Новые товары интернет-магазина представляет опытный консультант Сергеич. Сегодня речь о приспособлениях по вытаскиванию и буксировке автомобиля.

Трос — штука нужная… Всякий раз, как снегом все вокруг завалит, так начинаются звонки: «Сергеич, спасай! Дернуть надо!».

Ну, еду, конечно же: как же не помочь? И всякий раз одна картина: сидит какой-нибудь Солярис или Фокус на пузе, а несчастный владелец уже присобачил к нему проушину и прицепил к ней игрушечную яркую ленточку с крючочками. Такие на прилавках сетевых магазинчиков обычно валяются. В цветастых пакетиках.

В общем-то, все правильно: ты застрял — ты и прикручивай. Да только мне свое время дорого. Да и стекла тоже жалко — как свои, так и чужие. Дернуть-то легко, да только вот этот крючок сейчас разогнется и полетит со всей дури в стекло — то ли мне, то ли ему. Те, которые опытные, в таких случаях стараются сверху куртку какую-нибудь набросить или еще чего. Но я всегда лезу в багажник и достаю свой собственный трос — проверенный.

Гаситель троса с утяжелителем из плотной текстильной ленты.

Можно, конечно, и куртку сверху кинуть, как обычно и поступают, но с гасителем все-таки солиднее.

Вообще-то, у меня всяческих тросов всегда несколько, потому что ситуации бывают разные. Одно дело, если бедолагу надо на сервис тащить, и совсем другое — выдергивать его, как бегемота, из болота. На сей случай нужен не буксировочный трос, а специальный, рывковый.

Многие изготавливают тросы самостоятельно — кто из грузоподъемных строп, кто из альпинистской веревки. У меня есть и такое изделие — баловался в свое время. Но лучше остановлюсь на покупных.

Правила буксировки расписаны в ПДД — раздел называется «Буксировка механических транспортных средств». В частности, там указано, что длина буксировочного троса должна составлять от 4 до 6 метров. Почему нельзя применять более длинный трос? А вы подумайте, как будете сворачивать в переулок или, того хуже, в подворотню? Буксир-то заедет за угол, а вот длинный трос потащит вас в сторону, усугубляя неприятности.

Буксировочный трос «ДорНабор» для автомобиля. Минимальная разрывная нагрузка: 13 тонн. Длина: 5 метров. Сцепка: петля/петля.

Простой и надежный буксировочный полиэстеровый ремень с рабочей нагрузкой в 4 тонны и минимальной разрывной — 6 т. Сцепка: крюк.

Нагрузку на буксировочный трос надо выбирать исходя из массы буксируемой машины с двойным запасом. Скажем, если ваша машина весит около двух тонн, то тросик должен быть рассчитан примерно на 4–5 тонн. Что касается крепления, то основных типов два — петля и крюк. С крюком обращаться проще, но зато петля никогда не разобьет ничье стекло. А вот плохой или неудачно присоединенный крюк сделает это запросто.

Динамическая стропа 14 т/9 м от уфимской компании. Оптимальна для автомобилей с массой от 2,5 до 3,5 тонн. Ширина используемой полиамидной ленты — 12 см. Длина — 9 метров, максимальная разрывная нагрузка — 14 тонн. Тип сцепки: петля/петля.

Рывковый трос, он же динамический, принципиально отличается от буксировочного, поскольку его задача — накопить энергию и как бы «выстрелить» в нужный момент. Сразу замечу, что для буксировки такие тросы не предназначены. Если уж приперло, то их надо складывать втрое. Кстати, запас прочности такого изделия как раз втрое должен превышать массу «бегемота» — поэтому самый распространенный на сегодня вариант рассчитан на усилие в 9 тонн. Кстати, длина такого троса может быть больше, чем у буксировочного, — порой «тягачу» нужно немного разогнаться! Да и «болото с бегемотом» может находиться дальше, чем хотелось бы. Поэтому 8–10 метров для него — нормально.

Такелажная скоба, она же, в переводе на джиперский язык, — шакл, она же — скоба Шакле. Очень эффективное крепежное соединение, стойкое к любому внешнему воздействию. Впрочем, джиперы и так все это знают.

Пару слов про шаклы. Их главное назначение — надежная фиксация тросов или других элементов такелажа. Как правило, это металлические скобы специальной формы — чаще всего встречаются полукольца с утолщением на концах и отверстиями с резьбой, в которую вкручивают мощный «палец». Он надежно соединяет части полукольца, не позволяя тросу выскальзывать. Тем, кто часто путешествует по бездорожью, он поможет соединять стропы, буксировочные проушины, лебедочные крюки и т.п. У меня с собой как минимум два шакла — они занимают минимум места и каши, как говорится, не просят. Я их использую, когда выдергиваю из глубокой грязи автомобили незадачливых знакомых — никогда заранее не знаешь, что тебе для этого понадобится, поэтому лучше быть во всеоружии. Захотите подобрать подходящий шакл — приезжайте в наш магазин, подскажу.

Универсальная сумка тип 3 Tplus может использоваться для чего угодно. В нашем случае она вполне подойдет для тех же тросов и шаклов.

Фото: компания «Такелаж плюс»