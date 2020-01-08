Проверено «За рулем»: автоодеяло

Зимой двигатель автомобиля медленно прогревается и быстро остывает. Эксперт изучил один из методов борьбы с теплопотерями.

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Самый действенный способ — утеплить подкапотное пространство. Для этого необходимо укрыть двигатель прочным, негорючим и довольно толстым (20–30 мм) материалом. Старая телогрейка не подойдет — может загореться.

Мы решили опробовать специально предназначенное для этих целей автоодеяло (в интернет-магазине «За рулем» оно стоит 1900 рублей). Укрыли им двигатель и проверили его эффективность при разной температуре и в разных условиях.

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Теплопотери действительно значительно снизились. Особенно это ощущается при прогреве двигателя на месте. Температура охлаждающей жидкости растет быстрее примерно на 40 %, чем в тех же условиях без автоодеяла. А после поездки двигатель остывает очень медленно: его температура остается положительной после шестичасовой стоянки при —8 °C за бортом. В ходе испытаний обнаружили еще один полезный эффект: шум мотора ощутимо снизился.

Правда, есть нюансы. В движении автоодеяло не столь эффективно защищает двигатель от холода. Кроме того, очень важно укладывать автоодеяло в моторном отсеке так, чтобы исключить его попадание в движущиеся механизмы (вентиляторы системы охлаждения и ремень привода вспомогательных агрегатов). Поэтому лучше приобретать определенную модель, предназначенную именно для вашего автомобиля. Особо мнительным посоветуем закрепить автоодеяло проволокой в тех местах, где оно может сползти на приводной ремень.