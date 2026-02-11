Как не остаться без машины из-за ледяного дождя

Эксперт рассказал, чем опасен ледяной дождь и как преодолеть его последствия

Впереди оттепель, а значит есть риск образования ледяного дождя при последующем похолодании.

Ледяной дождь происходит из-за значительного перепада температур между верхними слоями атмосферы и поверхностью Земли. Сначала в теплых верхних слоях образуются капли дождя, которые затем, достигая холодной поверхности, мгновенно замерзают, покрывая ветки деревьев, асфальт, здания и автомобили ледяной коркой.

Такая корка представляет серьезную опасность для всех находящихся на дороге, от водителей до пешеходов. Из-за изменения климата ледяные дожди стали достаточно частым явлением.

При сильном ветре с водоема наросты льда могут быть очень значительными. Это не ледяной дождь, а ледяной ветер, но методы борьбы те же.

Водителю ледяной дождь мешает проникнуть в свою машину, лишает видимости, препятствует началу движения и делает поездку опасной. Рассмотрим каждую проблему в отдельности.

Как открыть дверь машины после ледяного дождя

Двери современных автомобилей запирают электрические замки, расположенные внутри и не подверженные замерзанию. Чего не скажешь о совсем бюджетных версиях иномарок, выпускавшихся еще недавно, и самых простых машинах отечественного производства. У них могут просто покрыться льдом личинки замков. В такой ситуации нужно быть готовым не только отковырять лед с личинки, но и брызнуть внутрь размораживатель замков.

Разблокировать замки дверей еще не значит попасть внутрь автомобиля. Влага, попавшая в щели между дверью и проемом кузова, замерзает и не дает открыть дверь. Если пытаться в этом случае открыть дверь силой, есть риск порвать резиновые уплотнители или оторвать ручку двери – у многих моделей их конструкция недостаточно прочная.

Если водительскую дверь «прихватило», то нужно попробовать проникнуть в машину через другие. Бывает, что с другого борта двери абсолютно свободны. А если все двери примерзли одинаково, надо попробовать сильно вдавить дверь в проем. Надавливать следует отдельно на рамку стекла и затем на основную часть двери. Хрупкий лед может треснуть, и дверь откроется. Если и это не помогает, нужно в щели между дверью и кузовом залить теплую незамерзающую жидкость (кипяток может повредить краску).

Новомодные выдвижные ручки не совсем подходят для нашего климата. У многих автовладельцев из-за этого есть специальные кисти, чтобы выметать снег из-под открывшейся ручки. Иначе он растает, а потом замерзнет.

Предотвратить все проблемы с дверями (и крышками либо дверями багажника) можно заранее, нанеся на резиновые уплотнители силиконовую смазку и обработав личинки дверных замков специальной влаговытесняющей смазкой.

Как очистить ветровое стекло после ледяного дождя

Электрообогрев ветрового стекла до сих пор остается редкостью, а электрообогревов боковых стекол нет практически ни у кого. Тем временем обзорность в стекла дверей – необходимое условие безопасного движения. И здесь нужно пользоваться скребками и как можно быстрее прогревать салон автомобиля.

Если обогрева ветрового стекла нет, то сразу после пуска двигателя нужно направить поток максимально подогретого воздуха на стекло чтобы оно плавно прогревалось вместе с двигателем (это исключает образование трещин из-за резких перепадов температур). Для ускорения оттаивания снаружи стекла можно применить размораживатель стекол и скребок.

Не забудьте очистить ото льда дворники. Тут также поможет размораживатель стекол.

Чтобы двигатель быстрее прогревался (и отогревал стекла), нагрузите его посильнее. Включите все доступные обогревы (хотя заднее стекло и зеркала и так нужно греть обязательно), включите АКП или вариатор в режим D или R. При этом машина должна быть зафиксирована стояночным тормозом и желательно упираться в бордюр колесами.

Только при обеспечении полной видимости через ветровое и боковые стекла, а также зеркала заднего вида можно выезжать из двора. Не видим – не едем.

Если автомобиль не тормозит после ледяного дождя

Ледяной дождь может прихватить тормозные колодки к дискам. Задние колеса при начале движения по льду могут скользить, но при первом же попадании на асфальт, покрытый реагентами, они со щелчком освободятся.

Тормоза, в отличие от стекол, можно размораживать горячей водой.

Хуже, когда обледенеют передние тормозные диски. Первое после стоянки под ледяным дождем торможение может быть очень слабым или отсутствовать вовсе.

Езда при ледяном дожде

Не обработанное реагентами дорожное покрытие при ледяном дожде превращается в каток. Возможно образование черного льда. Это когда на черном чистом асфальте образуется тончайшая корочка льда.

Если у вас нешипованные шины, то, возможно, следует переждать ледяной дождь, который редко бывает долгим. Но и с шипованными шинами не стоит считать себя королем дороги. Ехать нужно очень неспешно, не дергать руль, избегать резких ускорений и торможений. Иначе даже шипованные шины могут потерять сцепление с дорогой.

Если у автомобиля АКП, выберите зимний режим. Если вариатор – установите вторую виртуальную передачу.

Держите большую дистанцию до едущего впереди автомобиля и чаще посматривайте назад в зеркала заднего вида. Если вас хочет обогнать лихач — просто спокойно пропустите его.

