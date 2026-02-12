Комфорт в бюджетном авто: чем может удивить пассажиров Лада Искра

АВТОВАЗ раскрыл детали обустройства салона для пассажиров Lada Iskra

АВТОВАЗ решил подробно объяснить, как в его новой модели продумали комфорт для тех, кто едет сзади. В официальном Telegram-канале бренда перечислен целый набор эргономичных решений, призванных облегчить жизнь пассажирам второго ряда.

Вместо обычного подогрева сидений здесь предлагают двухступенчатую систему – можно быстро согреться или поддерживать легкое тепло в долгой поездке. Рядом с кнопками управления для зарядки смартфонов или планшетов предусмотрели сразу два USB-порта, что на деле очень удобно для семей с детьми. Центральный подлокотник, кстати, оборудовали специальным отсеком под стаканчик, чтобы пассажир мог спокойно поставить кофе, если руки заняты.

На спинке переднего пассажирского кресла разместили сразу два кармана: один основной и второй сетчатый сбоку для всяких мелочей вроде телефона или ключей. А еще инженеры обратили внимание на пластиковые ниши в дверях – они не только для хранения, но и, как напоминает производитель, для поддержания чистоты. Суть проста: стряхнуть грязь с обуви перед посадкой и не оставлять в машине мусор.

Техническая платформа и производство

Модель Iskra, занявшая нишу между Granta и Vesta, построена на глубоко доработанной и теперь независимой платформе CMF-B-LS от альянса Renault-Nissan. Сборка автомобилей идет параллельно на двух площадках: основном заводе в Тольятти и на бывших мощностях Nissan в Санкт-Петербурге. На последние машины поступают в виде готовых комплектов, куда входят окрашенный кузов, двигатель, элементы интерьера и шасси.

Lada Iskra

Актуальные цены на линейку

После январского повышения цен седан Lada Iskra сейчас оценивается от 1,277 до 1,697 млн рублей. Универсал Iskra SW предлагают за 1,527-1,677 млн, а за кросс-версию SW Cross просят от 1,657 до 1,827 млн рублей в зависимости от выбранной комплектации.

