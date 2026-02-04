Несущий кузов, дизель, автомат: чем удивил развозной «китаец» за 3 миллиона

Опубликован отчет с тест-драйва нового фургона Foton View

Китайский производитель коммерческого транспорта до недавних пор огорчал пробелом в своем модельном ряду между пикапами Tunland и крупным, размером с ГАЗель, фургоном Toano. Теперь на рынок выходит более компактный фургончик View.

Foton относит его к комтрансу так называемой последней мили – нацелен преимущественно на городские перевозки. К целевой аудитории относят курьерские службы, частных предпринимателей, ремонтные бригады, строителей…

Конструктив

Выглядит View современно и даже симпатично. Передняя часть чем-то напоминает оформление кроссоверов Omoda.

Привод – задний. Подвеска традиционна для такого транспорта из Китая: спереди стойки McPherson, сзади – балка с рессорами. На всех колесах используются дисковые тормоза.

У рессор заднего моста – по два листа.

Турбодизель 2.0 демонстрирует неплохие характеристики: 159 л. с. и 377 Н·м. Двигатель отвечает пятому экологическому классу. В нем используется сажевый фильтр и впрыск мочевины, но в ближайшем будущем от последнего откажутся.

Для турбодизеля (заводской индекс 4F20TC34) блок управления и форсунки покупают у фирмы Bosch.

Первое время View будет предлагаться с 6-ступенчатой механикой, но позднее обещают и 8-ступенчатый автомат.

Куда грузить

Вариант колесной базы и длины кузова пока только один (3510 и 5490 мм соответственно), но есть возможность выбрать высоту крыши: 1990 или 2195 мм. Затем обещают расширить гамму удлиненной версией, а также пассажирским исполнением. Однако полная масса в любом случае останется в пределах 2,5 либо 3,5 т (в зависимости от модификации).

Для российских условий Foton провел адаптацию: усилил защиту от коррозии и кладет краску более толстым слоем (теперь более 100 мкм).

У кузова только одна боковая сдвижная дверь – справа. Задние двери распашные. Угол открытия створок можно фиксировать на 90/189/247 градусах. Погрузочная высота – всего 700 мм, что облегчает работу с тяжелыми грузами.

Пол и нижний пояс боковин грузового отсека защищены композитным материалом. Верхняя часть и потолок ничем не прикрыты.

Объем грузового отсека – достойные 6,8/7,9 м³. На прикрытом композитным материалом полу рассредоточено восемь такелажных петель. А вот подсветки не обнаружилось, что странно.

Рабочая зона

На водительском месте – почти легковая обстановка. Приятный современный дизайн, продуманная эргономика. Руль регулируется в двух плоскостях, сиденье с откидным подлокотником – в трех. Обзорность хороша – спасибо двухсоставным боковым зеркалам и системе кругового обзора (опция).

В кабине предусмотрены три посадочных места – для водителя и двух пассажиров. Как и у многих других «китайцев» – с подстаканниками негусто.

В базовую комплектацию входят две подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер, система бесключевого доступа и запуска двигателя, задний парктроник.

За доплату можно добавить медиасистему с 12‑дюймовым тачскрином, функцию предупреждения о фронтальном столкновении и выезде с занимаемой полосы движения, а также зимний пакет: обогрев ветрового стекла, зеркал заднего вида и водительского сиденья.

Виды на урожай

Цены уже объявлены. За базовый фургон просят 3 млн. Версия с высокой крышей на 250 тысяч дороже. Плюс-минус на уровне Соболя и другого китайского фургона по имени Avior G10. Так что планы занять трехпроцентную долю в сегменте вполне достижимы.

К тому же, помимо вполне адекватной цены, в пользу Фотона выступают и другие факторы: дилерская сеть из 50 салонов по всей стране, центральный склад запчастей, помощь на дорогах 24/7. Ну и главный козырь – продолжительная гарантия: 3 года без ограничения пробега. Для китайского комтранса это весьма привлекательное предложение.

Foton View

Длина / ширина / высота / база 5490 / 1980 / 1990 (2195)* / 3510 мм

5490 / 1980 / 1990 (2195)* / 3510 мм Снаряженная / полная масса 2200 / 2490 (2200 / 3495) кг

2200 / 2490 (2200 / 3495) кг Объем грузового отсека 6,8 (7,9) м³

6,8 (7,9) м³ Двигатель дизельный, R4, 16 клапанов, 1968 см³; 117 кВт / 159 л. с. при 3500 об/мин; 377 Н·м при 1500–2800 об/мин

дизельный, R4, 16 клапанов, 1968 см³; 117 кВт / 159 л. с. при 3500 об/мин; 377 Н·м при 1500–2800 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Трансмиссия задний привод; М6 / A8

* В скобках – данные для версии с высокой крышей.