Надежный японский кроссовер вновь продают в России с гарантией — сколько он стоит теперь?

Опубликован отчет с тест-драйва Subaru Forester нового, шестого поколения

За последнее время мы протестировали универсал Subaru Outback и кроссовер Subaru Crosstrek.

В обоих случаях контраст по ездовым настройкам с большинством китайских машин оказался разительным.

Забирать Forester я ехал с настроем снова испытать те же эмоции. Возможно, даже более сильные, ведь модель недавно сменила поколение.

Правда, из пятой генерации в шестую Forester перешел на старой платформе SGP. Колесная база не изменилась, а в длину и ширину машина прибавила считаные миллиметры.

Зато визуально кроссовер поменялся очень сильно, и эффект полностью новой модели достигнут. Впрочем, Subaru в нем узнать по-прежнему несложно.

Subaru Forester. Цена в России от 7 400 000 ₽. Forester оснащен светодиодными фарами с омывателем. Поворотному свету любой «китаец» позавидует: поворотные пучки ближнего света плюс отдельные лампы подсветки виражей. Отдельно – вполне мощные противотуманки.

В отличие от «китайцев» Forester, такое ощущение, что заранее настроили именно под тебя. «Лошади» оппозитного атмосферника живо реагируют на нажатие газа. Когда это логично, вариатор имитирует смену передач, поэтому мотор не досаждает заунывным воем на одних оборотах. Да и сил в недрах трансмиссии теряется немного.

Аналоговая приборка читается идеально, разве что шрифт цифрового спидометра надо было сделать чуть крупнее. Полностью цифровой приборки у Subaru нет – и не нужно. Общая для последних Subaru медиасистема неплоха, но картинка с внешних камер – ­из прошлого десятилетия.

В салоне многовато жесткого пластика, а вместо дизайнерских изысков – достаточно большое число физических кнопок. Обогрев сидений включается с тачскрина, но виртуальные клавиши всегда отображаются, так что лезть в недра меню не нужно.

Приятные мелочи – очечник и выдвижные секции противосолнечных козырьков.

Подвеска всеядная, позволяет не притормаживать перед выбоинами и активно ехать по грунтовке. Приятное отличие от «китайцев» – идеально тихая работа на сжатие и отбой.

Forester охотно и с минимальными кренами меняет траекторию. Сложно поверить, что такие повадки – у машины с внедорожным клиренсом в 220 мм.

Выносливый вариатор и подключающийся без задержек полный привод внушают уверенность и на бездорожье. Forester, как и во всех предыдущих поколениях, вне асфальта может больше подавляющего большинства одноклассников.

К передним сиденьям не придраться, в долгой дороге не устаешь.

Сзади просторно, пол почти плоский, есть двухступенчатый обогрев и регулировка угла наклона спинки в широченном диапазоне. Боковины багажника отделаны простеньким пластиком, под полом – полноразмерная запаска на литом диске. Пятая дверь поднимается высоко, а взмаховый датчик отключается кнопкой слева от руля.

Чего не ожидал, так это хорошего акустического комфорта: обычно его японские инженеры обходят должным вниманием. Только на магистральных 130 км/ч, прислушавшись, можно уловить завихрения в районе боковых зеркал.

Очень приятно работает и комплекс активной безопасности EyeSight. Subaru по-прежнему не использует дальнобойный радар, полагаясь только на камеры за ветровым стеклом и датчики «ближнего боя».

Машина сделана не для российского рынка, но русский язык на наклейках имеется.

В последней итерации – три камеры. В ливень и сильный снегопад их зрение сильно проседает, тут сложно добиться чуда. Однако на китайских машинах аналоги чудят даже в ясную погоду. А Forester на автоматике едет смело и точно, как живой человек за рулем.

Мои ожидания оправдались сполна. Но у российских дилеров шестой Forester есть в единичных экземплярах, и при его цене о ввозе партиями речи пока не идет. В декабре кроссовер с мотором 2.5 из наличия стоил 7,4–7,5 млн рублей.

Машина для редких и денежных фанатов. Но я им искренне завидую.

Отличные настройки силового агрегата и ходовой части Экономия на мелочах и материалах, запредельная цена

Subaru Forester

Длина / ширина / высота / база 4656 / 1829 / 1730 / 2670 мм

4656 / 1829 / 1730 / 2670 мм Объем багажника / со сложенными сиденьями 504 / 1727 л

504 / 1727 л Снаряженная/полная масса 1668 / 2223 кг

1668 / 2223 кг Двигатель бензиновый, О4, 16 клапанов, 2498 см³; 134 кВт / 183 л. с. при 5800 об/мин; 241 Н·м при 3700 об/мин

бензиновый, О4, 16 клапанов, 2498 см³; 134 кВт / 183 л. с. при 5800 об/мин; 241 Н·м при 3700 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,7 с

9,7 с Максимальная скорость 205 км/ч

205 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 63 л

АИ‑95 / 63 л Расход топлива город / трасса 9,4/7,4 л / 100 км

9,4/7,4 л / 100 км Трансмиссия полный привод; CVT

В ТРИ ЗАХОДА Выход нового «Лесника» на основные рынки растянулся по времени. В ноябре 2023 года машину шестого поколения представили в США. Приоритет объясним: за всю историю Форестера больше половины тиража продано в Северной Америке. Там Forester продается исключительно с атмосферником 2.5 (183 л. с.) по цене от 30 тысяч долларов (2,3 млн рублей по нынешнему курсу). Европейская версия подоспела спустя почти год. У нее тоже только одна силовая установка – в составе 136‑сильного атмосферника 2.0, 17‑сильного электромотора, встроенного в вариатор, и батареи на 0,6 кВт·ч. Разгон до 100 км/ч – более чем за 12 с. Цена в Германии – от 40,5 тысячи евро (3,65 млн рублей). А в родной Японии новый Forester появился только весной 2025 года. У покупателей есть выбор между турбомотором 1.8 (177 л. с.) и гибридом на базе атмосферника 2.5 (160 л. с.), дополненного 120‑сильным электродвигателем. Как и европейский, такой кроссовер не умеет полноценно ездить на электричестве: емкость аккумулятора всего 1,1 кВт·ч. Здесь модель стоит от 4,05 млн иен (2 млн рублей).