматиках малого давления мягкость на морозе вырастет: у боковин практически нет жесткости, а воздух внутри от холода сжимается и давление падает. Если рассмотреть танковый каток с резиновым бандажом, то его жесткость на морозе, напротив, возрастает. У карьерных самосвалов, погрузчиков и автомобилей разных типов два упомянутых фактора могут уравнивать друг друга. Поэтому ответ такой: возможны любые варианты.

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