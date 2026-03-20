Это замечательный подарок для тех, кто интересуется техникой и автомобилями!
Мы продали редакционную Весту — сколько она стоит через 10 лет?
Мы продали редакционную Весту — сколько она стоит через 10 лет?
Лимит выплат по жизни и здоровью в ОСАГО могут повысить до 2 млн рублей
Мы продали редакционную Весту — сколько она стоит через 10 лет?

«За рулем» рассказал, как за 10 лет изменилась цена редакционной Лады Vesta

«За рулем» завершил тестовую эксплуатацию седана Lada Vesta, которая провела в редакционном парке 10 лет и два месяца.

Читателям издания этот красный автомобиль с двигателем 1.6 и роботизированной коробкой отлично знаком – на протяжении всего времени мы рассказывали о том, как ему живется на московских улицах. Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин признает, что Веста в любом случае оказалась для АВТОВАЗа настоящим прорывом и выходом на новый уровень. Да и мы за минувшее десятилетие к этому автомобилю очень привыкли.

Но вот – пришла пора расставаться. Мы сдали Весту в трейд-ин, и дилер выставил ее за 545 тысяч рублей. Помните ли вы, за сколько мы купли ее в 2015-м? Мы-то помним, и в клипе под публикацией рассказываем, сколько машина потеряла в цене. А сейчас очень очевидный спойлер: совсем немного...

Кстати, подробно об этой Весте – в апрельском выпуске журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Иннокентий Кишкурно
20.03.2026 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-92