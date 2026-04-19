Названы причины успешного старта продаж нового кроссовера Jaecoo J6 в России

Автостат: цена в 2,3 млн рублей стала причиной успешного старта продаж Jaecoo J6

Новый кроссовер Jaecoo J6 в марте показал весьма убедительный старт продаж, разойдясь тиражом более восьми сотен машин. По данным агентства « Автостат», в прошлом месяце было реализовано 813 таких автомобилей.

Jaecoo J6

Секрет такого интереса, по сути, лежит на поверхности. Цена базовой версии начинается с отметки в 2,3 миллиона рублей, что на фоне общего рынка выглядит очень доступным предложением. Эльза Сапова, руководитель отдела продаж новых автомобилей у дилера «Omoda Jaecoo Автодом Внуково», подтверждает: именно грамотное ценовое позиционирование стало главным драйвером спроса.

Jaecoo J6

Причём купить машину в самой простой комплектации можно без проблем и в разных цветах – дефицита здесь не наблюдается. В общем-то, ситуация наглядно показывает, как правильная цена может быстро вывести свежую модель в лидеры сегмента даже в непростых рыночных условиях.