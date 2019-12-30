Январь 2020 года — это куча выходных, множество детей на улицах и дорогах, а еще — непредсказуемая погода. Как не омрачить хорошее настроение ни себе, ни другим?

В январе хочется чего-то необычного. Например, снега…

Юмор из Сети

Материалы по теме Зимние советы автомобилисту. Неожиданные и полезные

Бывалые со знанием дела говорят, что январь — это месяц оправданного алкоголизма. Действительно, что в этом удивительного: тут тебе и каникулы, и два Новых года, и православное Рождество. А кто-то сюда же добавит и католическое, которое начали отмечать еще в уходящем году. А еще есть святки, Татьянин день и т.п.

Отсюда — главный январский совет для автомобилистов: будьте предельно осторожны за рулем! Согласитесь, что вероятность повстречаться на дороге с не очень трезвым участником движения в этот период увеличивается. Кроме того, именно в январе на дорогах будет большое количество детей: каникулы, елки, подарки, эйфория, шум, гам, невнимательность… Поэтому водителю расслабляться никак нельзя. В идеале, конечно, было бы хорошо вообще отговорить садиться в этот период за руль, но давать такие советы на сайте «За рулем» язык не поворачивается.

Материалы по теме Правила застолья, или Когда можно сесть за руль?

Так что остается одно: следовать обычным зимним советам. Погоду на январь предсказать тяжеловато: будем надеяться, что зима все-таки наступит. Но более вероятным представляется ледяной дождь, после которого попасть внутрь машины становится, прямо скажем, непросто. На этот случай напоминаем: если дверь не желает открываться, надо попробовать навалиться на нее снаружи, пытаясь таким образом сломать образовавшуюся наледь . В ряде случаев имеет смысл освободить крышку багажника, чтобы через нее затем пробраться в салон, если конструкция машины позволяет. А вот самым очевидным решением — чайником с кипятком — лучше бы все-таки не пользоваться. Лакокрасочное покрытие кузова — штука капризная. В очередной раз напомним, что в любом случае имеет смысл предварительно обработать резиновые уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой. А если удалось-таки проникнуть внутрь, но двери остаются примерзшими, есть смысл прокатиться на какой-нибудь подземный паркинг: там машина оттает…

Дворники тоже любят примерзать к стеклу. Простейший метод предупреждения неприятности — «задирание» поводков на время парковки. Впрочем, не все автомобили позволяют это делать. Если же событие уже совершилось, то не нужно мучить электромоторчик, пытаясь сдвинуть дворники с места. Скорее всего, спалите предохранитель — только и всего. Лучше пустить двигатель, а самому тем временем вооружиться скребком, пытаясь механическим воздействием спасти дворники из плена. А стекло в зоне парковки дворников тем временем немного нагреется.

Складывающиеся боковые зеркала, скорее всего, также обидятся на ледяной дождь. Опцию автоматического складывания и раскладывания имеет смысл отключить до более теплых времен. Впрочем, как раз на морозе все может нормально работать: главное — избежать обледенения.

И еще про обмерзание. Оставляя автомобиль на парковке до следующей поездки, не поленитесь открыть на пару минут его двери, выпуская наружу влажный теплый воздух. Это поможет снизить вероятность обмерзания стекол изнутри и уменьшит риск примерзания дверей.

Материалы по теме Первый снег и первый гололед — 8 простых приемов опытных водителей

Из непопулярных советов вновь вспомню про лопату в багажнике. Не игрушечную (из пластмассы), а настоящую металлическую, которой реально можно разбрасывать снег. Она может пригодиться не только за городом, но и в мегаполисах, где сугробы порой возникают буквально на глазах. Проехали, к примеру, снегоуборщики да переместили тонны снега с проезжей части вбок — а там как раз ваша машина припаркована… Вот здесь-то нормальная лопата и пригодится.

Второй непопулярный зимний совет касается скорости движения и выбора дистанции. Капризы нынешней зимы таковы, что ситуация под колесами может изменяться постоянно — то лед, то мокрая каша, то сухой асфальт. Поэтому постоянно нужно быть готовыми к тому, что завтра на привычной дороге машина будет вести себя совсем не так, как было вчера. А рецепт безопасности — все тот же: не гоните и держитесь ото всех подальше… Насколько возможно, конечно же.

Всех, кто имеет в запасе другие январские «полезности» и готов поделиться ими, приглашаем это сделать.

Счастливого пути и хорошего настроения в 2020 году!