Почти новая: 38-летнюю Волгу продают по цене Lada Vesta

12 февраля
12 февраля
12 февраля
В Москве продают практически новый седан ГАЗ-24 Волга 1988 года выпуска. Машина в родной краске, не реставрировалась, полностью комплектна: есть антенна, набор инструментов, ручной насос, колеса и колпаки, запаска, магнитола и прочее.

На снимках машина действительно выглядит так, будто только что сошла с конвейера Горьковского автозавода. Это касается и внешности, и салона, где на центральном тоннеле даже сохранилась заводская пленка.

За все 38 лет на седане проехали 24,2 тыс. километров. И, скорее всего, очень давно, в эпоху, когда реагенты не применяли. Владелец отметил, что автомобиль более 30 лет простоял в сухом гараже.

За раритетное авто назначена относительно невысокая цена – 1,5 млн рублей. За более возрастной ГАЗ-24, но без пробега, в Саратове просят на миллион рублей больше.

ГАЗ-24 Волга
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный кроссовер может вернуться в Россию.

11.02.2026 
0