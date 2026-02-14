Лада Веста 2015 года: что ломается? Сколько ушло на ремонт и на бензин?

Опубликован детальный отчет по эксплуатации Лады Весты с пробегом 182 500 км

После замены на редакционной Весте шаровых опор, которые прошли больше 170 тысяч км, тишина длилась недолго. Снова появился стук, но уже иного характера – не только на ходу, но и при покачивании руля на месте. Диагностика показала износ рулевых тяг. Пора бы уже, они еще заводской установки.

Для замены купили полный комплект: наконечники, тяги и чехлы для них с хомутами. Выбор по брендам оказался невелик, остановились на недорогих деталях Hola. Поменяли силами нашего тушинского техцентра. Обидно, но снова пришлось ехать на регулировку сход-развала, которую делали совсем недавно, после замены шаровых.

Увы, полностью стук не ушел, хотя и уменьшился. Его природа не изменилась, он всё так же проявляется при покачивании руля. Придется лезть глубже и проверять сам рулевой механизм. Есть шансы, что поможет подтяжка упора рейки. Но обычно такая мера срабатывает ненадолго, и тогда в смету трат на машину добавится еще как минимум 20 тысяч рублей на новый механизм.

Замененный бампер, купленный уже окрашенным за 4800 рублей, по прошествии семи месяцев и 12 тысяч км выглядит отлично. Посмотрим, не смоют ли с него краску зимние реагенты.

Полный комплект для замены тяг и наконечников обошелся в 4000 рублей.

А вот китайская фара за 4600 рублей оказалась сплошным разочарованием. Визуально ее от оригинальной не отличить, но этим сходство и заканчивается.

Секция дальнего света мнит себя зенитным прожектором, в небо уходит значительная часть светового потока. У ближнего вроде бы есть требуемая «галочка», однако часть света бьет выше нее. Да так, что мигают фарами встречные водители. Пришлось опустить пучок ниже. На асфальте образуется неравномерно освещенное пятно, которое вносит дискомфорт в ночные поездки.

Как и в случае с шаровыми опорами, сдалась тяга только по одной стороне. И тоже из-за поврежденного чехла. Наконечники выглядели молодцами.

Патрон указателя поворота – с плохим контактом и сделан «на соплях». Сначала лампа перестала включаться. После попытки поправить выпала внутрь корпуса. Пришлось снимать фару, чтобы вытрясти ее обратно.

Попутно вскрылся еще один недостаток: выпала закладная под винт одного из креплений. В родном патроне поворотник так и не заработал, благо, нашелся в продаже ремонтный всего за 200 рублей. Пришлось еще раз снимать фару и менять его.

Задние колодки износились типичным образом – до основы с одного конца, оставив изрядно накладки с другого. Заводской комплект прошел 180 тысяч км. Результат отменный.

Настоятельный совет: при необходимости заменить фару ищите оригинальную. Не хватает на новую – хотя бы бывшую в употреблении с разборки. Потому что китайская хороших слов не заслуживает.

Наклейки на рамках дверей выглядят неприглядно – причем такая картина только по левому борту, справа всё отлично. Полагаю, дело тут в месте парковки около дома: водительская сторона проводит на солнце весь день.

За последние 15 тысяч км Веста потребовала замены задних тормозных колодок, шаровых опор, рулевых тяг и наконечников. Для ее пробега – невеликий набор. Кроме того, все эти детали стояли с завода и отработали существенно больше, чем можно было ожидать.

Пластиковая баранка начала шелушиться в нижней левой четверти, где контакт с рукой почти постоянный.

В ходовой части еще изрядно родных элементов: амортизаторы, пружины, рычаги, сайлентблоки, передние ступичные подшипники. Кто из них попросится на замену следующим?

Лада Веста из парка «За рулем»

Лада Веста, 1.6 (106 л. с.), Р5

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2015

В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета – 182 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–182 500 км)*

Расходы на содержание: 0–175 000 км – 1 020 811 руб.

Из них на бензин (АИ-92; средний расход 7,8 л/100 км) – 647 114 руб.

647 114 руб. Расходы на содержание: 175 000–182 500 км – 49 017 руб.

Из них на бензин (АИ-92; средний расход 7,4 л/100 км) – 32 155 руб.

32 155 руб. Патрон фары – 206 руб.

206 руб. Набор для ТО (масло, масляный, воздушный и салонный фильтры, свечи зажигания) – 5593 руб.

5593 руб. Рулевые тяги, наконечники, чехлы – 4040 руб.

Сход-развал – 2425 руб.

2425 руб. Задние тормозные колодки + замена – 4598 руб.

4598 руб. Общие расходы – 1 069 828 руб.

Стоимость 1 км пробега – 5,86 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

