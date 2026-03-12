В РФ внезапно подешевели все машины популярной корейской марки: называем цены

Корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России

Российское представительство корейского бренда KGM (ранее известного как SsangYong) обновило условия покупки всего модельного ряда.

Вместо традиционного изменения прайс-листов компания увеличила или ввела прямые скидки, благодаря которым все кроссоверы и внедорожник марки стали доступнее на 100 тысяч рублей (или на 1,6–3,3% в зависимости от модели).

KGM Tivoli

У младшего кроссовера Tivoli скидка выросла или появилась во всех версиях 2024 и 2025 годов выпуска. Максимальная выгода на автомобили 2024 года достигла 350 тыс. рублей, в результате чего их цена составляет от 3 045 000 до 3 250 000 рублей. Машины 2025 года с дисконтом 100–200 тыс. рублей теперь стоят 2 890 000–3 400 000 рублей.

KGM Tivoli

KGM Korando

Для среднеразмерного кроссовера Korando прямая скидка увеличилась на те же 100 тыс. рублей. В зависимости от года выпуска и комплектации выгода теперь составляет от 260 тыс. до 350 тыс. рублей. Итоговые цены: на автомобили 2025 года – 3 045 000–4 045 000 рублей, на топ-версию 2024 года – 3 960 000 рублей.

KGM Korando

KGM Torres

Самый крупный кроссовер бренда Torres предлагает наибольший выбор комплектаций. Скидки на версии 2025 года выросли до 300–400 тыс. рублей, а на автомобили 2024 года – до 550–750 тыс. рублей. С учетом выгоды Torres 2025 года можно приобрести за 3 810 000–5 130 000 рублей, а «позапрошлогодние» версии стоят от 4 065 000 до 4 680 000 рублей.

KGM Torres

KGM Rexton

Флагманский внедорожник Rexton также подешевел на 100 тыс. рублей. На машины 2024 года скидка увеличена до 400 тыс. рублей, а на версии 2025 года дисконт в 100 тыс. рублей появился впервые. Новые цены: от 5 490 000 до 5 895 000 рублей за автомобили 2024 года и от 5 790 000 до 6 195 000 рублей за «свежие» экземпляры.

KGM Rexton

Все кроссоверы KGM оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л. с. и 6-ступенчатым автоматом Aisin. Внедорожник Rexton комплектуется 2,0-литровым 225-сильным турбодвигателем с тем же автоматом и системой полного привода Part-time, аналогичной по конструкции узлам УАЗ.

