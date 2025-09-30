#
Депутаты призвали отменить повышение утильсбора
30 сентября
Интерьер Subaru Forester
30 сентября
Атмосферник, полный привод, гарантия: новая версия популярного «японца» уже в РФ

Subaru Forester шестого поколения начали продавать в России по цене от 7,6 млн рублей

В российских дилерских центрах появился Subaru Forester шестого поколения.

На данный момент доступна только одна версия кроссовера с 2,5-литровым двигателем мощностью 180 л.с., полным приводом и вариатором. Его стоимость составляет 7,6 миллиона рублей.

Новинка была представлена осенью 2023 года и претерпела изменения в дизайне, включая заниженную оконную линию и более горизонтальный капот, напоминающий о первом поколении модели.

Под капотом Subaru Forester VI установлен знакомый оппозитный атмосферный мотор объемом 2,5 л с мощностью 180 л.с. и увеличенным до 241 Н·м крутящим моментом. Автомобиль оснащен клиноцепным вариатором Lineartronic. Полный привод доступен даже в базовой комплектации, а система X-Mode имеет один или два режима для бездорожья в зависимости от версии.

Subaru продолжает свою деятельность в России и предоставляет заводскую гарантию на три года, однако автомобили поступают на рынок благодаря усилиям дилеров.

Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:Subaru
30.09.2025 
Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21