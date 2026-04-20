Tesla снесла шлагбаум и поехала под поезд (видео)

Автопилот Tesla снова дал сбой: инцидент с шлагбаумом и поездом в Техасе

Очередной инцидент с системой автопилота на Тесле: в Техасе водитель едва не стал жертвой ошибки электроники. Отметим, что похожие баги фиксировались еще в 2020 году – и иногда встречаются до сих пор.

Новый ролик с бортовой камеры Теслы быстро стал вирусным в США, и телеканал FOX 4 взял интервью у водителя Джошуа Брауна. Он рассказал, что счастлив, что отделался легким испугом. По его словам, он проехал на своей Тесле уже более 40 тысяч миль, активно пользуется автопилотом и ни разу не сталкивался с проблемами. До 7 апреля, когда его машина поначалу застыла перед закрытым шлагбаумом на переезде в городе Плейно, а затем – сама поехала вперед.

Шлагбаум частично повредил лобовое стекло, осколки попали в салон, но это было наименьшей из проблем. Дело в том, что машина едва разминулась с поездом, который проходил переезд ровно в этот момент.

Джошуа Браун – ветеран армии, но в такой ситуации даже он, по его признанию, «немного испугался». Однако подавать в суд на компанию Tesla он не намерен, собирается ездить на машине и дальше, равно как и использовать автопилот. Но теперь – с пониманием того, что технология несовершенна, ответственность остается на водителе, и он каждую секунду должен осознавать, что происходит.

«Будьте уверены, теперь на ж/д переездах я буду держать ногу над педалью тормоза или вовсе отключу автопилот», – сказал Браун.

Известно также, что Tesla забрала автомобиль – для ремонта и установления причин произошедшего.