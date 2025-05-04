Для суровой русской зимы: советская техника с крутыми «фишками»

«За рулем» рассказал о конструкции аэросаней РФ‑8

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

Аэросани РФ‑8

Многоснежная и морозная зима 1941–1942 годов потребовала военную технику для мобильного передвижения по снегу и льду. Так появились аэросани РФ‑8, чертежи которых были переданы нескольким предприятиям, в том числе ГАЗу.

Машина получила индекс ГАЗ‑98. Вместо авиационного двигателя применили более дешевый автомобильный ГАЗ-М1 мощностью 50 л. с. Но позднее, в модификации ГАЗ‑98К, все-таки установили авиационный мотор М‑11 мощностью 110 л. с., что сделало машину более динамичной.

Аэросани РФ‑8 (ГАЗ‑98)

Корпус – полуоткрытый, двухместный, с последовательным расположением мест для экипажа. Стрелок располагался на переднем сиденье, а водитель машины – сзади.

Любопытной особенностью аэросаней было наличие педали раскачки, помогающей стронуть машину, лыжи которой примерзли ко льду. При каждом нажатии аэросани кренились на борт, сдвигая лыжи в сторону и разрушая ледяную корку.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

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