Полезная переделка для автомобиля с ДВС — отличный лайфхак за 240 рублей
Лада Ларгус, 1.6 (102 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ
- Год выпуска – 2012
- В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
- Пробег на момент отчета – 164 000 км
Решил, что пора переделать крепление аккумулятора. При наших экспериментах и экспертизах автокомпонентов его приходится снимать довольно часто, а отворачивать крепежную планку, расположенную в узкой щели между батареей и элементами кузова, сложно и неудобно.
Я приобрел «крючок-кольцо М8×260» на маркетплейсе за 240 рублей. Навернул на резьбу две гайки и законтрил их на нужной высоте – она зависит от применяемого аккумулятора. Гайки лучше взять высокие: я использовал «коллекторные» латунные. Укоротил резьбовую часть, надел крепежную планку и снизу установил штатную стопорную шайбу.
Теперь ослабить крепление аккумулятора можно просто вставив в кольцо, например, отвертку, а затем вращая его руками. Наживить и затянуть крепление также легко.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Электромотоцикл Aurus Merlon прошёл сертификацию
|
5 способов сократить расходы на авто
|
Hyundai отзывает почти 570 тысяч кроссоверов
Переделка подойдет и для множества других марок и моделей.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?
Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.
- Как изготовить универсальный ключ для снятия колпаков Лады Ларгус, рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX