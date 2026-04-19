В Россию вернулась привычная надежная Skoda с ценой ниже, чем у «китайцев»

Skoda Octavia Pro из Китая продаётся в России с ценами от 2,19 млн рублей

Skoda Octavia в её привычном для россиян виде с просторным багажником и удобным салоном теперь поставляется только из Китая. Речь идёт об особой версии Pro, которую выпускают специально для азиатского рынка на заводе SAIC-Volkswagen. Это не просто другая комплектация, а физически увеличенный автомобиль.

Кузов лифтбека удлинили на 64 миллиметра, а колёсную базу – на 44 мм, так что по комфорту на заднем ряду он почти догоняет старшую модель Superb. Кстати, вместо задней балки здесь используется многорычажная подвеска. Техническая начинка у всех машин одинаковая: 1,4-литровый турбомотор TSI на 150 лошадиных сил, семиступенчатый робот DSG и передний привод.

Skoda Octavia Pro

Дешевле всего эксклюзивную поставку предлагает компания из Санкт-Петербурга. За 2 190 000 рублей можно заказать версию Exclusive Selection с кожаным салоном, двухзонным климатом, цифровой приборной панелью, большим мультимедийным экраном с Apple CarPlay и Android Auto, беспроводной зарядкой, камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем и 18-дюймовыми дисками.

Во Владивостоке за более распространённую комплектацию Pro Luxury просят 2 250 000 рублей. Правда, в Краснодаре за базовую версию с аналоговой «приборкой» уже запрашивают 2 538 000 рублей, а в Самаре аналогичный автомобиль оценили в 2 614 000. Цены продолжают расти: в Новосибирске – 2,7 млн, в Подмосковье – 2,78 млн, а в Перми и вовсе 3,19 млн рублей.

Интерьер Skoda Octavia Pro

На фоне этих цифр даже белорусский седан Belgee S50 в топовой версии за 2,31 млн рублей или китайский Changan Uni-V от 3,19 млн рублей выглядят менее привлекательными альтернативами. Готовые автомобили из наличия стоят ещё больше. В Оренбурге – от 2,95 млн, в Калуге – 3,09 млн, в Симферополе – 3,15 млн. В Набережных Челнах и Екатеринбурге цена начинается с 3,2 млн рублей, в Твери – 3,415 млн. В Москве и Петербурге за Octavia Pro просят минимум 3,7 и 3,79 миллиона соответственно.

Интерес к марке Skoda в России явно растёт. По итогам первых трёх месяцев 2026 года было зарегистрировано 2360 новых автомобилей этой марки, что почти в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года.