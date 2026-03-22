Забрали новую Искру у дилера — первые впечатления
«За рулем» показал работу датчика света на универсале Lada Iskra SW Cross
В редакционном автопарке «За рулем» обновление: на замену 10-летнему седану Lada Vesta приходит новинка – универсал Lada Iskra SW Cross.
Как рассказал эксперт Кирилл Милешкин, забирая автомобиль у дилера, у нас оказалась Искра с двигателем 1.6 (106 л.с.) в паре с вариатором WLY, в фирменном цвете «Табаско» и в предмаксимальной комплектации. В отличие от топовой «Техно», тут более скромный пакет зимних опций и нет протвотуманок, парктроника и камеры заднего вида. Тем не менее, машина яркая и интересная, отметил эксперт.
Он выразил надежду, что Lada Iskra SW Cross даст множество поводов говорить о себе «в хорошем смысле». Вскоре после этого Кирилл Милешкин опубликовал еще одно короткое видео, где рассказал о работе датчика света.
22.03.2026
Отзывы о LADA Iskra
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!