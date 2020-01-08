Вчера, в 6:00 Проверено «За рулем»: автоодеяло Зимой двигатель автомобиля медленно прогревается и быстро остывает. Эксперт изучил один из методов борьбы с теплопотерями.
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Самый действенный способ — утеплить подкапотное пространство. Для этого необходимо укрыть двигатель прочным, негорючим и довольно толстым (20–30 мм) материалом. Старая телогрейка не подойдет — может загореться.
Мы решили опробовать специально предназначенное для этих целей
автоодеяло (в интернет-магазине «За рулем» оно стоит 1900 рублей). Укрыли им двигатель и проверили его эффективность при разной температуре и в разных условиях.
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Теплопотери действительно значительно снизились. Особенно это ощущается при
прогреве двигателя на месте. Температура охлаждающей жидкости растет быстрее примерно на 40 %, чем в тех же условиях без автоодеяла. А после поездки двигатель остывает очень медленно: его температура остается положительной после шестичасовой стоянки при —8 °C за бортом. В ходе испытаний обнаружили еще один полезный эффект: шум мотора ощутимо снизился.
Правда, есть нюансы. В движении автоодеяло не столь эффективно защищает двигатель от холода. Кроме того, очень важно укладывать автоодеяло в моторном отсеке так, чтобы исключить его попадание в движущиеся механизмы (вентиляторы системы охлаждения и ремень привода вспомогательных агрегатов). Поэтому лучше приобретать определенную модель, предназначенную именно для вашего автомобиля. Особо мнительным посоветуем закрепить автоодеяло проволокой в тех местах, где оно может сползти на приводной ремень.
Как правильно прогревать автомобиль? Подробная инструкция — тут.
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