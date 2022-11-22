Что делать, если машина оказалась во власти ледяного дождя

Подготовиться к борьбе с последствиями непогоды лучше заранее.

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Сегодня в Москве, как и во всей Центральной России, обещают серьезное изменение погоды и пророчат ледяной дожль.

Чтобы не прыгать возле своей машины после работы, стоит прислушиваться к прогнозам синоптиков и заранее готовиться к устранению последствий наледи на автомобиле.

В частности, уплотнители надо смазать силиконовой смазкой, а стекла — водоотталкивающим составом, советует автоэксперт Егор Васильев.

«Если машина открывается механическим ключом, то не забываем смазывать личинки замков. Если обморожение автомобиля начинается во время движения, то нас должна беспокоить только обзорность. Исправные щетки стеклоочистителя и зимняя жидкость омывателя в большинстве случаев справляются с проблемой», — объяснил специалист.

Ниже — наш видеосовет по борьбе с наледью на стеклах.

Если же лед все равно намерзает на щетки и стекло, то весь поток горячего воздуха следует направить на лобовое стекло.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Российская газета

Фото: Кадр из фильма «Бэтмен и Робин», depositphotos.com