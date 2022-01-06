Испытания производили на разрывной машине Р‑20 при помощи специально изготовленной оснастки, позволяющей испытывать тросы разных конструкций. Что не выдержит первым: заделка или стропа?

Участники

Трос в багажнике — дальний родственник аптечки и огнетушителя. Пока на борту порядок, все они вроде как не нужны. Но если припрет, «бездельник» превращается в спасателя.

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Для проверки профпригодности буксировочных тросов мы приобрели дюжину моделей с заявленной нагрузкой в 7 тонн по цене от 400 до 1150 рублей. Почему именно 7 тонн? Обычно нагрузку выбирают с двойным запасом, ориентируясь на массу буксируемой машины — а легковушка категории В не может весить больше 3,5 т.

Тросы выбирали именно буксировочные, а не рывковые — отдельное племя, причем более дорогое. Рывковые нужны для динамического вытаскивания застрявшей машины — при работе рывковый трос сначала растягивается, а потом резко «выстреливает», сокращаясь в размерах. В крайнем случае их тоже можно использовать для буксировки, складывая вдвое, но основное предназначение иное.

Как испытывали

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Длина испытываемых тросов — от 4,5 до 6,0 м. Это соответствует требованиям ПДД. Если трос окажется коротким, то при резком торможении буксируемый автомобиль получает хороший шанс дать пинка буксировщику. У слишком длинного троса свои недостатки: трос сильно провисает, в крутых поворотах тоже неудобно — например, при заезде в подворотню.

Испытания троса проводятся по лебедочному принципу. Трос наматывается на барабан.

Испытания производили на разрывной машине Р‑20 при помощи специально изготовленной оснастки, позволяющей испытывать тросы разных конструкций. Интересовало, что не выдержит первым: заделка или стропа.

Airline ATR-P-7. Трос буксировочный Примерная цена 1000 ₽

Длина 5 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: 2 петли, чехол

Второе место в нашей выборке, причем с солидным отрывом от третьего. Но 3940 кг — это не обещанные 7000. Годен к ограниченному применению. Arnezi A0904003. Трос буксировочный Примерная цена 550 ₽

Длина 6 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: 2 петли, сумка

Потянешь 1940 кг — и стропа рвется. Незачет. Arnezi A0904009. Трос буксировочный Примерная цена 700 ₽

Длина 4,5 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: шнур плетеный, 2 крюка, сумка

При нагрузке 1480 кг разогнулся крюк — такие дефекты иногда приводят к смертельным исходам. Незачет.

Autovirazh AV-600036. Трос буксировочный Примерная цена 450 ₽

Длина 5 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: лента с двумя крюками в чехле на молнии

Разорвалась стропа — при усилии всего в 620 кг. Незачет. Gigant ТС-02. Трос буксировочный Примерная цена 750 ₽

Длина 5 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: —

Только у этого троса крюк не разогнуло, а разорвало, причем при усилии всего в тонну! Брак? Дали, в виде исключения, вторую попытку. Но и стропа продержалась лишь до 2000 кг. Незачет. Goodyear GY004002. Трос буксировочный Примерная цена 650 ₽

Длина 5 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: —

Разрыв стропы при 950 кг. Незачет.

Red RTS7. Трос буксировочный Примерная цена 500 ₽

Длина 5 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: сумка

Еще один «мягкий» крюк: разогнулся при 1120 кг. Незачет. Stels 54382. Трос буксировочный Примерная цена 450 ₽

Длина 5 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: сумка на молнии

При жалких 520 кг поползли швы — это худший результат в выборке. Незачет. Topauto 38644К. Трос буксировочный Рострос Примерная цена 700 ₽

Длина 5 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: 2 скобы, сумка

Швы разъехались при 1220 кг. Незачет.

Uve-ТВ-75-10500-6-2h. Трос буксировочный Примерная цена 1150 ₽

Длина 6 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: лента 75 мм крюк-крюк

Победитель испытаний: только этот трос выдержал заявленные 7 тонн, пусть и без запаса. Видимо, неспроста он дороже остальных. Но почему флажки не приделали? Было бы идеально! Автостоп АВ-6Ч. Трос буксировочный Примерная цена 400 ₽

Длина 4,8 м

Заявленная нагрузка 6 т

Особенности: лента 75 мм крюк-крюк

Стропа сдалась уже при 540 кг — уверенный незачет. Зубр «Эксперт». Трос буксировочный Примерная цена 1100 ₽

Длина 5 м

Заявленная нагрузка 7 т

Особенности: 2 петли, сумка

Третье место в абсолютном зачете: 2200 кг. До обещанных семи тонн очень далеко, поэтому годен только к ограниченному применению.

Итоги

Маркировка (бирка) ремня по стандарту EN. Ее наличие повышает вероятность того, что трос качественный. У нас она была на единственном тросе, который, в итоге, и победил.

Итоги испытаний неутешительны: один нормальный трос из двенадцати! Даже с учетом того, что наши результаты относятся только к конкретной выборке изделий, а потому не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции, это называется коротко: провал. И ни одно изделие не соответствует ПДД: на них нет обязательных маркировочных флажков.

Конечно, иногда и «дохлый» трос пригодится: при аккуратной буксировке легкой машины по хорошей дороге требуемое усилие составит всего несколько сотен килограммов. Но скорее подобным игрушкам место в домашнем хозяйстве: притянуть к яблоне поврежденный сук или подвесить гамак.

Если вам нужен настоящий трос, а не пародия на него, то, помимо нашего победителя Uve, рекомендуем присмотреться к тросам для буксировки грузовых автомобилей. Даже если они тоже будут недотягивать до заявленных параметров, с легковушкой, скорее всего, справятся.

Результаты испытаний буксировочных тросов

Наименование Усилие разрыва, кгс Дефект Airline 3940 разрыв стропы Arnezi A0904003 1480 разгиб крюка Arnezi A0904009 1940 разрыв стропы Autovirazh 620 разрыв стропы Gigant 1020/2000* разрыв крюка/разрыв шва Goodyear 950 разрыв стропы Red 1120 разгиб крюка Stels 520 разрыв швов Topauto 1220 разрыв швов Uve 7020 разрыв стропы Автостоп 540 разрыв стропы Зубр 2200 разрыв швов

* После разрыва крюка трос перецепили другой стороной и повторили замеры.