Этот новый кроссовер станет главным конкурентом Haval Jolion, Geely Coolray

Tenet T4
30 сентября
30 сентября
30 сентября
Названы главные соперники нового кроссовера Tenet T4

Компактный кроссовер Tenet T4, продажи которого начались в конце августа, имеет несколько основных соперников на рынке. По словам Ольги Антюшиной, директора дивизиона «АвтоСпецЦентр Химки», среди них выделяются такие модели, как Haval Jolion, Geely Coolray и Changan CS35.

Она отметила, что кроссовер привлекает внимание благодаря мелкоузловой сборке на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге, что гарантирует высокий контроль качества и доступность запасных частей в будущем благодаря локализации производства.

Одним из преимуществ автомобиля является его ценовая политика. Tenet T4 более доступен, чем, скажем, Geely. Антюшина предполагает, что кроссовер займет второе место в рейтинге продаж среди моделей бренда.

Кроссовер доступен в двух комплектациях – Active и Prime, с ценой от 2 220 000 рублей. Топ-менеджер считает, что версия Prime будет пользоваться наибольшим спросом благодаря более щедрому оснащению.

Tenet T4 имеет передний привод и оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, мощность которого составляет 147 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой преселективной коробкой передач DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Tenet T4
Tenet T4
Ранее «За рулем» сообщал, что Audi готовит конкурента для BMW X7 и Mercedes GLS.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Tenet
30.09.2025 
Фото:Tenet
