Полезная переделка для автомобиля с ДВС — отличный лайфхак за 240 рублей

Новый способ крепления АКБ на примере Лада Ларгус 2012 года

Лада Ларгус, 1.6 (102 л. с.), М5

  • Изготовитель – АВТОВАЗ
  • Год выпуска – 2012
  • В эксплуатации «За рулем» – с августа 2012 года
  • Пробег на момент отчета – 164 000 км

Решил, что пора переделать крепление аккумулятора. При наших экспериментах и экспертизах автокомпонентов его приходится снимать довольно часто, а отворачивать крепежную планку, расположенную в узкой щели между батареей и элементами кузова, сложно и неудобно.

Я приобрел «крючок-кольцо М8×260» на маркетплейсе за 240 рублей. Навернул на резьбу две гайки и законтрил их на нужной высоте – она зависит от применяемого аккумулятора. Гайки лучше взять высокие: я использовал «коллекторные» латунные. Укоротил резьбовую часть, надел крепежную планку и снизу установил штатную стопорную шайбу.

Приспособление «крючок-кольцо» значительно облегчило процесс снятия аккумулятора.
Приспособление «крючок-кольцо» значительно облегчило процесс снятия аккумулятора.

Теперь ослабить крепление аккумулятора можно просто вставив в кольцо, например, отвертку, а затем вращая его руками. Наживить и затянуть крепление также легко.

Мотор проедет 500 000 км! А сколько денег уйдет на уход и ремонт?

Переделка подойдет и для множества других марок и моделей.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • Как изготовить универсальный ключ для снятия колпаков Лады Ларгус, рассказано тут.
Ревин Алексей
Фото:
«За рулем»
07.02.2026 
Фото:
«За рулем»
Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+36