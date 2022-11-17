Эти 5 вещей должны быть в машине зимой. А у вас они есть?

Никаких банальных щеток и скребков советовать не будем — о них и так все прекрасно знают. Только полезные аксессуары, которые могут и не пригодиться за всю зиму, но в случае чего окажутся незаменимыми.

1. Автоодеяло

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Зимой на прогрев машины тратится от 5 до 15 минут. Время прогрева зависит от температуры за бортом, а также от мощности и типа двигателя. Ускорить процесс поможет специальный утеплитель для двигателя. Благодаря автоодеялу под капотом создается объем теплого воздуха, который может сохраняться на протяжении 4 часов.

В отличие от заслонки перед радиатором, автоодеяло не перекрывает поток воздуха для охлаждения двигателя. Соответственно, исключается риск перегрева мотора.

А еще автоодеяло способствует экономии горючего за счет сокращения времени прогрева двигателя. Правда, изделие должно быть качественным, иначе есть риск возникновения пожара. Взгляните на нашу экспертизу автоодеял от различных производителей.

2. Буксировочный трос

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Зимой надежный буксировочный трос поможет выбраться из любой грязи или сугроба. При выборе троса нужно руководствоваться требованиями ПДД: длина 4–6 метров и наличие двух и более красно-белых флажков 20 на 20 см.

Наиболее устойчивыми к морозу и влаге являются капроновые тросы. Их яркая окраска делает заметной на дороге буксирную сцепку. Капроновый трос легковесный, не поддается коррозии и удобен в хранении.

Выбирая капроновый трос, учитывайте его максимальную нагрузку на разрыв. Этот показатель должен быть вдвое больше массы вашего транспортного средства. Недавно мы проверили на разрыв 12 тросов — подробности здесь.

3. Цепи или браслеты на колеса

Представьте, что снегопад застал вас во время загородной поездки на дачу или в деревню. Машина засела в снегу, а вытащить некому. Тогда и придут на помощь такие аксессуары. Даже моноприводный паркетник с их помощью можно превратить в знатный вездеход — проверили.

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