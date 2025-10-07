Полный привод, 7 мест и можно с прицепом — новый кроссовер из Калуги

Эксперт «За рулем» выяснил, чем кроссовер Tenet T8 отличается от китайского прообраза

Наша машина – плод альянса китайской госкомпании Defetoo и российской АГР Холдинг, которой принадлежит, в числе прочих, бывший калужский завод Volkswagen. На нем и развернули выпуск машин Tenet, представляющих собой модели Chery с другими эмблемами.

Собирают машины по полному циклу – со сваркой и окраской кузова. Планируют углубление локализации и даже создание инженерно-исследовательского центра.

Первыми на конвейер встали модели Т7 (пока только с передним приводом) и полноприводная Т8, в которых можно опознать популярные в России кроссоверы Tiggo 7L и Tiggo 8 Pro Max. Но если первая отличается от прообраза только эмблемами, то вторая в процессе конвертации изрядно изменилась.

Агрегаты Tenet T8

Технически Tenet T8 и Tiggo 8 Pro Max — это одинаковые машины. В основе лежит модульная платформа Т1Х, габариты и колесная база совпадают. Подвеска и ее калибровки – тоже. Поэтому и ощущения от езды похожие.

Для Т8 предлагается только 197‑сильный алюминиевый турбомотор 2.0 с индексом SQRF4J20 – один в один как у Tiggo 8 Pro Max. Мотор беспроблемный – на массовые поломки жалоб нет.

Вполне надежен и семиступенчатый «мокрый» робот. Он рассчитан на 400 Н·м, в то время как у мотора 375 Н·м. И настроен в целом толково: машина резковато стартует, но в движении переключается гладко, в передачах не путается.

Tenet T8. В выданном на T8 ОТТС разрешена установка фаркопа, что расширяет функциональность машины. Максимальная масса прицепа без тормозной системы – 750 кг.

Как едет Tenet T8

У Т8 добротная плавность хода. Стыки и заплатки асфальта почти не чувствуются, да и на подразбитых региональных трассах машина остается комфортной. Хотя на совсем уж глубоких ямах подвеску может пробить.

Однако управляемость, как и у Tiggo, – с серединки на половинку. На скоростных прямиках Т8 держится хорошо, но на извилистых дорожках размашистая подвеска активное маневрирование не особо поощряет. Да и руль не спешит делиться информацией. Но среднестатистический водитель, думаю, такими настройками удовлетворится.

Слоеные передние стекла входят в базовую комплектацию.

Заявленные 8,4 с разгона до сотни мне удалось перекрыть – Т8 стартанул за 8,2 с. Отрадно, что даже при активной езде расход топлива – 10–11 л/100 км.

Полный привод Tenet T8

На легком бездорожье полный привод не подкачал. Небольшие уклоны и двухминутный прогон по песку трансмиссию не перегрели. Пару лет назад китайские муфты FAPS чудили – тянули с подключением задней оси. Но софт поменяли, вот и Т8 в задержках при активации задних колес уличен не был.

Из-за трехрядной компоновки салона место для запаски нашлось только под днищем.

И всё же вне асфальта пришлось осторожничать, ведь снизу – только пластиковые щитки, силовой защиты нет.

Дизайн Tenet T8

По дизайну Т8 дистанцирован от Tiggo: измененная решетка радиатора, двухъярусная головная оптика (омывателей фар не появилось), другой задний фонарь. В ОТТС заявлен фаркоп. Ну и выдвижные дверные ручки, куда ж без них. Заявлено нормальное функционирование при температуре до –30 °C.

Что внутри у Tenet T8

Салон изменили чуть меньше, чем полностью. От единого стекла приборки и медиаэкрана избавились. Щиток стал компактнее (10,3 дюйма вместо 12,3) и лишился возможности смены тем – варианта с классическими шкалами больше нет.

Короткая подушка – основная претензия к водительскому креслу. Электрорегулировки по пяти направлениям положения не спасают.

Экран медиасистемы укрупнили с 12,3 до 15,6 дюйма. И всё бы хорошо, да только в него зашили большинство функций, а нормальные физические клавиши убрали. Даже зеркала теперь регулируешь через меню.

Селектор трансмиссии перенесли на рулевую колонку, а руль обзавелся сенсорными кнопками, требующими внимания – нажимать наощупь не получается.

Второй ряд рекордов по простору не ставит. Но посадка удачная, есть обогрев сидений, а также продольная регулировка и настройка спинки по углу наклона. Третий ряд подойдет только ­невысоким пассажирам.

Передние сиденья c короткими подушками, похоже, взяты у дорестайлингового Tiggo (после обновления их длину увеличили) – под коленями совсем нет поддержки. Спинка при этом высокая, рослым грех жаловаться. Есть обогрев, вентиляция, электроприводы, память. Не хватает разве что массажа.

Да и в целом оснащение на высоте: панорамная крыша, проекционный дисплей, беспроводной Apple CarPlay и Android Auto, индукционный зарядник, полный зимний пакет.

При включении поворотника поверх карты выводится картинка с изображением автомобиля на дороге. Панель приборов – набор цифровых показаний. Поменять тему нельзя – можно только выбрать светлую или темную расцветку.

Интерьер современный, но запоминающихся особенностей нет. Начальная версия Prime отделана в черном цвете, богатая Ultra – в светло-сером.

Но если вы подумали, что все перечисленные изменения сделали специально ради российского покупателя, то вы сильно ошиблись. Точно такая же машина продается в Китае под брендом Chery – просто у нас их раньше не было. А теперь есть – как Tenet.

Шайба на тоннеле – вовсе не селектор трансмиссии. Ею меняешь настройки ездовых режимов: Eco, Standard, Sport, Snow, Mud, 4×4.

Конкурентное окружение

Очень понравилась отделка – она выполнена из искусственной кожи, тактильно напоминающей замшу. Вообще, салон воспринимается богато. По ощущению качества он как минимум не хуже, чем у конкурентов, к которым представители марки относят Haval F7 и Geely Atlas. Нельзя в эту компанию не добавить и Tiggo 8 Pro Max.

Цены уже объявлены – и обрадовать вас нечем. Tenet T8 предлагают в двух комплектациях: Prime за 3,54 млн рублей и Ultra за 3,79 млн. Примерно столько же стоит Tiggo 8 Pro Max 2.0. А со скидками – даже дешевле.

Со сложенными сиденьями объем багажника – почти два кубометра. Но спальные места тут так себе, ибо плоской поверхности не получается.

В очередной раз убеждаемся, что российская сборка не приносит покупателю реальной выгоды. К слову, близкие по размеру Haval и Geely можно купить дешевле – но они только пятиместные.

Конечно, свобода для ценового маневра у Т8 еще есть: может появиться переднеприводная версия с турбомотором 1.6. В инструкции по эксплуатации я нашел данные и по ней. Так что ждем новостей.

Если съезжать с асфальта, лучше раскошелиться на металлическую защиту. Выкидные ручки – дань моде. В удобстве использования они уступают обычным.

Плавность хода и акустический комфорт, полный привод Передние сиденья, уход от физических кнопок, цена

Tenet T8

Длина/ширина/высота/база 4725/1860/1705/2710 мм

4725/1860/1705/2710 мм Снаряженная/полная масса 1789/2367 кг

1789/2367 кг Объем багажника 193–1930 л

193–1930 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 145 кВт/197 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 145 кВт/197 л. с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 1750–3500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,4 c

8,4 c Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑92…95/57 л

АИ‑92…95/57 л Средний расход топлива 8,8 л/100 км

8,8 л/100 км Трансмиссия полный привод; Р7