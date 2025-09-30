Атмосферник, полный привод, гарантия: новая версия популярного «японца» уже в РФ

Subaru Forester шестого поколения начали продавать в России по цене от 7,6 млн рублей

В российских дилерских центрах появился Subaru Forester шестого поколения.

На данный момент доступна только одна версия кроссовера с 2,5-литровым двигателем мощностью 180 л.с., полным приводом и вариатором. Его стоимость составляет 7,6 миллиона рублей.

Новинка была представлена осенью 2023 года и претерпела изменения в дизайне, включая заниженную оконную линию и более горизонтальный капот, напоминающий о первом поколении модели.

Subaru Forester

Под капотом Subaru Forester VI установлен знакомый оппозитный атмосферный мотор объемом 2,5 л с мощностью 180 л.с. и увеличенным до 241 Н·м крутящим моментом. Автомобиль оснащен клиноцепным вариатором Lineartronic. Полный привод доступен даже в базовой комплектации, а система X-Mode имеет один или два режима для бездорожья в зависимости от версии.

Интерьер Subaru Forester

Subaru продолжает свою деятельность в России и предоставляет заводскую гарантию на три года, однако автомобили поступают на рынок благодаря усилиям дилеров.

