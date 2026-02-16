Exlantix против Wey: пневмоподвеска или три ряда сидений

Эксперт Милешкин назвал главные особенности кроссоверов Exlantix ET и Wey 07

На российском рынке, несмотря на санкции, есть немало интересных автомобилей. В частности, появившийся в продаже полтора года назад Wey 07 и новинка минувшего года Exlantix ET. Мы помогли разобраться, какой из этих гибридных премиальных кроссоверов предпочтительнее при схожих характеристиках и ценах.

Кстати, Exlantix ET входит в список номинантов Гран-при «За рулем» и за него можно проголосовать, получив при этом шанс выиграть новую Ладу Искру.

К электромобилям российские покупатели относятся настороженно, а вот гибриды распробовали. Действительно, удобно: на небольшие расстояния можно ездить на электричестве, а ДВС позволяет без опаски отправляться в полноценное путешествие. Прибавьте к этому удобный формат кроссовера – и получится почти идеальная машина. Жаль только, что дорогая.

Особенности Wey 07 и Exlantix ET

Как и многие современные кроссоверы, Wey 07 в своей внешности начисто лишен каких-либо «внедорожных» мотивов. Кузов окрашен «в пол», заявленный клиренс – скромные 180 мм, богатые 20-дюймовые колеса. Если решитесь все же съехать с асфальта, нелишне сначала оценить, как будет работать в сложных условиях система полного привода. Все же гибрид – это не привычная муфта или «профессиональный» part-time.

Wey 07 на целых 107 мм выше, чем Exlantix ET, а его оптика не лишена дизайнерских изысков.

При длине 5156 мм у «ноль-седьмого» 3050 мм между осями, а весит он 2685 кг. За перемещение в пространстве отвечают три мотора: бензиновый 1.5 турбо (150 л.с.) и пара электрических (95 л.с. спереди и 109 л.с. сзади). Для последних указана мощность, которую они способны выдавать в течение 30 минут. Если же взять кратковременную пиковую, то совокупная отдача силовой установки достигнет 517 сил. Этого достаточно, чтобы тяжелый кроссовер набрал при полностью заряженной батарее 100 км/ч за 4,9 с.

На гибриде стоит тяговый аккумулятор емкостью 42,5 кВт·ч. Декларируется, что по устаревшему циклу NEDC Wey 07 проезжает на электротяге 201 км, а его полный запас хода составляет 1140 км. Заправляться можно бензином АИ-92.

Exlantix ET почти на 200 мм короче (4980 мм), зато по колесной базе проигрывает всего 50 мм (3000 мм). Wey 07 на трех рядах сидений принимает шесть человек: на втором ряду установлены отдельные кресла с индивидуальными подлокотниками и электрорегулировками. Exlantix же – пятиместный, с обычным диваном сзади. Снаряженная масса сообразно габаритам тоже немного меньше – 2542 кг. На ходу ET обещает быть комфортнее конкурента: у него есть пневмоподвеска. Она же сулит преимущества на бездорожье, регулируя клиренс в диапазоне от 147 до 227 мм.

Впрочем, Exlantix тоже далеко не внедорожник, хотя у него есть некрашеный пластик в нижней части кузова.

Exlantix ET – не спорткар, но двери у него безрамочные. Электропривод есть даже у лючка зарядного порта.

В составе гибридного привода – турбомотор 1.5, два 95-сильных электромотора и 40-киловаттная батарея. На пике Exlantix выдает 469 сил и набирает сотню за 4,8 с. На электричестве модель проезжает около 180 км. Полный бак бензина АИ-95 добавляет к автономности еще 1000 км.

Оба гибрида на природе умеют делиться электричеством с внешними приборами, отдавая им 3,3-3,5 кВт.

Комплектации и цены Wey 07 и Exlantix ET

В единственной комплектации Premium гибридный Wey 07 стоит 6,9 млн рублей. Есть немало опций, но мы остановимся только на особенно интересных. Например, у машины есть подготовка под установку фаркопа. Из той же серии – омыватель камеры заднего вида. Недавно Wey 07 получил встроенные онлайн-сервисы Яндекса, что избавляет от необходимости подключать смартфон по протоколам Android Auto или Apple CarPlay.

Wey сохранил немного физических кнопок. От современного «общекитайского» интерьера его салон ничем не отличается.

Для удобства входа-выхода есть подножки с электроприводом. Сиденья первых двух рядов отделаны кожей наппа, оснащены обогревами, вентиляцией и массажерами. На втором ряду дополнительно установлены солнцезащитные шторки в дверях. Диагональ центрального мультимедийного экрана – 14,6 дюйма, предусмотрена проекция и беспроводная зарядка. В составе аудиосистемы – 16 динамиков.

В округлом и экстремально минималистичном интерьере Экслантикса ET глазу зацепиться не за что. Дизайн консоли между сиденьями необычен тем, что она не доходит до передней панели.

Единственная комплектация Exlantix ET называется Top и стоит 6,78 млн рублей. Здесь тоже есть полный набор зимних опций, трехзонный климат-контроль, десятки электронных ассистентов. Однако он обходит конкурента наличием пневмоподвески, центральной и коленной подушек безопасности, электропривода настроек рулевой колонки, встроенного видеорегистратора. Центральный дисплей у Exlantix на один дюйм больше, музыка играет через 23 колонки, задние пассажиры могут установить индивидуальные планшеты на магнитные крепления в спинках передних кресел. Главная же фишка – полноценный электропривод всех четырех боковых дверей. Возможность установки фаркопа прописана в ОТТС.

Выводы по Wey 07 и Exlantix ET

Exlantix ET, претендующий в этом году на Гран-при «За рулем», и Wey 07 у нас пока не раскрутились. Хотя продаются официально. Это странно на фоне того, что гибриды Li начали расхватывать тысячами, еще когда о полноценном появлении этой марки на российском рынке даже слухов не было.

Возможно, теперь ситуация изменится. Тем более, что Li изрядно подорожали после перехода на официальный путь поставок. Что касается двух рассмотренных соперников, то Exlantix ET выглядит интереснее за счет более богатой комплектации при меньшей цене.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2026

