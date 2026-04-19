А вы знали, что в СССР выпускали летающий Москвич? Вот как он выглядел
Еще в конце 50‑х годов в серийное производство поступили летающие Москвичи, рассчитанные на трех пассажиров или 330 кг груза. Так назвали многоцелевой вертолет Ми‑1МНХ, разработанный в конструкторском бюро Михаила Миля. В 1959 году он получил имя Москвич.
Мощность двигателя – 460 кВт, крейсерская скорость – 140 км/ч, практическая дальность – 360 км.
Машина разрабатывалась в нескольких вариантах – пассажирский, санитарный, почтовый, сельскохозяйственный и перегоночный, предназначенный для выполнения полетов с увеличенной дальностью.
Известно, что подобным Москвичом в варианте «люкс» пользовался президент Финляндии.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекцио нирует много лет.
