Lada из салона или Skoda с пробегом — что взять?

Эксперт «За рулем» сравнил новую Ладу Iskra SW Cross и подержанную Skoda Yeti

«За рулем» продолжает присматриваться к новичку в редакционном автопарке – универсалу Lada Iskra SW Cross.

Эксперт Александр Виноградов в очередном коротком видео размышляет на извечную тему выбора между новой Ладой и подержанной иномаркой. Цена Iskra SW Cross начинаются от 1,7 млн, напоминает эксперт. А наша Лада – дороже: в комплектации Драйв, с двигателем 1.6 и вариатором WLY, окрашенная в оранжевый металлик «Табаско», она обошлась нам в 1,76 млн рублей. Меж тем, около 1,7 млн рублей – это примерная цена Skoda Yeti 2018 года.

За эти деньги (или даже с небольшой сдачей) у вас окажется Шкода в комплектации Adventure, с движком 1.6, хорошо известном по Рапиду и Поло, и с полноценным 6-ступенчатым автоматом Aisin... Так что же выбрать?