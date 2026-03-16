Какую Lada Iskra выбрать: советы АВТОВАЗа
АВТОВАЗ поделился рекомендациями, как правильно выбрать Lada Iskra из 14 возможных вариантов исполнения. В подкасте в телеграм-канале «Поладим с Lada» представители компании рассказали, на какие параметры стоит обратить внимание покупателям.
Кузов: седан или универсал
Главный критерий выбора – тип кузова, который напрямую зависит от образа жизни владельца. Седан – оптимальный выбор для тех, кто ищет автомобиль в классическом исполнении для повседневных городских поездок.
Универсал лучше подойдет любителям путешествий и активного отдыха на природе благодаря своей вместительности и практичности.
Цветовые решения
При выборе цвета важно учитывать, что яркая гамма доступна не для всех типов кузова. Например, эмаль ярко-оранжевого оттенка Tabasco является эксклюзивом для версии кросс-универсал. Покупателям седана этот вариант, увы, недоступен.
Мотор и коробка передач: три стратегии
Техническая начинка Lada Iskra представлена тремя основными комбинациями, каждая из которых решает свои задачи.
Классика для экономии
Сочетание 8-клапанного двигателя и механической коробки передач. В АВТОВАЗе этот вариант называют идеальным для повседневной эксплуатации, где на первом месте стоят надежность и экономичность.
Комфорт и автоматизация
Модификация с вариатором и более мощным 16-клапанным мотором подойдет тем, кто ценит удобство управления и плавность хода.
Для активного вождения
Любители полностью контролировать процесс могут выбрать 6-ступенчатую механику в паре с 16-клапанным двигателем. Важно знать, что этот тип КПП не сочетается с базовым 8-клапанным мотором.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube