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Для суровой русской зимы: советская техника с крутыми «фишками»

«За рулем» рассказал о конструкции аэросаней РФ‑8

80 лет Великой Победе!

В этом году мы отмечаем 80-летие Победы, завоеванной благодаря мужеству народов СССР – десятков миллионов людей! Редакция «За рулем» поздравляет всех с этим великим праздником. И, конечно, нельзя забывать, что огромную роль в победе сыграла техника. В особой серии статей мы рассказываем о гражданских и специальных автомобилях военных лет.

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Аэросани РФ‑8

Многоснежная и морозная зима 1941–1942 годов потребовала военную технику для мобильного передвижения по снегу и льду. Так появились аэросани РФ8, чертежи которых были переданы нескольким предприятиям, в том числе ГАЗу.

Машина получила индекс ГАЗ98. Вместо авиационного двигателя применили более дешевый автомобильный ГАЗ-М1 мощностью 50 л.с. Но позднее, в модификации ГАЗ98К, все-таки установили авиационный мотор М11 мощностью 110 л.с., что сделало машину более динамичной.

Аэросани РФ‑8 (ГАЗ‑98)
Аэросани РФ‑8 (ГАЗ‑98)
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Корпус – полуоткрытый, двухместный, с последовательным расположением мест для экипажа. Стрелок располагался на переднем сиденье, а водитель машины – сзади.

Любопытной особенностью аэросаней было наличие педали раскачки, помогающей стронуть машину, лыжи которой примерзли ко льду. При каждом нажатии аэросани кренились на борт, сдвигая лыжи в сторону и разрушая ледяную корку.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, кто в СССР ездил на Запорожце с правым рулем?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О конструкции советского вездехода ЗИЛ‑3906 Аэролл рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 11
04.05.2025 
Фото:Wikimedia
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