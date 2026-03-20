«Не жалко поцарапать»: главные правила выбора первого автомобиля
«Не жалко поцарапать»: главные правила выбора первого автомобиля
Новая Лада Искра появилась в парке «За рулем»: подробности о машине
Парк «За рулем» пополнился новой Ладой Искрой в...
Новая Лада Искра появилась в парке «За рулем»: подробности о машине

Парк «За рулем» пополнился новой Ладой Искрой в комплектации Драйв

Вместо 10-летней Весты в парке «За рулем» появилась последняя вазовская новинка – Лада Искра. Наш выбор пал на универсал SW Кросс в предмаксимальной комплектации Драйв. Будем активно тестировать автомобиль и подробно рассказывать обо всех нюансах эксплуатации, как хороших, так и не очень.

В декабре 2015 года, в первый месяц продаж, в нашем редакционном парке появилась Лада Веста. За 10 лет и 2 месяца она проехала 185 тысяч км и оставила весьма благоприятное впечатление. Единственным откровенно неудачным элементом машины был робот с одним сцеплением. Ну так он уже давно для вазовских машин дело прошлое. В остальном – прорыв для Лады, который был ничем не хуже бюджетных иномарок того времени.

Пришло время двигаться дальше. Тем более, что АВТОВАЗ выпустил очередную новинку – Искру. В отличие от Весты, она вышла сразу с полной линейкой кузовов и силовых установок: есть из чего выбрать. Наименее практичный и симпатичный в семействе седан отмели сразу. Мириться с бедной комплектацией тоже не хотелось. Ну и, само собой, был интересен в долгой эксплуатации китайский вариатор WLY .

Давно хотел вдумчиво и долго потестировать современную вазовскую медиасистему на платформе Яндекс Авто. Искра дает такую возможность.
ТОВАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Мы выбрали лучшие гаджеты и аксессуары, которые пригодятся каждому водителю.
СМОТРЕТЬ
ПОДБОРКУ

Все пожелания сошлись в Искре SW Кросс со 106-сильным мотором 1.6 и вариатором, в предмаксимальной комплектации Драйв (бывшая Enjoy ). В оснащение входят система стабилизации, две подушки безопасности, кондиционер, 16-дюймовые колеса, обогрев передних сидений и форсунок омывателя, медиасистема с онлайн-сервисами Яндекса, круиз-контроль и ограничитель скорости. С учетом доплаты за броский оранжевый металлик «Табаско» машина обошлась в 1,76 млн рублей. Подарки от дилера – коврики, газовые упоры капота, частичная оклейка кузова полиуретановой пленкой (капот, передние стойки, передняя часть крыши, ниши дверных ручек).

Сразу оценили вместительность багажника. По площади на пол аккурат уместились четыре коробки с 16-дюймовыми дисками.
От максимально оснащенной Искры нашей не хватает противотуманных фар, третьего подголовника на заднем сиденье, USB -портов для пассажиров второго ряда, тонировки задних стекол, заднего парктроника и камеры заднего вида, обогрева лобового стекла, руля и заднего сиденья. Часть опций особо не нужны, другие, возможно, доустановим в процессе эксплуатации.

Следите за нашими публикациями: расскажем о жизни с Ладой Искрой во всех подробностях!

Милешкин Кирилл
20.03.2026 
