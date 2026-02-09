#
Как Geely Monjaro следит за нарушениями и другие особенности кроссовера

Эксперт «За рулем» рассказал про обновленный Geely Monjaro

У всех китайских марок самые популярные модели одновременно являются и самыми доступными. Но бывают и исключения. Так, у Geely много лет подряд недешевый Monjaro продается лучше остальных моделей фирмы.

По итогам 2025 года он занял 7-е место в общем рейтинге продаж – серьезное достижение. Особенно если учесть, что это уже немолодой кроссовер – дебютировал еще в 2020 году. Все это время у нас был представлен вариант в той самой, первой итерации. И только этой зимой начались продажи модернизированной версии. Рассказываем про все ее особенности.

Внешность обновленного Geely Monjaro

Снаружи модернизированный Monjaro никак не определить – экстерьер, за исключением измененного рисунка колесных дисков, новшества обошли.
В Китае после первого рестайлинга этот кроссовер обрел иную радиаторную решетку – с выпуклыми, а не вогнутыми ламелями. Однако для нас решили ничего не менять. Представительство марки провело исследование у своих клиентов, и оно показало, что текущий вариант нравится больше.

Расширенная электрификация обновленного Geely Monjaro

Интерьер серьезно изменили.

Центральная консоль – новая. Увы, с нее убрали ряд физических кнопок, так что все настройки теперь необходимо проводить через экран медиасистемы. Но я предпочитал другой вариант – пользовался голосовым управлением (раньше оно не предлагалось). Все основные команды система определяет без проблем и в целом работает безотказно.

Кроме того, медиасистему научили поддержке беспроводного подключения CarPlay.

Массивный туннель обновленного Geely Monjaro смотрится интересно, но крупным седокам с ним стало тесновато – они жалуются на недостаток места.
Другое заметное новшество – более массивный туннель между водителем и пассажиром, на котором вместо ухватистой рукоятки автоматической коробки установлен джойстик размером с зажигалку. У водительского сиденья появилась функция массажа.

Селектору автоматической коробки обновленного Geely Monjaro для включения режима D и R требуется двойной клик.
Для задних пассажиров добавлены электрорегулировки угла наклона спинок – прежде спинки приходилось регулировать вручную.

Климат-контроль в обновленном Geely Monjaro трехзонный, и у задних пассажиров есть отдельный пульт управления им.
Комплектации обновленного Geely Monjaro

В водительский подголовник обновленного Geely Monjaro встроены динамики – через них транслируются подсказки навигатора и телефонные разговоры по громкой связи.
Интересным решением маркетологов видится сохранение в продаже прежних версий Monjaro. Модернизированный вариант попросту добавили в линейку, причем в единственной комплектации – Flagship SE (4,9 млн рублей).

Наполнение этой комплектации урезано по сравнению с дорестайлиновой версией Flagship (4,85 млн рублей. Под сокращение попала функция активного шумоподавления, а также автопарковщик, мониторинг усталости водителя, автопилот G-Pilot и система «Старт/стоп».

Адаптивность обновленного Geely Monjaro

Единственная серьезная техническая обновка модернизированного Monjaro – применение адаптивных амортизаторов (время отклика – 2 миллисекунды) с возможностью выбора режимов работы: «Комфорт», «Стандарт» и «Спорт».

За неделю теста адаптивная подвеска не показала себя лучше прежних пассивных амортизаторов. Неровности она фильтрует так же, однако появилась вертикальная раскачка на средней волне (заметна даже в спортивном режиме).

По управляемости обновленный Monjaro по-прежнему стабилен и устойчив в S-образных связках, недостаточная поворачиваемость почти не ощущается. А руль – сама информативность.

Второй ряд обновленного Geely Monjaro просторен, но уютно будет только двоим. Среднему пассажиру мешает напольный туннель.
Двигатель обновленного Geely Monjaro

Двухлитровый алюминиевый турбомотор JLH-4G20TDB – почти полная копия вольвовского двигателя B4204T23 (шведская марка уже более десяти лет принадлежит Geely). Он зарекомендовал себя вполне надежным. Привод ГРМ – ременный.

Монджаровский двигатель развивает 238 л.с. – не самый мощный для такой кубатуры показатель, однако по динамике Geely Monjaro укладывает на лопатки большинство одноклассников. Реакции на нажатие акселератора быстрые, переключения 8-ступенчатого автомата – тоже.

По нашим замерам, до 100 км/ч автомобиль разгоняется за достойные 7,9 с, что почти совпадает с заводскими данными (7,7 с). Средний расход топлива за время теста «гулял» в районе 10,5-11 л/100 км.

Объем багажника обновленного Geely Monjaro – 562 л. Слева предусмотрен глубокий кармашек, есть крючки для сумок.
Электроника обновленного Geely Monjaro

Monjaro воспринимается добротным и в чем-то даже породистым автомобилем. Но есть в нем и раздражающие моменты. Всякий раз после запуска мотора приходится заново отключать напоминание о превышении скорости. В противном случае электроника может, например, на протяжении километра пиликать сигналом, говорящим о том, что вы едете по пустому дачному поселку со скоростью 15 км/ч вместо разрешенных 10 км/ч.

Придраться можно и к панели приборов. Она представляет собой невзрачный набор цифровых данных. Возможностей поменять конфигурацию на вариант с классическими шкалами в Geely не предлагают, а жаль – по моим наблюдениям, при наличии таковой (в других моделях) ее и выбирают.

В настройках шасси обновленного Geely Monjaro несложно найти оптимальный баланс между плавностью хода и управляемостью.
Geely или Волга

Вы наверняка уже знаете, что вскоре под брендом Волга начнутся продажи автомобилей Geely – среди них будет и близнец Monjaro. Зная это, многие предпочтут дождаться выхода нижегородской машины (вдруг она будет дешевле?).

Кроме того, минувшей осенью в Китае дебютировала новая версия Monjaro, которая получила более мощный двигатель, измененный экстерьер и серьезно переделанный салон (дизайн перекликается с кроссоверами Lixiang). И снова дилемма: может, дождаться бестселлера Geely в последней версии?

Эти вопросы вызывают опасения насчет того, сможет ли Monjaro в нынешнем виде занимать верхние строчки в топе продаж. Но это проверенный кроссовер, что весьма ценится в нашей стране.

Тимкин Юрий
Фото:
«За рулем»
09.02.2026 
Фото:
«За рулем»
