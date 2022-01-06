Участники
Трос в багажнике — дальний родственник аптечки и огнетушителя. Пока на борту порядок, все они вроде как не нужны. Но если припрет, «бездельник» превращается в спасателя.
Для проверки профпригодности буксировочных тросов мы приобрели дюжину моделей с заявленной нагрузкой в 7 тонн по цене от 400 до 1150 рублей. Почему именно 7 тонн? Обычно нагрузку выбирают с двойным запасом, ориентируясь на массу буксируемой машины — а легковушка категории В не может весить больше 3,5 т.
Тросы выбирали именно буксировочные, а не рывковые — отдельное племя, причем более дорогое. Рывковые нужны для динамического вытаскивания застрявшей машины — при работе рывковый трос сначала растягивается, а потом резко «выстреливает», сокращаясь в размерах. В крайнем случае их тоже можно использовать для буксировки, складывая вдвое, но основное предназначение иное.
Как испытывали
Длина испытываемых тросов — от 4,5 до 6,0 м. Это соответствует требованиям ПДД. Если трос окажется коротким, то при резком торможении буксируемый автомобиль получает хороший шанс дать пинка буксировщику. У слишком длинного троса свои недостатки: трос сильно провисает, в крутых поворотах тоже неудобно — например, при заезде в подворотню.
Испытания производили на разрывной машине Р‑20 при помощи специально изготовленной оснастки, позволяющей испытывать тросы разных конструкций. Интересовало, что не выдержит первым: заделка или стропа.
|Примерная цена 1000 ₽
Длина 5 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: 2 петли, чехол
Второе место в нашей выборке, причем с солидным отрывом от третьего. Но 3940 кг — это не обещанные 7000. Годен к ограниченному применению.
|Примерная цена 550 ₽
Длина 6 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: 2 петли, сумка
Потянешь 1940 кг — и стропа рвется. Незачет.
|Примерная цена 700 ₽
Длина 4,5 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: шнур плетеный, 2 крюка, сумка
При нагрузке 1480 кг разогнулся крюк — такие дефекты иногда приводят к смертельным исходам. Незачет.
|Примерная цена 450 ₽
Длина 5 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: лента с двумя крюками в чехле на молнии
Разорвалась стропа — при усилии всего в 620 кг. Незачет.
|Примерная цена 750 ₽
Длина 5 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: —
Только у этого троса крюк не разогнуло, а разорвало, причем при усилии всего в тонну! Брак? Дали, в виде исключения, вторую попытку. Но и стропа продержалась лишь до 2000 кг. Незачет.
|Примерная цена 650 ₽
Длина 5 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: —
Разрыв стропы при 950 кг. Незачет.
|Примерная цена 500 ₽
Длина 5 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: сумка
Еще один «мягкий» крюк: разогнулся при 1120 кг. Незачет.
|Примерная цена 450 ₽
Длина 5 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: сумка на молнии
При жалких 520 кг поползли швы — это худший результат в выборке. Незачет.
|Примерная цена 700 ₽
Длина 5 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: 2 скобы, сумка
Швы разъехались при 1220 кг. Незачет.
|Примерная цена 1150 ₽
Длина 6 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: лента 75 мм крюк-крюк
Победитель испытаний: только этот трос выдержал заявленные 7 тонн, пусть и без запаса. Видимо, неспроста он дороже остальных. Но почему флажки не приделали? Было бы идеально!
|Примерная цена 400 ₽
Длина 4,8 м
Заявленная нагрузка 6 т
Особенности: лента 75 мм крюк-крюк
Стропа сдалась уже при 540 кг — уверенный незачет.
|Примерная цена 1100 ₽
Длина 5 м
Заявленная нагрузка 7 т
Особенности: 2 петли, сумка
Третье место в абсолютном зачете: 2200 кг. До обещанных семи тонн очень далеко, поэтому годен только к ограниченному применению.
Итоги
Итоги испытаний неутешительны: один нормальный трос из двенадцати! Даже с учетом того, что наши результаты относятся только к конкретной выборке изделий, а потому не могут служить основанием для суждений обо всей одноименной продукции, это называется коротко: провал. И ни одно изделие не соответствует ПДД: на них нет обязательных маркировочных флажков.
Конечно, иногда и «дохлый» трос пригодится: при аккуратной буксировке легкой машины по хорошей дороге требуемое усилие составит всего несколько сотен килограммов. Но скорее подобным игрушкам место в домашнем хозяйстве: притянуть к яблоне поврежденный сук или подвесить гамак.
Если вам нужен настоящий трос, а не пародия на него, то, помимо нашего победителя Uve, рекомендуем присмотреться к тросам для буксировки грузовых автомобилей. Даже если они тоже будут недотягивать до заявленных параметров, с легковушкой, скорее всего, справятся.
Результаты испытаний буксировочных тросов
Наименование
Усилие разрыва, кгс
Дефект
Airline
3940
разрыв стропы
Arnezi A0904003
1480
разгиб крюка
Arnezi A0904009
1940
разрыв стропы
Autovirazh
620
разрыв стропы
Gigant
1020/2000*
разрыв крюка/разрыв шва
Goodyear
950
разрыв стропы
Red
1120
разгиб крюка
Stels
520
разрыв швов
Topauto
1220
разрыв швов
Uve
7020
разрыв стропы
Автостоп
540
разрыв стропы
Зубр
2200
разрыв швов