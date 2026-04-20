«Коктейль из отработки»: как убийцу двигателя маскируют под премиум-масло
Фальшивые канистры стали качественнее...
Назван лучший китайский автомобиль на российском рынке
20 апреля
Назван лучший китайский автомобиль на российском рынке
Geely Monjaro возглавил рейтинг лучших...
Интерьер Hyundai Santa Fe
20 апреля
Надежный семейный кроссовер Hyundai снова продают в России: актуальные цены
Hyundai Santa Fe пятого поколения продается в...

Tesla снесла шлагбаум и поехала под поезд (видео)

Автопилот Tesla снова дал сбой: инцидент с шлагбаумом и поездом в Техасе

Очередной инцидент с системой автопилота на Тесле: в Техасе водитель едва не стал жертвой ошибки электроники. Отметим, что похожие баги фиксировались еще в 2020 году – и иногда встречаются до сих пор.

Системы помощи водителю не работают? Что показал реальный тест

Новый ролик с бортовой камеры Теслы быстро стал вирусным в США, и телеканал FOX 4 взял интервью у водителя Джошуа Брауна. Он рассказал, что счастлив, что отделался легким испугом. По его словам, он проехал на своей Тесле уже более 40 тысяч миль, активно пользуется автопилотом и ни разу не сталкивался с проблемами. До 7 апреля, когда его машина поначалу застыла перед закрытым шлагбаумом на переезде в городе Плейно, а затем – сама поехала вперед.

Шлагбаум частично повредил лобовое стекло, осколки попали в салон, но это было наименьшей из проблем. Дело в том, что машина едва разминулась с поездом, который проходил переезд ровно в этот момент.

Джошуа Браун – ветеран армии, но в такой ситуации даже он, по его признанию, «немного испугался». Однако подавать в суд на компанию Tesla он не намерен, собирается ездить на машине и дальше, равно как и использовать автопилот. Но теперь – с пониманием того, что технология несовершенна, ответственность остается на водителе, и он каждую секунду должен осознавать, что происходит.

«Будьте уверены, теперь на ж/д переездах я буду держать ногу над педалью тормоза или вовсе отключу автопилот», – сказал Браун.

Известно также, что Tesla забрала автомобиль – для ремонта и установления причин произошедшего.

Источник:  FOX 4
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 40
20.04.2026 
