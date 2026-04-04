Lada Iskra – как защищены задние арки?

Эксперт «За рулем» рассказал о защите колесных арок в автомобиле Lada Iskra

Новая редакционная Lada Iskra SW Cross наматывает первые сотни километров, а у нас – копятся впечатления.

Очередной их порцией поделился с подписчиками сообщества «За рулем» в VK эксперт Кирилл Милешкин. Он заглянул под задние арки автомобиля и обнаружил, что пластиковый локер (он же – подкрылок) сделан, так скажем, по «экономичной технологии». Такое решение в условиях сурового российского климата эксперт называет критичным нюансом. И обозначает два варианта: либо ждать, пока дорога сделает свое дело, либо доукомплектовывать машину самостоятельно...

Как думаете, стоит раскошелиться на покупку задних подкрылков? Или заводской антикор справится с абразивом и реагентами?