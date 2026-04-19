BYD Seal 08
19 апреля
Новый седан BYD удивит крутой опцией, которой нет ни у одного конкурента
BYD представила седан Seal 08 2026 года с...
Системы помощи водителю не работают? Что показал реальный тест
19 апреля
Системы помощи водителю не работают? Что показал реальный тест
ADAC: BYD Seal провалил тест на непогоду, а...
Как защитить мотоцикл от угона? Советы эксперта
19 апреля
Как защитить мотоцикл от угона? Советы эксперта
Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита...

В Россию вернулась привычная надежная Skoda с ценой ниже, чем у «китайцев»

Skoda Octavia Pro из Китая продаётся в России с ценами от 2,19 млн рублей

Skoda Octavia в её привычном для россиян виде с просторным багажником и удобным салоном теперь поставляется только из Китая. Речь идёт об особой версии Pro, которую выпускают специально для азиатского рынка на заводе SAIC-Volkswagen. Это не просто другая комплектация, а физически увеличенный автомобиль.

Кузов лифтбека удлинили на 64 миллиметра, а колёсную базу – на 44 мм, так что по комфорту на заднем ряду он почти догоняет старшую модель Superb. Кстати, вместо задней балки здесь используется многорычажная подвеска. Техническая начинка у всех машин одинаковая: 1,4-литровый турбомотор TSI на 150 лошадиных сил, семиступенчатый робот DSG и передний привод.

Skoda Octavia Pro
Skoda Octavia Pro

Рекомендуем
А вы знали, что в СССР выпускали летающий Москвич? Вот как он выглядел

Дешевле всего эксклюзивную поставку предлагает компания из Санкт-Петербурга. За 2 190 000 рублей можно заказать версию Exclusive Selection с кожаным салоном, двухзонным климатом, цифровой приборной панелью, большим мультимедийным экраном с Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой, камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем и 18-дюймовыми дисками.

Во Владивостоке за более распространённую комплектацию Pro Luxury просят 2 250 000 рублей. Правда, в Краснодаре за базовую версию с аналоговой «приборкой» уже запрашивают 2 538 000 рублей, а в Самаре аналогичный автомобиль оценили в 2 614 000. Цены продолжают расти: в Новосибирске – 2,7 млн, в Подмосковье – 2,78 млн, а в Перми и вовсе 3,19 млн рублей.

Интерьер Skoda Octavia Pro
Интерьер Skoda Octavia Pro

Рекомендуем
Самый популярный кроссовер в России обновился и не подорожал (ну почти!)

На фоне этих цифр даже белорусский седан Belgee S50 в топовой версии за 2,31 млн рублей или китайский Changan Uni-V от 3,19 млн рублей выглядят менее привлекательными альтернативами. Готовые автомобили из наличия стоят ещё больше. В Оренбурге – от 2,95 млн, в Калуге – 3,09 млн, в Симферополе – 3,15 млн. В Набережных Челнах и Екатеринбурге цена начинается с 3,2 млн рублей, в Твери – 3,415 млн. В Москве и Петербурге за Octavia Pro просят минимум 3,7 и 3,79 миллиона соответственно.

Интерес к марке Skoda в России явно растёт. По итогам первых трёх месяцев 2026 года было зарегистрировано 2360 новых автомобилей этой марки, что почти в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Лежнин Роман
Фото: Skoda
19.04.2026 
