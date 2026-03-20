Новая Лада Искра появилась в парке «За рулем»: подробности о машине
Вместо 10-летней Весты в парке «За рулем» появилась последняя вазовская новинка – Лада Искра. Наш выбор пал на универсал SW Кросс в предмаксимальной комплектации Драйв. Будем активно тестировать автомобиль и подробно рассказывать обо всех нюансах эксплуатации, как хороших, так и не очень.
В декабре 2015 года, в первый месяц продаж, в нашем редакционном парке появилась Лада Веста. За 10 лет и 2 месяца она проехала 185 тысяч км и оставила весьма благоприятное впечатление. Единственным откровенно неудачным элементом машины был робот с одним сцеплением. Ну так он уже давно для вазовских машин дело прошлое. В остальном – прорыв для Лады, который был ничем не хуже бюджетных иномарок того времени.
Пришло время двигаться дальше. Тем более, что АВТОВАЗ выпустил очередную новинку – Искру. В отличие от Весты, она вышла сразу с полной линейкой кузовов и силовых установок: есть из чего выбрать. Наименее практичный и симпатичный в семействе седан отмели сразу. Мириться с бедной комплектацией тоже не хотелось. Ну и, само собой, был интересен в долгой эксплуатации китайский вариатор WLY .
Все пожелания сошлись в Искре SW Кросс со 106-сильным мотором 1.6 и вариатором, в предмаксимальной комплектации Драйв (бывшая Enjoy ). В оснащение входят система стабилизации, две подушки безопасности, кондиционер, 16-дюймовые колеса, обогрев передних сидений и форсунок омывателя, медиасистема с онлайн-сервисами Яндекса, круиз-контроль и ограничитель скорости. С учетом доплаты за броский оранжевый металлик «Табаско» машина обошлась в 1,76 млн рублей. Подарки от дилера – коврики, газовые упоры капота, частичная оклейка кузова полиуретановой пленкой (капот, передние стойки, передняя часть крыши, ниши дверных ручек).
От максимально оснащенной Искры нашей не хватает противотуманных фар, третьего подголовника на заднем сиденье, USB -портов для пассажиров второго ряда, тонировки задних стекол, заднего парктроника и камеры заднего вида, обогрева лобового стекла, руля и заднего сиденья. Часть опций особо не нужны, другие, возможно, доустановим в процессе эксплуатации.
Следите за нашими публикациями: расскажем о жизни с Ладой Искрой во всех подробностях!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube