Мы продали редакционную Весту — сколько она стоит через 10 лет?

«За рулем» рассказал, как за 10 лет изменилась цена редакционной Лады Vesta

«За рулем» завершил тестовую эксплуатацию седана Lada Vesta, которая провела в редакционном парке 10 лет и два месяца.

Читателям издания этот красный автомобиль с двигателем 1.6 и роботизированной коробкой отлично знаком – на протяжении всего времени мы рассказывали о том, как ему живется на московских улицах. Эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин признает, что Веста в любом случае оказалась для АВТОВАЗа настоящим прорывом и выходом на новый уровень. Да и мы за минувшее десятилетие к этому автомобилю очень привыкли.

Но вот – пришла пора расставаться. Мы сдали Весту в трейд-ин, и дилер выставил ее за 545 тысяч рублей. Помните ли вы, за сколько мы купли ее в 2015-м? Мы-то помним, и в клипе под публикацией рассказываем, сколько машина потеряла в цене. А сейчас очень очевидный спойлер: совсем немного...

Кстати, подробно об этой Весте – в апрельском выпуске журнала «За рулем». Скоро в продаже!