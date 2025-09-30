Этот новый кроссовер станет главным конкурентом Haval Jolion, Geely Coolray

Названы главные соперники нового кроссовера Tenet T4

Компактный кроссовер Tenet T4, продажи которого начались в конце августа, имеет несколько основных соперников на рынке. По словам Ольги Антюшиной, директора дивизиона «АвтоСпецЦентр Химки», среди них выделяются такие модели, как Haval Jolion, Geely Coolray и Changan CS35.

Она отметила, что кроссовер привлекает внимание благодаря мелкоузловой сборке на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге, что гарантирует высокий контроль качества и доступность запасных частей в будущем благодаря локализации производства.

Одним из преимуществ автомобиля является его ценовая политика. Tenet T4 более доступен, чем, скажем, Geely. Антюшина предполагает, что кроссовер займет второе место в рейтинге продаж среди моделей бренда.

Кроссовер доступен в двух комплектациях – Active и Prime, с ценой от 2 220 000 рублей. Топ-менеджер считает, что версия Prime будет пользоваться наибольшим спросом благодаря более щедрому оснащению.

Tenet T4 имеет передний привод и оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, мощность которого составляет 147 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой преселективной коробкой передач DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Tenet T4

